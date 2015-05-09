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Asus'un 9 ürünü Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü

4 yıl
3,6b
1
13
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Asus'un 9 ürünü Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü
Almanya’nın Essen şehrinde bulunan Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından verilen Red Dot Tasarım Ödülleri için her yıl bir çok ülkeden çıkan binlerce ürün yarışıyor. Bir çok popüler marka da bu ürünlere layık görülürken son olarak Asus 2015 Red Dot tasarım ödüllerinde 9 ürününün ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Özellikle dizüstü bilgisayarlar konusunda agresif tasarımlara imza atan şirket, mobil kısımda da ilginç tasarımlı ürünleri piyasaya sürmüştü. Şirketin bu yıl ödüle layık görülen cihazları : Fonepad 7, Fonepad 8, EeeBook X205, Transformer Book Chi, ZenBook Pro UX501, ROG G751'un yanı sıra ASUSPRO B ve P oldu.

Ödüle layık görülen ürünlerin özellikle kendilerine has tasarımlara sahip olduğu görülüyor. ZenBook Pro UX501 özellikle Apple'ın yeni Macbook modelinden daha ince olmasıyla geçtiğimiz dönemde oldukça fazla gündeme gelmişti. 1799 Dolarlık fiyat etiketine sahip UX501 modelinin yanında ödül alan bir diğer dizüstü bilgisayar ROG G571'u oldu. Oyunseverlerin hatırlayacağı model 17.3 inçlik büyük ekrana ve 1299 dolardan başlayan farklı varyasyonlara sahipti.

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MURATSPLAT 4 yıl en beğenilen
Siteniz çok yavaş. Bir tane Front-end developer alın işe. HTML kaynağını bakılırsa, bu işi Back-end geliştiricisi yapıyor ya da yapmaya çalışıyor..
Front-end teknolojiniz en az 10 yıl geride..
Siteniz çok yavaş. Bir tane Front-end developer alın işe. HTML kaynağını bakılırsa, bu işi Back-end geliştiricisi yapıyor ya da yapmaya çalışıyor..Front-e...
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Yanıtla +12
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huso60 4 yıl
Asus bu konuda dünyada rakipsiz bana göre. Notebooklarda kesinlikle rakibi yok tasarım konusunda. Diğer cihazlarda da çok iyiler. Telefon piyasasında yeni sayılabilirler ama oldukça kaliteli ve tasarım harikası cihazlar ürettiler
Asus bu konuda dünyada rakipsiz bana göre. Notebooklarda kesinlikle rakibi yok tasarım konusunda. Diğer cihazlarda da çok iyiler. Telefon piyasasında yeni sayı...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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sendemail 4 yıl
huso60
Asus bu konuda dünyada rakipsiz bana göre. Notebooklarda kesinlikle rakibi yok tasarım konusunda. Diğer cihazlarda da çok iyiler. Telefon piyasasında yeni sayılabilirler ama oldukça kaliteli ve tasarım harikası cihazlar ürettiler

Dostum , Dell ve Apple da harika cihazlar çıkartıyor .Dell XPS ,Alienware ve iş için latitude serileri de kayda değer ve çok başarılı.
Apple tarafında ise baştan aşağı tasarım p ornosu başka bir şey değil. Yahu adamlar macbookların kasa içini bile özene bezene tasarlıyorlar...
huso60Asus bu konuda dünyada rakipsiz bana göre. Notebooklarda kesinlikle rakibi yok tasarım konusunda. Diğer cihazlarda da çok iyiler. Telefon...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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artenis 4 yıl
ASUS ve tasarım denilince aklıma bu geldi :)
forum.donanimhaber.com/...
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Golden Gate 4 yıl
Notebook konusunda , diğer firmaların çok önündeler .
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WB 4 yıl
Asus iyidir..
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a_y_k_u_t 4 yıl
Resmen yandaş tasarım ödülleri...
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sendemail 4 yıl
huso60
Asus bu konuda dünyada rakipsiz bana göre. Notebooklarda kesinlikle rakibi yok tasarım konusunda. Diğer cihazlarda da çok iyiler. Telefon piyasasında yeni sayılabilirler ama oldukça kaliteli ve tasarım harikası cihazlar ürettiler

Dostum , Dell ve Apple da harika cihazlar çıkartıyor .Dell XPS ,Alienware ve iş için latitude serileri de kayda değer ve çok başarılı.
Apple tarafında ise baştan aşağı tasarım p ornosu başka bir şey değil. Yahu adamlar macbookların kasa içini bile özene bezene tasarlıyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +5
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ax 4 yıl
Bugüne kadar asus ve toshiba marka hiç ürün kullanmadım ve açıkçası ilgimide çekmiyorlar.Nedense asus tasarımlarınıda pek beğenmem...
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huso60 4 yıl sendemail
Ben dell alienware leri resimlerden gördüğüm kadarıyla çok kaba buluyorum. Notebooklar konusunda ayrıntılı araştırma yaptığım için biliyorum, asus un özellikle gaming kasaları rakipsiz. Apple için ise ben macbooklari pek notebooktan sayamiyorum.. benim için içindeki parçaların maliyeti 1000 tl eden bi cihazı ince yapıp sağlam yapıp 5000 tl ye satan firma değil asus, hp,acer gibi markalarla bile kıyaslanmaz. Ayrı bir kategori macbooklar ve bana göre gereksiz maliyet. Tasarımlari da sadece incelikle olmuyor ki klavyeleri mesela çok dandik geliyor bana . Bilemem zevk meselesi beğenen var ki alınıyor. Ben almam hiç de alacağımı sanmıyorum gelecekte de
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Diffarensiyel 4 yıl
Zenfone serisi ile en kötü tasarım ödülü almalı bence.
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Fenomenon 4 yıl
Gerek zenfone serisi olsun gerek zen watch vivo watch olsun tasarım olarak çok hoş cihazlar. Ancak çok kaba. 5" zen5'in kasası büyüktü. 5.5" ile ekran/kasa oranını biraz iyileştirdi ama hala çok büyük.
Şahsen ben zenfone 2'yi çok bekledim. Ama 5.5" benim için çok büyük. Keşke z3 compact gibi kompakt bir model çıksaydı.
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MURATSPLAT 4 yıl en beğenilen
Siteniz çok yavaş. Bir tane Front-end developer alın işe. HTML kaynağını bakılırsa, bu işi Back-end geliştiricisi yapıyor ya da yapmaya çalışıyor..
Front-end teknolojiniz en az 10 yıl geride..
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huso60 4 yıl
Asus bu konuda dünyada rakipsiz bana göre. Notebooklarda kesinlikle rakibi yok tasarım konusunda. Diğer cihazlarda da çok iyiler. Telefon piyasasında yeni sayılabilirler ama oldukça kaliteli ve tasarım harikası cihazlar ürettiler
1 Yanıt Yanıtla +7
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nightsoldier 4 yıl huso60
Asus tasarım anlamında iyi ama Apple tasarımı da çok iyi.
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