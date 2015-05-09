Asus'un 9 ürünü Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü

Almanya’nın Essen şehrinde bulunan Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından verilen Red Dot Tasarım Ödülleri için her yıl bir çok ülkeden çıkan binlerce ürün yarışıyor. Bir çok popüler marka da bu ürünlere layık görülürken son olarak Asus 2015 Red Dot tasarım ödüllerinde 9 ürününün ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Ödüle layık görülen ürünlerin özellikle kendilerine has tasarımlara sahip olduğu görülüyor. ZenBook Pro UX501 özellikle Apple'ın yeni Macbook modelinden daha ince olmasıyla geçtiğimiz dönemde oldukça fazla gündeme gelmişti. 1799 Dolarlık fiyat etiketine sahip UX501 modelinin yanında ödül alan bir diğer dizüstü bilgisayar ROG G571'u oldu. Oyunseverlerin hatırlayacağı model 17.3 inçlik büyük ekrana ve 1299 dolardan başlayan farklı varyasyonlara sahipti.

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Özellikle dizüstü bilgisayarlar konusunda agresif tasarımlara imza atan şirket, mobil kısımda da ilginç tasarımlı ürünleri piyasaya sürmüştü. Şirketin bu yıl ödüle layık görülen cihazları : Fonepad 7, Fonepad 8, EeeBook X205, Transformer Book Chi, ZenBook Pro UX501, ROG G751'un yanı sıra ASUSPRO B ve P oldu.