Asus'un şık tasarımlı projektörü her yere götürülebiliyor

CES 2016 fuarı kapsamında önemli duyurular gerçekleştiren Asus, bunlar arasına özellikle şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni kompakt projektör modeli ZenBeam'i de ekledi.

İki versiyon halinde hazırlanan Asus ZenBeam, E1Z sürümünde USB bağlantı desteği barındırıyor ve böylece Android ile Windows cihazlarla beraber kullanılabiliyor. Akıllı telefon kadar boyutu bulunan projektörün E1 sürümü sadece HDMI/MHL üzerinden bağlantı desteği verirken, ortak olarak WVGA 854 x 480 piksel çözünürlük sunuluyor ve bu değer ile daha çok sunum görevlerini üstlenebilecek bir çözüm ortaya konuyor.

22-inç ila 80-inç arasında görüntü verebilen Asus ZenBeam, 6,000 mAh gücündeki dahili bataryasıyla ise kablosuz olarak görev yapabiliyor ve bu batarya ile akıllı telefonlar da şarj edilebiliyor. Lens koruması için özel bir kapak sistemiyle gelen projektörün netlik ayarıysa yanına konumlandırılan tekerlek üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kullanışlı projektör Asus ZenBeam'in resmi satış fiyatı ve tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/asus-zenbeam-projector-portable-monitor-lets-you-present-anywhere-08422217/