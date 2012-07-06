Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asya'da Samsung ve Apple rüzgarı esiyor

6 yıl
1,5b
1
6
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asya pazarının özellikle Amerika ve Avrupa’lı firmalar için zor bir pazar olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak son yıllarda marka alışkanlıkları açısında Avrupa pazarına benzemeye başlayan Asya pazarında markaların durumunu mercek altına alan Campaign Asia-Pacific dergisi, Asya’nın Top 1000 Marka listesini yayınladı. Top 1000 marka listesinde ilk ikide pazarda birbirleriyle neredeyse her alanda rakip durumda olan iki dev bulunuyor; Samsung ve Apple.
4800 kişiye, 14 ürün ve kategoride yöneltilen soruların cevaplarına göre yapılan değerlendirme sonucunda Güney Kore’li Samsung, Sony’yi koltuğundan ederek Asya’nın Top 1000 marka listesinde ilk sırayı alırken; kökeni Amerika olan Apple ise Sony ve Panasonic gibi Asya bölgesi şirketlerini geride bırakarak geçen seneki 6.sıradan 4 basamak yükselerek Samsung’un arkasından 2.liğe oturdu. Samsung, Güney Kore’nin yanı sıra Hong Kong, Endonezya, Tayland ve Malezya’nın en popüler firması olurken; Apple’ın Japon devlerini geride bırakacak çıkışı yapmasının en önemli sebebi ise Asya’daki satışlarının geçen seneye göre iki katına çıkması.
Samsung ve Apple’ı sırasıyla Japon devleri Sony ve Panasonic takip ederken; elektronik sektöründeki bu dörtlüyü ise gıda sektöründen Nestle izliyor. Ülke bazında ise Top 20 listesinde geçen sene 8 firma ile temsil edilen Çin, bu sene Top 20’ye ancak 3 firma sokabildi. Diğer taraftan Japon ve Güney Kore’li firmalar ise geçen seneki başarılarını sürdürmeye devam ediyor.
FutureBrand’in Asya-Pasifik Bölgesinden sorumlu tepe yöneticisi Zayn Khan, Samsung’un başarısıyla ilgili olarak “Mobil’den kamera çözümlerine kadar nereye bakarsak bakalım Samsung’u görmek mümkün” açıklaması yaparken, Güney Kore’li devin tanıtımlara büyük paralar harcadığını ve bunun markanın her yere yayılmasını sağladığını ifade etti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Samsung bu büyük ve ender görülücek başarılarıyla hayatımızın her yerinde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 6 yıl
Haberde geçen Samsung, Samsung Mobile mı yoksa genel anlamda mı? Çok merak ettim nedense
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gelecek Nesil: Robotlar, askeri teknolojiler ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim