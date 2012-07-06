Asya'da Samsung ve Apple rüzgarı esiyor

Asya pazarının özellikle Amerika ve Avrupa’lı firmalar için zor bir pazar olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak son yıllarda marka alışkanlıkları açısında Avrupa pazarına benzemeye başlayan Asya pazarında markaların durumunu mercek altına alan Campaign Asia-Pacific dergisi, Asya’nın Top 1000 Marka listesini yayınladı. Top 1000 marka listesinde ilk ikide pazarda birbirleriyle neredeyse her alanda rakip durumda olan iki dev bulunuyor; Samsung ve Apple.

4800 kişiye, 14 ürün ve kategoride yöneltilen soruların cevaplarına göre yapılan değerlendirme sonucunda Güney Kore’li Samsung, Sony’yi koltuğundan ederek Asya’nın Top 1000 marka listesinde ilk sırayı alırken; kökeni Amerika olan Apple ise Sony ve Panasonic gibi Asya bölgesi şirketlerini geride bırakarak geçen seneki 6.sıradan 4 basamak yükselerek Samsung’un arkasından 2.liğe oturdu. Samsung, Güney Kore’nin yanı sıra Hong Kong, Endonezya, Tayland ve Malezya’nın en popüler firması olurken; Apple’ın Japon devlerini geride bırakacak çıkışı yapmasının en önemli sebebi ise Asya’daki satışlarının geçen seneye göre iki katına çıkması.

Samsung ve Apple’ı sırasıyla Japon devleri Sony ve Panasonic takip ederken; elektronik sektöründeki bu dörtlüyü ise gıda sektöründen Nestle izliyor. Ülke bazında ise Top 20 listesinde geçen sene 8 firma ile temsil edilen Çin, bu sene Top 20’ye ancak 3 firma sokabildi. Diğer taraftan Japon ve Güney Kore’li firmalar ise geçen seneki başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

FutureBrand’in Asya-Pasifik Bölgesinden sorumlu tepe yöneticisi Zayn Khan, Samsung’un başarısıyla ilgili olarak “Mobil’den kamera çözümlerine kadar nereye bakarsak bakalım Samsung’u görmek mümkün” açıklaması yaparken, Güney Kore’li devin tanıtımlara büyük paralar harcadığını ve bunun markanın her yere yayılmasını sağladığını ifade etti.



