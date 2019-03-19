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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari VCS donanım değişikliğine gidiyor, yıl sonuna ertelendi

Önceki nesil AMD yongaları ile gelen Atari VCS oyun konsolu son dakika değişikliği ile Ryzen APU’larına geçiş yapıyor. Bu nedenle çıkışı yıl sonuna kadar sarkmış durumda.
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin efsane konsolu Atari’nin modern çizgilerle günümüz dünyasına uyarlanmış hali Atari VCS donanım değişikliğine gidiyor. Bu nedenle çıkış tarihi yılın sonlarına kadar ertelenmiş durumda.

Önemli güncelleme

Indiegogo üzerinde rekor bağış toplayarak hayata geçirilen Atari VCS konsolunun normalde Temmuz ayında dağıtılması bekleniyordu. Performansı önemli ölçüde arttıracak olan donanım güncellemesi ile bu tarih Aralık ayına sarktı.

İlk duyurulan projede Bristol Ridge tabanlı A10 serisi bir APU yer alıyordu. 4 adet işlemci çekirdeği ve 4 adet işlem birimli Radeon R7 grafik birimi mevcuttu. Ayrıca 4GB DDR4 RAM yanında 32GB eMMC depolama belleği kullanılmıştı.

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Yapılan değişiklikle konsol Ryzen APU nesline geçiş yapıyor. 14nm sürecinde tasarlanan çift çekirdekli bir Ryzen işlemci ve Radeon Vega grafik biriminden oluşan APU’nun modeli bilinmiyor ancak özel bir sipariş olduğu tahmin ediliyor.

Güncelleme ile birlikte özellikle grafik performansında önemli bir artış yaşanacağı kesin. 4K video ve DRM desteğinin bu sayede mümkün olacağı ifade ediliyor. Ayrıca daha iyi bir soğutma sistemi kullanılacak.

Atari VCS içerisinde retro ve modern Atari oyunları ön yüklü olarak gelecek. Bir süre kullanıcılar bu oyunlarla yetinmek zorunda. Bununla birlikte Atari önemli bir iş birliği yapacağını duyurdu. Bu sayede farklı içerikler ve oyun akışları da mümkün olacak. Şimdilik ortağı kim bilinmiyor ancak ücretli abonelikler olacağı da söyleniyor. Tekli konsol 199$ fiyat etiketine sahip. Kontrolcülerle 299$ seviyesine çıkıyor.

 

https://www.slashgear.com/atari-vcs-console-switches-to-amd-ryzen-delayed-to-end-of-2019-18570189/ Yorum Yaz
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alaz1903 2 ay
"Haydii haydiii Atari geldiii"yi hatırlayan var mı? Varsa en genci 40ına merdiven dayamıştır.
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tostumm 2 ay
Bu konsolun tam olarak hangi konsepti amaçladığını anlayamadım? Sahip olduğu donanım retro oyunları oynatmak için kat kat fazla ve gereksizken yeni nesil oyunlar için bir o kadar yetersiz. Fiyatının 299$ olduğu düşünüldüğünde kimse eski paint görüntüsünden bozma oyunlar için vasat donanıma sahip bu cihaza para vermeyecektir. Cihaz ben hem retro oynatırım hem de güncel oyunları sunarım diyorsa üzerindeki donanım rekabetçi olmalı, sadece atari oyunları için meraklısı dışında alan olmayacaktır, güncel oyunlar için de ps xbox varken bu konsola bu fiyatla rekabet edemez.
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Elsa 2 ay tostumm
Bildiğim kadarıyla Native Linux desteği ile geliyor. Gerçek bir Bilgisayar tarzında yani.
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