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    Anlık Bildirim

    ATARI el konsolu pazarına giriyor: Gamestation Go duyuruldu

    Geçtiğimiz yıl düzenlenen CES etkinliğinde tanıtılan ATARI el konsolundan yeni detaylar geldi. Firma, cihazın ilk görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
    ATARI Gamestation Go Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda efsanevi konsol üreticisi ATARI’nin, MyArcade firması ile iş birliği içerisinde olduğu ve firmaların birlikte taşınabilir bir konsol üreteceği iddiaları ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından ATARI, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2024 etkinliğinde taşınabilir konsolunu tanıtmıştı. Büyük ölçüde gizemini koruyan cihazın yeni detayları paylaşıldı.

    ATARI Gamestation Go tanıtıldı

    ATARI, geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte taşınabilir konsolunu gösterse de bu ürün, büyük ölçüde prototip bir cihazdı. Aradan geçen bir yılın ardından firma, geçtiğimiz saatlerde taşınabilir konsolunu resmen tanıttı. MyArcade ile birlikte geliştirilen bu konsol Gamestation Go olarak adlandırılıyor. Firmanın sosyal medyada yaptığı paylaşım, merakla beklenen konsolun görüntülerini de gözler önüne seriyor.

    Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan konsol, ikonik Track-Ball girişine de sahip olacak. Ayrıca cihazın iki USB-C girişine ve microSD slotuna yer verdiği de paylaşılan görüntülerden anlaşılıyor. Cihazın teknik detayları büyük ölçüde gizemini korusa da ürünün lisanslı ATARI oyunlarına yer vermesi ve 7 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. ATARI’nin Gamestation Go konsolu, geçtiğimiz günlerde düzenlenecek olan CES 2025 etkinliğinde yeni detaylara kavuşacaktır.
     

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