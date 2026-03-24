    En tartışmalı Battlefield oyunlarından biri konsollara veda ediyor

    EA, 2015 yılında çıkış yapan ve geleneksel askeri savaş yerine polis ve soygunlara odaklanan FPS oyunu Battlefield Hardline'ın Haziran ayında konsol platformlarından kaldırılacağını duyurdu.

    Battlefield Hardline 22 Mayısta PS4 ve Xbox One mağazalarından kaldırılacak Tam Boyutta Gör
    2015'ten beri devam eden polis ve suçluların yer aldığı online oyun serisi yakında sona eriyor. Battlefield Hardline, 22 Mayıs'ta PS4 ve Xbox One mağazalarından kaldırılacak ve o tarihten itibaren oyun içi içerik satın almak da mümkün olmayacak. Oyunun sunucuları ise 22 Haziran'da kapanacak.

    Battlefield Hardline, 22 Mayıs'ta PS4 ve Xbox One mağazalarından kaldırılacak

    Hardline'ın tek oyunculu modu, sunucu kapanış tarihinden sonra da oyuna sahip olan veya Mayıs ayında kaldırılmadan önce satın alan herkes için oynanabilir kalacak. Oyunun fiziksel kopyaları da internetsiz oynanabilir durumda kalacak. Bu arada, oyunun PC sürümü satıştan kaldırılmayacak, online özelliği de devre dışı bırakılmayacak.

    EA, online hizmetleri sonlandırma ve oyunları listeden kaldırma kararının herhangi bir oyun için "asla kolay olmadığını" söylüyor. Ancak EA, oyuncu sayısı azaldığında eski oyunlara zaman ve kaynak ayırmanın artık mümkün olmadığını belirtiyor. Bu genel bir açıklama ve EA, Hardline'ı konsol veya PC'de kaç kişinin hâlâ oynadığına dair herhangi bir ayrıntı vermedi. Steam verileri, Hardline'ın son 24 saatte 34 eş zamanlı oyuncuya ulaştığını gösteriyor; bu çok fazla değil.

    Battlefield Hardline, piyasaya sürüldüğü günden bu yana 8 milyondan fazla sattı.

