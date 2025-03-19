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Tam Boyutta Gör Bir zamanların popüler oyun konsolu markası Atari, klasik Atari oyunlarını oynatabilen akıllı saatini duyurdu. Atari 2600 My Play Watch isimli saat, şık tasarımı, Atari 2600 temalı çizimleri ve ses efektleriyle 80 dolar fiyattan ön siparişe açıldı.

Atari 2600 My Play Watch özellikleri

Yeni akıllı saat, diğer akıllı saatlerle işlevsellik açısından rekabet etmek yerine, eğlenceye ve nostaljiye odaklanıyor. Centipede, Pong, Super Breakout ve Missile Command gibi oyunları oynatabilen saatin arayüzü, Atari 2600 temalı çizimler ve ses efektleriyle özelleştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak cihaz sınırlı akıllı saat özellikleriyle geliyor. Bunlar arasında, değiştirilebilir saat yüzleri, adım takibi, yakılan kalori hesaplama ve kalp atış hızı monitörü gibi özellikler yer alıyor. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı ise yer almıyor. Bu nedenle saat, akıllı telefonlar ile entegre edilemiyor, yeni uygulama ve oyunlar yüklenemiyor.

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2,02 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan Atari 2600 My Play Watch, metal bir gövde, döner bir kadran ve altında bir adet düğme, retro grafik tasarımlara sahip üç adet değiştirilebilir kayışla birlikte geliyor. Atari'nin çevrimiçi mağazasından ön siparişe açılan saatin piyasaya çıkış tarihi ise 10 Haziran olarak belirtiliyor.

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Atari oyunları oynatabilen Atari 2600 My Play Watch tanıtıldı