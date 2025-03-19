Atari oyunları oynatabilen Atari 2600 My Play Watch tanıtıldı

Atari 2600 My Play Watch özellikleri
Yeni akıllı saat, diğer akıllı saatlerle işlevsellik açısından rekabet etmek yerine, eğlenceye ve nostaljiye odaklanıyor. Centipede, Pong, Super Breakout ve Missile Command gibi oyunları oynatabilen saatin arayüzü, Atari 2600 temalı çizimler ve ses efektleriyle özelleştirilebiliyor.
2,02 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan Atari 2600 My Play Watch, metal bir gövde, döner bir kadran ve altında bir adet düğme, retro grafik tasarımlara sahip üç adet değiştirilebilir kayışla birlikte geliyor. Atari'nin çevrimiçi mağazasından ön siparişe açılan saatin piyasaya çıkış tarihi ise 10 Haziran olarak belirtiliyor.Kaynakça https://atari.com/products/atari-2600-my-play-watch-smartwatch https://www.theverge.com/news/632077/atari-2600-my-play-watch-pong-centipede-missile-command-super-breakout Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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