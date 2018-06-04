Atari VCS konsolu 1 günde rekor bağış topladı

Retro konsolların günümüzde yeniden canlanması sonrasında Atari efsanesi de pazara yeniden girme kararı almıştı. İsim hakkı artık başka bir firmada olsa da Atari konsolun ilgi muazzam. Konsolun ön siparişleri rekor kırıyor.

Atari VCS özellikleri ve fiyatı

Indiegogo üzerinde kitle fonlama ile ön sipariş yapmayı tercih eden Atari VCS konsolu ilk günün sonunda 2 milyon doların üzerinde bağış toplayarak bir rekora imza attı. Hayata geçmesi de kesinleşti.

Atari VCS konsolu retro ve modern Atari oyunlarını oynatmak için geliştirildi ancak donanım tarafı bunun da ötesine geçeceğini gösteriyor. Konsolda Bristol Ridge tabanlı A10 serisi bir APU yer alıyor. Muhtemelen 4 adet işlemci çekirdeği ve 4 adet işlem birimli Radeon R7 grafik birimi mevcut.

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4GB DDR4 RAM yanında 32GB eMMC depolama belleği yer alıyor. İşletim sistemi tarafında ise özelleştirilmiş bir Linux dağıtımı olacağı belirtiliyor.

Bağlantı tarafında HDMI 2.0, Bluetooth 5.0, WiFi AC gibi modern teknolojiler mevcut. Böylece internet bağlantısı, kontrolcü bağlantısı gibi pek çok imkan da sunulmuş oluyor.

Atari VCS içerisinde retro ve modern Atari oyunları ön yüklü olarak gelecek. Bir süre kullanıcılar bu oyunlarla yetinmek zorunda. Bununla birlikte Atari önemli bir iş birliği yapacağını duyurdu. Bu sayede farklı içerikler ve oyun akışları da mümkün olacak. Böylece donanımın gerçek gücü de ortaya çıkmış olacak. Şimdilik ortağı kim bilinmiyor ancak ücretli abonelikler olacağı da söyleniyor.

Atari VCS konsolunun elde ettiği başarı muazzam. Kampanyada tekli konsol 199$ fiyat etiketine sahip. Kontrolcülerle 299$ seviyesine çıkıyor. Dağıtım ise en erken Temmuz 2019 tarihinde başlayacak.