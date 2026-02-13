PS Plus Şubat 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros, Ace Combat 7: Skies Unknown dahil 4 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 17 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva, Season: A Letter to the Future, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Monster Hunter Stories, Venba, Echoes of the End: Enhanced Edition ve Rugby 25 ekleniyor. Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
PlayStation Plus Extra
- Marvel’s Spider-Man 2 | PS5
- Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5
- Neva | PS5, PS4
- Season: A Letter to the Future | PS5, PS4
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4
- Monster Hunter Stories | PS4
- Venba | PS5
- Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5
- Rugby 25 | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Disney Pixar Wall-E | PS5, PS