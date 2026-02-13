PS Plus Şubat 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Şubat ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros, Ace Combat 7: Skies Unknown dahil 4 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 17 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva, Season: A Letter to the Future, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Monster Hunter Stories, Venba, Echoes of the End: Enhanced Edition ve Rugby 25 ekleniyor. Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

PlayStation Plus Extra

Marvel’s Spider-Man 2 | PS5

Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5

Neva | PS5, PS4

Season: A Letter to the Future | PS5, PS4

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4

Monster Hunter Stories | PS4

Venba | PS5

Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5

Rugby 25 | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Disney Pixar Wall-E | PS5, PS

