    PS Plus Şubat 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Şubat 2026 oyunları belli oldu. İşte Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Şubat 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Şubat ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros, Ace Combat 7: Skies Unknown dahil 4 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 17 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva, Season: A Letter to the Future, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Monster Hunter Stories, Venba, Echoes of the End: Enhanced Edition ve Rugby 25 ekleniyor. Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    PlayStation Plus Extra

    • Marvel’s Spider-Man 2 | PS5 
    • Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5 
    • Neva | PS5, PS4
    • Season: A Letter to the Future | PS5, PS4
    • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4
    • Monster Hunter Stories | PS4
    • Venba | PS5 
    • Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5 
    • Rugby 25 | PS5, PS4 

    PlayStation Plus Premium

    • Disney Pixar Wall-E | PS5, PS
