Ataribox detayları ortaya çıktı

Atari’nin yeniden konsol dünyasına döneceğinin işaretlerini vermesinin ardından bu yeni ürünün ne olacağı merakla beklenmeye başlamıştı. Ortaya çıkan detaylar çok büyük bir hamle olmayacağını gösteriyor.

Ortaya karışık

Atari’nin yaptığı açıklamaya göre Ataribox konsolu, retro oyunlarla daha modern oyun içeriklerini rahatlıkla oynatabilecek kapasiteye sahip. Konsolda bir adet HDMI, 4 adet USB ve 1 adet de SD kart girişi yer alacak. Ayrıca cam kaplama kenarlar veya ahşap kaplama kenarlar olmak üzere de iki farklı tasarım olacak.

Atari’nin açıklamaları ile sanki Xbox One veya PS 4 ayarında bir konsol olabileceği izlenimi uyanıyor ancak otoriteler NES ve SNES Classic konsollarını nevrimleşmiş hali olabileceğini düşünüyor. Yani konsol hem eski retro oyunları hem de daha modern atari oyunlarını oynatabilecek.

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Zaten bu tarz bir konsol geliştirmek ve üzerine oyun ekosistemi oluşturmak Atari’nin boyunu çok aşan bir konu. Bazı kaynaklar Android tabanlı bir konsol olabileceğini tahmin ediyordu. Belki böyle bir yapı da karşımıza çıkabilir.

Ataribox doğrudan piyasaya çıkmayacak. Firma ilk etapta bir kitle fonlama platformunda kaynak aramayı planlıyor. Böylece konsola ne kadar destek olacağı görülmüş olacak. Fonlama başarılı olursa Atari sonraki süreçte hacimli üretime geçecek. Şimdilik kesin tarihler belli değil.