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Şu anda 1 kişi burada

Ataribox detayları ortaya çıktı

Son dönemde retro konsollara olan ilgi giderek büyüyor. Bir dönemin efsane ismi Atari de bu ilgiden kendine düşen payı almak niyetinde. Ataribox konsolu bunun en büyük işareti.
1 yıl
3b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Atari’nin yeniden konsol dünyasına döneceğinin işaretlerini vermesinin ardından bu yeni ürünün ne olacağı merakla beklenmeye başlamıştı. Ortaya çıkan detaylar çok büyük bir hamle olmayacağını gösteriyor.

Ataribox detayları ortaya çıktı

 

Ortaya karışık

 

Atari’nin yaptığı açıklamaya göre Ataribox konsolu, retro oyunlarla daha modern oyun içeriklerini rahatlıkla oynatabilecek kapasiteye sahip. Konsolda bir adet HDMI, 4 adet USB ve 1 adet de SD kart girişi yer alacak. Ayrıca cam kaplama kenarlar veya ahşap kaplama kenarlar olmak üzere de iki farklı tasarım olacak.

 

Atari’nin açıklamaları ile sanki Xbox One veya PS 4 ayarında bir konsol olabileceği izlenimi uyanıyor ancak otoriteler NES ve SNES Classic konsollarını nevrimleşmiş hali olabileceğini düşünüyor. Yani konsol hem eski retro oyunları hem de daha modern atari oyunlarını oynatabilecek.

 

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Zaten bu tarz bir konsol geliştirmek ve üzerine oyun ekosistemi oluşturmak Atari’nin boyunu çok aşan bir konu. Bazı kaynaklar Android tabanlı bir konsol olabileceğini tahmin ediyordu. Belki böyle bir yapı da karşımıza çıkabilir.

 

Ataribox doğrudan piyasaya çıkmayacak. Firma ilk etapta bir kitle fonlama platformunda kaynak aramayı planlıyor. Böylece konsola ne kadar destek olacağı görülmüş olacak. Fonlama başarılı olursa Atari sonraki süreçte hacimli üretime geçecek. Şimdilik kesin tarihler belli değil. 

 
Ataribox detayları ortaya çıktı
 

http://www.gamasutra.com/view/news/301859/The_Ataribox_sounds_like_a_NES_Classic_with_a_modern_twist.php Yorum Yaz
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sendemail 1 yıl en beğenilen
Editör de kararsız kalmış ,android tabanlı olabilir belki olmayabilir , belki şehre bir film gelir bir güzel orman olur yazılarda ,
iklim değişir Akdeniz olur gülümse...
Editör de kararsız kalmış ,android tabanlı olabilir belki olmayabilir , belki şehre bir film gelir bir güzel orman olur yazılarda ,iklim değişir Akdeniz ol...
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sendemail 1 yıl en beğenilen
Editör de kararsız kalmış ,android tabanlı olabilir belki olmayabilir , belki şehre bir film gelir bir güzel orman olur yazılarda ,
iklim değişir Akdeniz olur gülümse...
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TinyWarrior 1 yıl
Xbox ve PS seviyesinde çıkacağını zannetmiyorum. Retro oyun falan çalıştıracaklarsa Sega tarzı bir ürün çıkacak büyük ihtimalle karşımıza birazda dış tasarım koyarlar ürüne 299$ gibi fiyattan alacak olanlara kitlerler.
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fatih069 1 yıl
raspberyy piye retro pie kurun alın size ataribox
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CaSsErDoDo 1 yıl
Daha ortada sistem özellikleri yok. Sadece tasarım ve temenniler. Olacak olanı söyleyeyim: İçinde Android yüklü olan Ouya tarzı bir cihaz çıkaracaklar. Daha da başka bir şey çıkarmak için Ar-Ge lazım para lazım vakit lazım.
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hector_1990 1 yıl
benim ümidim yok nedeni basit adamlar daha donanım hakkında hiç bir açıklama yapmıyorlar (call of bf yada güncel rpg oyunlarını göremedikten sonra pek anlamı yok )
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burki_rock 1 yıl
Tasarım çok güzel olmuş bence. Ama grafikleri, oyunları vs. çok önemli. PS ve Xbox gibi iki dominant firma var. Bunlara rakip mi olacak? Yoksa bambaşka bir konumda mı duracak? Bu iki sonunun cevabı önemli. Android tabanlı ama PS4 grafiklerinde bir cihaz ile girip bunu telefonlarla entegre hale getirebilecek bir cihaz olursa, o zaman piyasanın şeklini değiştirebilir.
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sterig 1 yıl
Daha modern atari oyunlarından kastınız nedir?
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