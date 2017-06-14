Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari’den yeni bir konsol iması

Firmanın E3 2017 oyun fuarı öncesinde paylaşılan tanıtım videosu daha modern çizgilere sahip ve ahşap tasarımı ile dikkat çeken yeni bir oyun konsolunun ipuçlarını veriyor.
1 yıl
2,9b
1
7
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönem oturma odalarının başucu konsolu haline gelen şimdilerde ise meydanı modern konsollara bırakan Atari, yeniden eski günlere dönmenin sinyallerini veriyor. Firma Ataribox adında yeni bir konsol hazırlığı içerisinde.

Yeni hamle

E3 2017 fuarı öncesinde paylaşılan tanıtım videosu daha modern çizgilere sahip ve ahşap tasarımı ile dikkat çeken yeni bir konsolun ipuçlarını veriyor. Firma yeni ürünün yıllar boyu süren bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ediyor.

Atari’nin karşımıza ne ile çıkacağı kesin olarak bilinmiyor. Firmanın retro konsolları zaten AtGames işbirliği ile zaman zaman farklı versiyonlar halinde piyasaya sürülüyordu. Bu bakımdan aynı şeyi tekrarlamak biraz abes kaçacaktır. Yeni bir konsol hamlesi ise geniş bir ekosistem kurmayı gerektiriyor. Bu da Atari’nin boyunu aşan bir konu. Bu bakımdan OUYA tarzında Android oyunları oynatan bir konsol sürpriz olmayabilir.

Ayrıca Bkz. "BBM üçüncü taraf uygulamalara entegre edilebilecek"

Atari ilk Blade Runner filminde olduğu gibi ikinci filmde de geniş bir reklam alanı ayırtmış. Bu bakımdan film ile benzer dönemde veya hemen sonrasında bir duyuru yapabilir. Bu da muhtemelen Ekim-Kasım ayları içerisinde olacaktır.

 

http://www.techradar.com/news/ataris-newest-console-is-called-ataribox Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 1 yıl
dönemler ööleydi, 18 yaş sınırı falan filan sebebinden naylon ilkokul evrakı fotokopisiyle " jimmy 'nin izbesi rio 'da " 13 yaşında bu " tv games " 'lerle çentez atarak tanıştık.
arkadaş grubu entrika ile esneyemediler, ancak sonraki senelerde buyurdular.
5 yıl süresinde bi hayli para ile exper olduk, sonra ilgi sıfırlandı.
kısa zamanda bu oyunların atari konsol olarak evlere girdiğini duydum.
o neslinden teknolojiye eğilimli olanları pc olayında kendilerini iyi geliştirmişlerdi, ben mesafeli kaldım.

belki evde kalabalık olsun diye bi ataribox edinirim, takip.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 1 yıl
Tabletten ne farkı olacağı çok önemli, önce fark, sonra fiyat,fiyat,fiyat. Bu yoksa çoluk çocuk zaten 100 liraya aldığı tabletlerle bu piyasanın önünü tıkamış durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
odeon99 1 yıl
Tutmaz pek bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mpolat35 1 yıl
Ne güzel günlerdi.
Mahalledeki arkadaşlarımızdan kaset takası yapardık fakat en büyük engel atari oynadığımız zaman televizyonun bozulacağı algısı idi. Güç bela ailemizi ikna edip atari oynardık :)
3 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ruzgar_ressam 1 yıl mpolat35
mpolat35

Ne güzel günlerdi.
Mahalledeki arkadaşlarımızdan kaset takası yapardık fakat en büyük engel atari oynadığımız zaman televizyonun bozulacağı algısı idi. Güç bela ailemizi ikna edip atari oynardık :)

bizim evde televizyon pek kapanmadığı için atari yüzünden bozulma ihtimali yoktu :) ama gerçekten güzel günlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 1 yıl mpolat35
haha :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ayyuka 1 yıl mpolat35
mpolat35
Ne güzel günlerdi.
Mahalledeki arkadaşlarımızdan kaset takası yapardık fakat en büyük engel atari oynadığımız zaman televizyonun bozulacağı algısı idi. Güç bela ailemizi ikna edip atari oynardık :)

yağmurlu havalarda antene yıldırım düşecek de televizyon bozulacak diye kapattırıyorlardı bana da ah ah. save de yok, yalan oluyordu bütün oyunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yeni X-Men filmi Dark Phoenix şekillenmeye başladı 1 yıl ABD Kuzey Kore'yi siber saldırı düzenlemekle suçluyor 1 yıl IBM ve BMW bağlı araçlar için ortaklık kurdu 1 yıl Seagate, PS4 sahiplerini de unutmadı 1 yıl OnePlus 5’in yeni görseli, fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Microsoft, devletler tarafından desteklenen saldırılara karşı yama yayımladı 1 yıl Samsung ve LG marka ürünler yakında iletişim kurabilecekler 1 yıl Dayanıklılık testine giren HTC U11 bükülmeye karşı koyamadı 1 yıl AMD Ryzen için heybetli anakartlar: X399 ve X370 Mini-ITX 1 yıl Araştırmacılar metallerin geri dönüştürülmesi için yeni bir yöntem keşfetti 1 yıl Yeni nesil Google Pixel telefonlardan birini LG üretecek 1 yıl Klima Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 1 yıl Firefox 54 yayınlandı: Şimdiye kadarki en iyi sürüm! 1 yıl Ryzen işlemcili, orta – üst seviye sistem tavsiyesi 1 yıl Yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı 2 milyona ulaştı 1 yıl Amazon eski yöneticisine ilginç bir dava açtı 1 yıl Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor 1 yıl Üst model iMac Pro'nun fiyatı hesaplandı: 60.890 TL 1 yıl Playlink ile mobil cihazlar da PS4 heyecanına ortak oluyor 1 yıl Snap Inc. daha gelişmiş bir gözlük peşinde 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Atari’den yeni bir konsol iması Sonraki İstanbul Boğazı turkuaza döndü: NASA nedenini açıkladı 1 yıl Tesla Model X, NHTSA çarpışma testlerinden 5 yıldızla geçti 1 yıl LG kendi sanal asistanını geliştiriyor 1 yıl Razer konsollara yönelik Thresher Ultimate oyuncu kulaklığını duyurdu 1 yıl Toshiba’dan nükleer santral işine 3.6 milyar dolarlık destek 1 yıl 16 çekirdekli AMD Threadripper bir süre Dell’e özel olacak 1 yıl Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bankalara siber saldırı: Binlerce müşterinin bilgileri satıldı 1 yıl Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER 1 yıl Google, Apple’ın yonga tasarımcısını işe aldı 1 yıl Fransa ve İngiltere, sosyal paylaşım sitelerine yeni zorunluluklar getirebilir 1 yıl Bir dönem sona erdi: Verizon resmen Yahoo’yu satın aldı 1 yıl PlayStation 4 satışları 60 milyonu geçti 1 yıl Samsung'un reklam bombardımanı Galaxy S8 sahiplerini kızdırdı 1 yıl Audi'den elektrikli otomobiller için E-Fabrika 1 yıl Bu da oldu: İşte hacimli üretim sıvı soğutmalı ilk güç kaynağı 1 yıl Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor 1 yıl Dünyanın en ince iki boyutlu mıknatısı 1 yıl Tim Cook, Apple'ın otomobil projesini resmen açıkladı 1 yıl Vestel, Toshiba’nın televizyon bölümünü almak için resmen teklifini iletti 1 yıl Jaguar Land Rover, Lyft ile otonom filo oluşturacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim