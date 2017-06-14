Atari’den yeni bir konsol iması

Bir dönem oturma odalarının başucu konsolu haline gelen şimdilerde ise meydanı modern konsollara bırakan Atari, yeniden eski günlere dönmenin sinyallerini veriyor. Firma Ataribox adında yeni bir konsol hazırlığı içerisinde.

Yeni hamle

E3 2017 fuarı öncesinde paylaşılan tanıtım videosu daha modern çizgilere sahip ve ahşap tasarımı ile dikkat çeken yeni bir konsolun ipuçlarını veriyor. Firma yeni ürünün yıllar boyu süren bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ediyor.

Atari’nin karşımıza ne ile çıkacağı kesin olarak bilinmiyor. Firmanın retro konsolları zaten AtGames işbirliği ile zaman zaman farklı versiyonlar halinde piyasaya sürülüyordu. Bu bakımdan aynı şeyi tekrarlamak biraz abes kaçacaktır. Yeni bir konsol hamlesi ise geniş bir ekosistem kurmayı gerektiriyor. Bu da Atari’nin boyunu aşan bir konu. Bu bakımdan OUYA tarzında Android oyunları oynatan bir konsol sürpriz olmayabilir.

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Atari ilk Blade Runner filminde olduğu gibi ikinci filmde de geniş bir reklam alanı ayırtmış. Bu bakımdan film ile benzer dönemde veya hemen sonrasında bir duyuru yapabilir. Bu da muhtemelen Ekim-Kasım ayları içerisinde olacaktır.