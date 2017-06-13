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BBM üçüncü taraf uygulamalara entegre edilebilecek

Geliştiricilerin artık uygulamaları için sıfırdan güvenli bir sohbet modülü geliştirmesine gerek kalmıyor. BlackBerry bu işi üstlenirken, geliştiriciler de uygulamalarına daha fazla eğilebilecek.
1 yıl
1,3b
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üretim işini Çinli TCL firmasına lisansladıktan sonra donanım pazarından tamamen çekilen BlackBerry, yazılım tarafında da önemli bir adım atıyor. Firmanın BBM sohbet uygulaması artık üçüncü taraf uygulamalara entegre edilebilecek.

Yeni bir gelir modeli

Entegrasyon çalışmaları bir süredir deneme sürecindeydi. Bu hafta itibariyle firma BBM Enterprise yazılım geliştirme aracını herkesin erişimine açtı. Geliştiricilerin artık uygulamaları için sıfırdan güvenli bir sohbet modülü geliştirmesine gerek kalmıyor. BlackBerry onların yerine bu işi üstlenirken, geliştiriciler de uygulamalarına daha fazla eğilme şansı buluyor.

BlackBerry bu hamle ile yeni bir gelir modeli oluşturmayı hedefliyor. Pazarda sohbet entegrasyonu sunan Twilio gibi belli başlı firmalar mevcut. BlackBerry bunların karşısına rakip olarak çıkmış oldu. BBM hizmetinin en büyük silahı ise BlackBerry’nin uçtan uca sunduğu önemli güvenlik tedbirleri olacak.

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BBM Enterprise hizmetinin kullanıcı başı yıllık ücreti 29$. Sesli ve videolu görüşme özellikleri de dahil edilirse fiyat 79$’a çıkıyor. Bu bakımdan daha çok profesyonel uygulama geliştiricilerine ve iyi gelir elde eden uygulamalara hitap eden bir entegrasyon görünümünde. Zaten programa ilk dahil olanlar da büyük finans firmaları olmuş.

 

https://venturebeat.com/2017/06/12/blackberry-lets-developers-embed-bbm-in-android-and-ios-apps/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu gelişme fakir fukaraya pek dokunmaz ama !
alternatifleri için bir fikir ışığı oluştu :)
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SEO-Uzmanı 1 yıl
e günaydın !
ms dos zamanında bile uygulamalar sadece kendi işlerini yaparlardı !
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Zuko 1 yıl
En iyi mesajlasma uygulamasi.
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canmania 1 yıl
Önce araç içi güvenlik yazılımı şimdi de bu Blackberry doğru hamleler yapıyor.Bugün hala Blackberry demek bi çok insan ve en önemli şirketler için güvenlik demek bunu akıllı kullanırsa çok ekmek yer bu işten :)
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odeon99 1 yıl
Gayet güzel
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LORDTEK 1 yıl
BlackBerry ne kadar güvenli?
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