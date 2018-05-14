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Atatürk Havalimanı apronunda uçak kazası [video]

Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç bir kaza yaşandı. Asiana Havayolları'nın Airbus A330 tipi yolcu uçağı, THY'nin Airbus A321'ine çarptı. İşte kazanın tüm ayrıntıları...
1 yıl
5,2b
1
15
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nın apronunda ilginç bir kaza yaşandı. Güney Koreli şirket Asiana Hava Yolları'nın Airbus A330 tipi yolcu uçağı, içindeki 222 yolcusuyla beraber apronda bekleyen Türk Hava Yolları'nın Airbus A321 tipi yolcu uçağına çarptı. Olayda maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı

Saat 18:00 sularında yaşanan kaza, Asiana Hava Yolları'nın Airbus A330 tipi yolcu uçağının, Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmek için taksi yoluna hareketlenmesiyle yaşandı. Bu sırada Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a iniş yapan Türk Hava Yolları'nın Airbus A321 tipi yolcu uçağı apronda park halindeydi. Asiana Hava Yolları'nın uçağı, THY'nin apronda bekleyen uçağının arkasından geçerken kanadıyla THY uçağının kuyruk kısmına çarparak hasara neden oldu.
Olayın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin müdahalesiyle bakıma alınan uçakta maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'nün konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"Güney Koreli havayolu şirketi Asiana Airlines'ın OZ551 sefer sayısı ile İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan Airbus A330-300 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki 218 numaralı köprüde bulunan Türk Hava Yolları'nın İstanbul – Ercan Havalimanı seferinden dönen TC-JMM kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağımızın kuyruğuna çarpmıştır. Çarpma sonucu, her iki havayolunun yolcularında herhangi bir yaralanma söz konusu olmamıştır,uçaklarda maddi hasar meydana gelmiştir."

https://twitter.com/yhyustun/status/995716336990015489 Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Ordan da geçemeyeceksen sürme bu uçağı kardeşim. Herkese ehliyet verilirse olacağı bu
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GUERRA 1 yıl
thy neden o şekilde park etmiş ki?
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maholine 1 yıl
Havada carpismasindan iyidir
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WaylandIZMIR 1 yıl
“Kasaptan mı aldın ehliyeti lan” Bir trafik argosu
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smsmart 1 yıl
Güzel traşlamış.
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interwap 1 yıl
İşte bunları yapabildiği için aga. Üstüne şey olmaz. Ama kestaneyi çizdirdi.
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xvso 1 yıl
[simage]http://www.imgim.com/screenshot_20180514-195751.png
[/simage]


linkte gorulecegi üzere thy uçağı taxi yoluna yakin bırakılmış.
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itachi237 1 yıl
benden geçen sene $200 para almıştı asiana airlines gitsin ödesin şimdi kazanın ücretini. oh olmuş çok sevindim.
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10ff 1 yıl
ben oradan tanker gemisi geçiririm be...
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mosyozzz 1 yıl
Ulan tır geçer oradan be.
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keremec 1 yıl
Bunlara nasıl ehliyet veriyorlar ya daha aynayı kullanmasını bile bilmiyor.
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kaptan666 1 yıl
250 liraya park sensörü taktırsaşarmış bunlar olmazdı. Yazık... ??
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GUERRA 1 yıl
a-330 oldukça büyük bir uçak ve kanat açıklığı çok geniş. oradan geçmesi imkansız.
burada tuhaf olan iki şey var;
* thy a321, körüğe yanaşmak yerine, uçağı ortaya aprona bırakmış. körükle arasında neredeyse bir uçak boyu fark var.
* a-330 uçağındaki sağda oturan first officer'ın kazayı öngörüp kaptanın taksiyi durdurmasını istemesi gerekirdi.
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THY, uçak kazası ve
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