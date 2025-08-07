THY, İspanyol havacılık şirketine çok yakında teklif yapacak

Türk Hava Yolları, Haziran ayında KAP’a yaptığı açıklamada Air Europa’da yatırım ve ortaklık fırsatları için bağlayıcı olmayan görüşmeler yaptığını duyurmuştu. THY’nin ikinci çeyrek sonuçlarının açıklandığı ve ardından soruların yanıtlandığı telekonferansta THY’nin yakın zamanda nihai teklif sunacağı açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamada Air Europa’nın Latin Amerika ve İber Yarımadası’nda yolcu ve kargo taşımacılığı sektöründe güçlü bir varlığa sahip olduğu ve bu durumun THY’nin küresel ağını tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.
Air Europa, devlet kredisini ödemek için nakit arayışına çıktı. Air Europa ile ilgilenen Fransız Air France-KLM ve Alman Lufthansa hisse almaktan vazgeçti. THY ise hisse alımı konusunda istekli olduğunu bir kez daha vurguladı. Air Europa, 44 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları şu anda Air Europa ile kod paylaşımı anlaşmasına sahip. Air Europa, gelirinin yüzde 25'inden fazlasını Avrupa operasyonlarından elde ediyor.