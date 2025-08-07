DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Reuters’in haberine göre Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu şirketi Air Europa’dan hisse almak için görüşmeler yürütüyor. Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, “Çok yakında teklif sunmaya hazırlanıyoruz. Henüz bu aşamaya gelemedik. Yönetim kurulu onayı ve kararını alır almaz kamuoyuna duyuracağız.” dedi.

Türk Hava Yolları, Haziran ayında KAP’a yaptığı açıklamada Air Europa’da yatırım ve ortaklık fırsatları için bağlayıcı olmayan görüşmeler yaptığını duyurmuştu. THY’nin ikinci çeyrek sonuçlarının açıklandığı ve ardından soruların yanıtlandığı telekonferansta THY’nin yakın zamanda nihai teklif sunacağı açıklandı.

Nissan'dan Avrupa'da yeniden yapılanma: İşten çıkarmalar yolda 9 sa. önce eklendi

Şirketten yapılan açıklamada Air Europa’nın Latin Amerika ve İber Yarımadası’nda yolcu ve kargo taşımacılığı sektöründe güçlü bir varlığa sahip olduğu ve bu durumun THY’nin küresel ağını tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Air Europa, devlet kredisini ödemek için nakit arayışına çıktı. Air Europa ile ilgilenen Fransız Air France-KLM ve Alman Lufthansa hisse almaktan vazgeçti. THY ise hisse alımı konusunda istekli olduğunu bir kez daha vurguladı. Air Europa, 44 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları şu anda Air Europa ile kod paylaşımı anlaşmasına sahip. Air Europa, gelirinin yüzde 25’inden fazlasını Avrupa operasyonlarından elde ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

THY, İspanyol havacılık şirketine çok yakında teklif yapacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: