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Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonu tamamlandı. 45 saat sürmesi planlanan taşınma 13 saat erken bitti.
1 ay
9,2b
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127
havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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İstanbul’daki havalimanı taşınma işleminin 45 saatte bitmesi bekleniyordu. Ancak Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçiş, planlanandan 13 saat önce yani 32 saatte sona erdi. Taşınma operasyonu nedeni ile kapanan yollar büyük göçün erken bitirilmesiyle yeninden trafiğe açıldı.
Cuma sabah saatlerinde başlayan taşınma, akşam saatlerinde büyük bir hız kazandı. Büyük göçe start veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, elindeki telsizle taşınmayı koordine etti. Deneyimli yönetici ayrıca TIR şöförleriyle tek tek konuştu.

Arkas Lojistik tam 8 ay hazırlandı

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, yaklaşık 8 aydır bu işi için çalıştıklarını vurgulayarak "33 futbol sahası büyüklüğünde alan kaplayan, 10 binin üzerinde ekipmanı taşınmasını sağladık. Bu işi planlanandan önce bitirebileceğimizi biliyorduk. Burada en büyük avantajımız konteynerler ve konteyner ekipmanlarımız oldu" dedi.
Ayrıca Bkz. "Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor"
Göçmaz ayrıca "Daha TIR’larımız yoldayken, yüklenen konteynerler TIR’ın gelmesiyle birlikte TIR’a yerleştirildi. Böylece büyük bir hız kazandık. Eğer konteynerlerimiz olmasaydı önce TIR’ın yüklenmesini, sonra da TIR’ın boşaltılmasını bekleyecektik. Bu da zaman kaybı anlamına geliyordu" ifadelerini kullandı.

Sivil havacılığın en büyük göçü

Taşınmanın ardından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı "Dünyada bu büyüklükte bir ana hat değişimi yok. Dünya sivil havacılığının en büyük göçünü yapmak üzere planlarımızı hazırladık. An itibariyle yüzde 96-97 mertebesinde taşınma oldu. Yüzde 3-4’lük kısmı da çok uzatmadan akşam 20.00’ye kadar bitireceğiz. 45 saatlik bir süre tanımlanmıştı. Biz bunu 13 saat erken tamamladık" dedi.
Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son anonsta ise “Değerli yolcularımız bir yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam (dün akşam) saat 02.00’de gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV havalimanları olarak 20 yılda 665 milyon yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşekkür ediyor, iyi yolculuklar diliyoruz" denildi.

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Mr.Legend 1 ay en beğenilen
CHP ye helal olsun belediyecilik budur
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selahattın ısık 1 ay
atatürk ismini silmek ve milletin parasını yandaş kesimde toplamak için oynanan milyar dolarlık tiyatro..
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TITAN 1 ay
İstanbulun dışında, daha metrosu olmayan bir havalimanı mı?
Aman kalsın
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sendomi 1 ay
rekor zamanda taşınmış hahahah puhahah banane lan bundan memleket kan ağılıyor rezillik ötesi herşey aklınıza ne geliyorsa,yapılan habere bu haber değeri taşıyormu kardeşim haber yapıyorsunuz
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ukc34 1 ay
Keşke yaptıkları her şeyi bu kadar hızlı yapsalar... özellikle içinde Atatürk olan şeylerle ilgili yapılacak şeyleri çok hızlı yapmalarını beklerdim ama durum ortada :/
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Chagotta 1 ay
Sayın İMAMOĞLU projelere el attığı zaman, ulaşım sorunu hallolur, hemde bedava.
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Chagotta 1 ay
ATATÜRK isminden ne kadar nefret ettiniz ya yazıklar olsun.
ATATÜRK hava limanının orası imara açılaçak ve rant' zenginleri bayram edecek idi. Belediye seçimleri kaybedildi ama hala kabullenilmedi, bu kadar büyük rant'ı elinin tersiyle itmek zor olsa gerek, hey gidi TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEKÇİLERİ UYANIN ARTIK UYANIN!
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MonacoDoom 1 ay
Her yere yakın olan Atatürk havalimanını, kalkıp en iyi 3 saatte varabildiğin yere koymak akla mantığa sığmaz arkadaş. Hadi diğer alternatiflere yönelelim desek Sabiha Gökçen'de aynı şekilde 3 saatten önce gidilmiyor. Hiçbirine ne metrobüs ne metro var otobüslerde trafikte can çekişiyor. Ne anladım böyle hizmetten.
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serafon 1 ay MonacoDoom
Gönül ister herşey merkezde olsun ama imkanı yok işte. Merak etme yakında oralarda şehir içi olur. Benim asıl kızdığım İstanbul'u daha ne kadar büyüteceksin? Bir ara İstanbul'a göçü durduralım tarzı konuşmalar yapılırdı şimdi tam tersi daha da kenti büyütmeye çalışıyorlar. Yayın kardeşim Anadolu'ya çok daha sağlıklı gelişsin herşey. Canım İstanbul da bir kendine gelsin. Güzelim şehir mahvoldu.
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Pylorid 1 ay yeni yorumcu
Kıskanan CHP'liler resimlere bakmasın suratlarında sivilceler çıkabilir


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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scorpion20 1 ay
taşınma beklenenden hızlı tamamlandı .
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MrCamli 1 ay
Yüzme bilmeyenler dikkatli davransın
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Çaylak_Doktor 1 ay
Kısa sürmüş
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serdaryigiter 1 ay
Vaybe başariya bak. Parmak isirttik avrupaya. Bunla gurur duymamiz gerek şimdi dimi. Patates soğan 10 tl 10 onlarla gelin millete
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