Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı

İstanbul’daki havalimanı taşınma işleminin 45 saatte bitmesi bekleniyordu. Ancak Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçiş, planlanandan 13 saat önce yani 32 saatte sona erdi. Taşınma operasyonu nedeni ile kapanan yollar büyük göçün erken bitirilmesiyle yeninden trafiğe açıldı.

Cuma sabah saatlerinde başlayan taşınma, akşam saatlerinde büyük bir hız kazandı. Büyük göçe start veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, elindeki telsizle taşınmayı koordine etti. Deneyimli yönetici ayrıca TIR şöförleriyle tek tek konuştu.

Arkas Lojistik tam 8 ay hazırlandı

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, yaklaşık 8 aydır bu işi için çalıştıklarını vurgulayarak "33 futbol sahası büyüklüğünde alan kaplayan, 10 binin üzerinde ekipmanı taşınmasını sağladık. Bu işi planlanandan önce bitirebileceğimizi biliyorduk. Burada en büyük avantajımız konteynerler ve konteyner ekipmanlarımız oldu" dedi.

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Göçmaz ayrıca "Daha TIR’larımız yoldayken, yüklenen konteynerler TIR’ın gelmesiyle birlikte TIR’a yerleştirildi. Böylece büyük bir hız kazandık. Eğer konteynerlerimiz olmasaydı önce TIR’ın yüklenmesini, sonra da TIR’ın boşaltılmasını bekleyecektik. Bu da zaman kaybı anlamına geliyordu" ifadelerini kullandı.

Sivil havacılığın en büyük göçü

Taşınmanın ardından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı "Dünyada bu büyüklükte bir ana hat değişimi yok. Dünya sivil havacılığının en büyük göçünü yapmak üzere planlarımızı hazırladık. An itibariyle yüzde 96-97 mertebesinde taşınma oldu. Yüzde 3-4’lük kısmı da çok uzatmadan akşam 20.00’ye kadar bitireceğiz. 45 saatlik bir süre tanımlanmıştı. Biz bunu 13 saat erken tamamladık" dedi.

Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son anonsta ise “Değerli yolcularımız bir yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam (dün akşam) saat 02.00’de gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV havalimanları olarak 20 yılda 665 milyon yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşekkür ediyor, iyi yolculuklar diliyoruz" denildi.