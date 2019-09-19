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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ateşli silahlar, Rus kozmonotların hayatta kalma çantalarına yeniden dahil edilebilir

    Roscosmos, 2025 yılında ilk insanlı görevine çıkması beklenen Orel uzay aracında bulunacak kozmonotların hayatta kalma çantalarına, ateşli silahların yeniden dahil edilebileceğini belirtti.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Ateşli silahlar, Rus kozmonotların hayatta kalma çantalarına yeniden dahil edilebilir
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    Rus kozmonotların hayatta kalma çantaları içinde bulunan ateşli silahlar 2007 yılından itibaren kullanılmıyor. Uzaya gönderilen ilk insan olan Yuri Gagarin ile başlayan söz konusu uygulama, 1986 yılında farklı bir ateşli silahın hayatta kalma çantasına dahil edilmesiyle 2006 yılına kadar devam etmişti.

    Acil inişler sırasında ihtiyaç duyulabilen ateşli silahlar, uzay aracı mürettebatı tarafından işaret vermek, avlanmak veya kendilerini korumak için kullanabiliyor.

    Ateşli silahlar, Rus kozmonotların hayatta kalma çantalarına yeniden dahil edilebilir
    Makarov marka tabanca 

    Yuri Gagarin’in uzaya çıkmasıyla birlikte kozmonotlara ilk verilen silah Makarov marka tabanca idi. Ancak Aleksey Leonov ve Pavel Belyaev isimli kozmonotların 1965 yılında acil bir iniş sonrasında karla kaplı bir ormanda iki gün geçirmek zorunda kalmalarını müteakip Makarov’un yetersiz olduğu görüşü hâkim olmuş ve bu kapsamda Leonov’un teklifi üzerine üç namlulu bir tabanca geliştirilmesine karar verilmişti.1981 yılında geliştirilmesi tamamlanan silah 1986-2006 yılları arasında hayatta kalma çantalarının bir parçası olmuştu.

    TP-82 

    Aradan geçen bu kadar zaman sonra ise Roscosmos hayatta kalma çantalarına ateşli silahların yeniden koyulup koyulmayacağı yönündeki bir soruya, “seçeneklerin değerlendirildiği” cevabını verdi. Roscosmos kaynaklı bir açıklamada “Yeni nesil Orel uzay aracı için hayatta kalma kiti, aracın geliştirilmesinin daha sonraki aşamalarında oluşturulacak" ifadeleri kullanıldı.

    Halen geliştirilme aşamasında olan ve daha önce Federatsiya olarak bilinen Orel uzay aracının alçak yörünge ve Ay’a kargo taşıma veya insanlı görevlerde kullanılması planlanıyor. Dört mürettebat kapasiteli araç; otomatik uçuş modunda en fazla 30 gün, uzay istasyonu sisteminde ise bir yıla kadar uzayda kalabilecek. Orel, kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesinde halihazırda kullanılan Soyuz roketinin yerini alacak. İnsanlı Orel uçuşunun 2025 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.



    https://tr.sputniknews.com/bilim/201909171040189638-roscosmos-kozmonotlarin-hayatta-kalma-kitine-atesli-silahi-yeniden-dahil-edebilir/ Yorum Yaz
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    Bay Robot 1 sa.
    Anca birbirlerini vururlar bununla...
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    smart1978 1 sa.
    Bu silahlar sadece yere indikten sonra yani sadece dunyada iken kullanilacak. DH Editoru Turkce kaynaktaki bu detayi kasitli atladigi da suphesiz ...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Noobmaster69 1 sa. smart1978
    Surekli ayni seyi yapiyorlar zaten, artik cocuk masali okur gibi okuyorum yaptiklari haberleri...
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