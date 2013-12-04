Atoll'un iPad için dahili hoparlörlü smart cover projesi destek arayışında





Günümüzde mobil cihazlarımızda incelik bizim için ne kadar önemliyse, kullandığımız koruyucu aksesuarlarda da incelik o derece önem taşıyor. Bazen klavye gibi ek fonksiyonlara sahip aksesuarların cihazı oldukça kaba gösterdiğine şahit oluyoruz.





Ses sistemleri konusunda uzman firmalardan birisi olan Atoll, soundPad adlı hoparlör entegreli smart cover projesi için gelecek hafta bağış desteği aramaya başlayacak. Dünyada ilk şeklinde lanse edilen projede iPad modeli için smart cover aksesuarına Bluetooth hoparlör entegre ediliyor ancak incelikten de taviz verilmiyor.





Bluetooth yoluyla iPad'a bağlanan aksesuarın üzerindeki fiziksel kontrol tuşları ile ses seviyesi ayarlanabiliyor. Aksesuar içerisinde 4 adet yüksek kaliteli hoparlör bulunuyor.





Aksesuar nasıl şarj ediliyor, kaç saat kullanım süresi sunuyor, ağırlığı ne kadar gibi sorular şimdilik yanıtsız kalırken, Indiegogo üzerinde bağış kampanyasının başlaması ile detayların netleşeceği belirtiliyor. iPad ve iPad mini için üretilecek olan aksesuar 130$ fiyat etiketi ile satılacak.

http://atollworld.com/tech-specs/