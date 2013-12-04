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Atoll'un iPad için dahili hoparlörlü smart cover projesi destek arayışında

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Atoll'un iPad için dahili hoparlörlü smart cover projesi destek arayışında

Günümüzde mobil cihazlarımızda incelik bizim için ne kadar önemliyse, kullandığımız koruyucu aksesuarlarda da incelik o derece önem taşıyor. Bazen klavye gibi ek fonksiyonlara sahip aksesuarların cihazı oldukça kaba gösterdiğine şahit oluyoruz.

Ses sistemleri konusunda uzman firmalardan birisi olan Atoll, soundPad adlı hoparlör entegreli smart cover projesi için gelecek hafta bağış desteği aramaya başlayacak. Dünyada ilk şeklinde lanse edilen projede iPad modeli için smart cover aksesuarına Bluetooth hoparlör entegre ediliyor ancak incelikten de taviz verilmiyor. 

Bluetooth yoluyla iPad'a bağlanan aksesuarın üzerindeki fiziksel kontrol tuşları ile ses seviyesi ayarlanabiliyor. Aksesuar içerisinde 4 adet yüksek kaliteli hoparlör bulunuyor.

Aksesuar nasıl şarj ediliyor, kaç saat kullanım süresi sunuyor, ağırlığı ne kadar gibi sorular şimdilik yanıtsız kalırken, Indiegogo üzerinde bağış kampanyasının başlaması ile detayların netleşeceği belirtiliyor. iPad ve iPad mini için üretilecek olan aksesuar 130$ fiyat etiketi ile satılacak.  

http://atollworld.com/tech-specs/ Yorum Yaz
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spenx01 5 yıl
seyyah666 vs giogo = beyaz yakalı vs mavi yakalı
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SaB0 5 yıl
Dışarda, cafede yada otobüsde ipadinizin sesini sonuna kadar açıp film, müzik vs dinleyeniniz var mı? E o zaman neyin mobilitesinden dem vurup bu ürünü gerekli birşey gibi gösterme çabasına giriyosunuz?
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kule_genclik 5 yıl
Apple in kendi smart case 200lira iken bu urun ona ikame edilebilir belkide ondan bu kadar fiyat sisiktir.
Cunku ipadin smart case de 200 lirayi haketmiyor. Buna da 200den fazla verilmez.
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Fx_57,5 5 yıl
o paralara android tarafında tablet satılıyor.tamam tablet demeye şahit lazım olabilir fakat film izleyip sosyal medyaya girilebilir
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giogo 5 yıl
130 $ mı ?
Ben o paraya 5 tane 5+1 ses sistemi alırım.
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Psydia 5 yıl giogo
giogo
130 $ mı ?
Ben o paraya 5 tane 5+1 ses sistemi alırım.

Eger onlari ipadin yaninda tasiyabiliyorsan eyvallah
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seyyah666 5 yıl giogo
o paraya 5 tana 5+1 ses sistemi alabiliyorsan 5 tane al 1 tanesi benden sana hediye neyin kafasını yaşıyorsunuz azıcık mantıklı yorumlar yazın tamam fiyatı fazla olabilir ama her malın bir alıcısı vardır ayrıca burada amaç mobil kullanım sen kullan bakalım 5+1 ses sistemini de görelim
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