Attack on Titan'ın merakla beklenen 2.sezonundan ilk fragman

Anime ve manga dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Attack on Titan, ya da orijinal adıyla Shingeki no Kyojin, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Hajime Isayama tarafından yazılan ve çizilen popüler manga serisinden uyarlanan Attack On Titan'ın ilk sezonu 2013 yılında yayınlandı ve tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Animenin ikinci sezonunun 2015'te çıkması bekleniyordu ancak üst üste gelen erteleme kararlarının ardından yeni sezonun yayınlanması 2017'ye kaldı.

Attack on Titan'ın ikinci sezonu için hala resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil ancak animenin yayıncı kuruluşlarından biri olan Funimation daha önce yayınladığı açıklama ile yeni sezonun Nisan 2017'de başlayacağını duyurmuştu. Yıllarca süren bekleyişin ardından nihayet bu yıl geri dönecek olan Attack on Titan için meraklı bekleyiş sürerken, animenin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

İnsan yiyen devasa Titanlar'ın ölüm saçtığı ve insanların dev duvarlarla çevrili şehirlerde yaşadığı bir dünyada geçen Attack on Titan, bu duvarların yıkılması ile başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Titanlar ile savaşmak için orduya katılan üç gencin hayatta kalma mücadelesini anlatarak başlayan seri, zamanla gelişerek sürprizlerle dolu bir hikaye anlatmaya başladı.