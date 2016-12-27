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Attack on Titan'ın merakla beklenen 2.sezonundan ilk fragman

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan popüler anime serisi Attack on Titan sonunda ekranlara geri dönüyor. Merakla beklenen 2.sezondan ilk fragman yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Anime ve manga dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Attack on Titan, ya da orijinal adıyla Shingeki no Kyojin, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Hajime Isayama tarafından yazılan ve çizilen popüler manga serisinden uyarlanan Attack On Titan'ın ilk sezonu 2013 yılında yayınlandı ve tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Animenin ikinci sezonunun 2015'te çıkması bekleniyordu ancak üst üste gelen erteleme kararlarının ardından yeni sezonun yayınlanması 2017'ye kaldı.
Attack on Titan'ın ikinci sezonu için hala resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil ancak animenin yayıncı kuruluşlarından biri olan Funimation daha önce yayınladığı açıklama ile yeni sezonun Nisan 2017'de başlayacağını duyurmuştu. Yıllarca süren bekleyişin ardından nihayet bu yıl geri dönecek olan Attack on Titan için meraklı bekleyiş sürerken, animenin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.
İnsan yiyen devasa Titanlar'ın ölüm saçtığı ve insanların dev duvarlarla çevrili şehirlerde yaşadığı bir dünyada geçen Attack on Titan, bu duvarların yıkılması ile başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Titanlar ile savaşmak için orduya katılan üç gencin hayatta kalma mücadelesini anlatarak başlayan seri, zamanla gelişerek sürprizlerle dolu bir hikaye anlatmaya başladı.

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damn2u 2 yıl en beğenilen
Ülkemizin yegane tavrı kınama buraya da sıçramış. Anime haberi yapılması bile kınanıyor. Hayret doğrusu.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Koca donanımhaber çizgifilm haberi yapar oldu(!).
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rosedaled3 2 yıl
Ilk sezonu unuttuk doğrusu
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DH Misafiri 2 yıl
Çizgi filmle anime çok farklı şeyler,animede duygular çizgi filmde öğreticilik var,attack on titanı çocuklar izlememeli bence (aşırı şiddet ve kan var) böyle bir animeye nasıl çizgi film dersiniz...
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Jersey Devil 2 yıl
Özleddik
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Kartal Göz 2 yıl
Arayı o kadar çok uzattılar ki ilk sezondaki tüm ayrıntıları hatta neredeyse ana karakterleri bile unuttum. Bir de mangayı da okuduğumdan senaryonun heyecan veren kısımlarının giderek kaybolduğunu gördüm. Senaryo çok fazla siyasî entrikalarla boğuluyordu. Yine izleriz tabi de öyle büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla değil. 20 dk'lık bir anime bölümü her hafta beklenmez.
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Ao Sol 2 yıl
Yemin ederim konuyu unuttum nerde kaldık falan en son bi bodrum vardı Alah belasını versin :D
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nightdrive 2 yıl
izlediğim ilk anime.muhteşem bir anlatımı vardı 4 sene ara verdiğine değer umarım.merakla bekliyoruz
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Teddy Death 1 2 yıl
attack on titan animeye başlama sebebimdir yıllarca bekletti bizi umarım bunu değer
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Lord Melkor 2 yıl
Bunların ingilizce dublajlısını bulsam izliyicem. Japonca'da vurgu rezalet
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xLordRealx 2 yıl Lord Melkor
Şakaysa komik değil ciddiyse cidden komik.
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Final Getsuga Tenshou 2 yıl Lord Melkor
Lord Melkor
Bunların ingilizce dublajlısını bulsam izliyicem. Japonca'da vurgu rezalet

Duyguyu en iyi aktaran dillerden birisidir Japonca. Herşeyin dublajı kötüdür ayrıca.
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Turin Turambar. 2 yıl
Mt.Robotçu bebeler laf atmış hahaja siz gidin heykır olma hayallerine devam edin


Devler çeşitlenmiş guzel olacak
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LeSRiSeL 2 yıl
aykut önyargıyı bir kenera bırakmanı ve bu animeyi izlemeni tavsiye ederim..tabi sinema kültürün varsa
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susesa 2 yıl
Çok iyi hatırlıyorum bu animenin sinema uyarlamasını"theverge" haber yapmıştı. Donanım haber theverge'den daha mı büyük?
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attack on titan, attack on titan 2.sezon ve
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