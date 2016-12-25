Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı

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Hem korku hem de bilim-kurgu janrasının en önemli serileri arasında yer alan Alien, beyaz perdedeki yolcuğunu sürdürüyor. 2012 yılında vizyona giren Prometheus ile uzun bir aranın ardından sinemalara geri dönen Alien serisi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Alien: Covenant ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Alien: Covenant, Prometheus ile başlayan yeni seriyi devam ettirse de ilk filmden oldukça farklı olacak. Projeye ilk başladığında Prometheus'a doğrudan bir devam filmi çekmek için yola çıkan usta yönetmen Ridley Scott, zamanla filmde önemli değişikliklere gitti. Alien: Covenant, Prometheus'tan çok serinin eski filmlerini andırıyor.
Bugün yayınlanan ilk fragman da bu ton değişikliğini açıkça gözler önüne seriyor. Prometheus'ta daha çok işin bilim-kurgu kısmına ağırlık veren Ridley Scott, Covenant ile birlikte serinin korku kökenlerine geri dönecek.
Alien: Covenant, ismini filmin merkezinde yer alan koloni gemisinden alıyor. Galaksinin uzak köşelerine yolculuk ederken daha önce keşfedilmemiş cennet gibi bir gezegen bulduklarını sanan Covenant mürettabı, buldukları bu gezegenin göründüğünden çok daha karanlık ve tehlikeli olduğunu kısa süre sonra anlayacak. Bu gezegende, Prometheus görevinden geriye kalan tek kişi olan android David ile karşılaşacak Covenant ekibi, hayal edebileceklerinden çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.
Ünlü oyuncu Michael Fassbender'ın David rolü ile geri döneceği Alien Covenant'ın başrollerinde Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup, Demian Bichir, Carmen Ejogo ve Amy Seimetz yer alıyor. Film, 19 Mayıs 2017'de gösterime girecek.
http://deadline.com/2016/12/the-first-trailer-for-alien-covenant-ridley-scott-michael-fassbender-1201875674/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilk film Baba'dır, ikincisi kutsal ruh, sonuncusu ise oğul.
Sonrasında yeniden doğuş vardır.
Şimdi ise kutsal yediye tamamlama telaşını görüyoruz. İlk film müjdeci krallar veya kahinler gibi yorumlanırken, şimdi sırada vahiy var. Yani sonunda neler olduğunu neden olduğunu anlayacağız. Ve sanırım son film acı çekme, çarmıha gerilme ve yükselme ile alakalı olup Baba'ya bağlanacak.
Bu yorum tarafıma ait değil sinema üzerine doktorasını yapan değerli dostum Matheas Balogh sosyal medya sayfasından çeviri. Bakış açısı olarak sunmak istedim. Herhangi bir eleştiri veya propaganda yoktur.
yani kadin yaratigi öldürmek icin intihar ediyor ve arac patliyor :D
Bakalım mühendisler neler yapıyormuş , yeni ırk nasıl bir şey ? Gezegenlerine iniş yapılacak Elizabeth nereye kayboluyor zira fragmanda gözükmüyor . Artık yeni fragmanlarda yeni bilgiler öğreniriz . Umarım bu fragman kadar spoiler dolu olmazlar .
Film Prometheus ile doğrudan ilişkili. Prometheus'ta başlayan hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Michael Fassbender'ın ilk filmde canlandırdığı David karakteri bu filmin de ana karakterlerinden. Ayırca Shaw'u canlandıran Noomi Rapace'ın da filmde küçük bir rolle yer alması bekleniyor. Evet film daha çok Alienlar'a odaklanacak ama ilk filmin hikayesi hepten yok sayılacak değil. Yani Engineerlar da filmin parçası olacak. Sadece bunlara fragmanda pek yer verilmemiş ki bu da aslında çok iyi bir şey. Bugünlerde fragmanlarda bütün filmi anlatıyorlar neredeyse, sonra filmi izlemenin anlamı kalmıyor.
@Bender B. Rodriquez: Alien en sevilen korku/bilim-kurgu serilerinden biridir. Serinin asıl filmleri Alien (1979) ve Aliens (1986)'dır. Ondan sonra Alien 3 ve Alien: Resurrection geldi ama bu ilk iki film kadar beğenilmedi. 2012'de ise Alien ile bağlantılı yeni bir seri başladı Prometheus ile. İşte Alien: Covenant da bu yeni serinin ikinci filmi. Tabii bir de arada Alien vs Predator var ama onu komple tarihten silseler kimse itiraz etmez heralde :)
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