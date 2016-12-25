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Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki yıl vizyona girecek yeni Alien filmi Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan bu ilk fragman korku dolu bir Alien filminin bizleri beklediğini gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,9b
1
27
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hem korku hem de bilim-kurgu janrasının en önemli serileri arasında yer alan Alien, beyaz perdedeki yolcuğunu sürdürüyor. 2012 yılında vizyona giren Prometheus ile uzun bir aranın ardından sinemalara geri dönen Alien serisi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Alien: Covenant ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Alien: Covenant, Prometheus ile başlayan yeni seriyi devam ettirse de ilk filmden oldukça farklı olacak. Projeye ilk başladığında Prometheus'a doğrudan bir devam filmi çekmek için yola çıkan usta yönetmen Ridley Scott, zamanla filmde önemli değişikliklere gitti. Alien: Covenant, Prometheus'tan çok serinin eski filmlerini andırıyor.
Bugün yayınlanan ilk fragman da bu ton değişikliğini açıkça gözler önüne seriyor. Prometheus'ta daha çok işin bilim-kurgu kısmına ağırlık veren Ridley Scott, Covenant ile birlikte serinin korku kökenlerine geri dönecek.
Alien: Covenant, ismini filmin merkezinde yer alan koloni gemisinden alıyor. Galaksinin uzak köşelerine yolculuk ederken daha önce keşfedilmemiş cennet gibi bir gezegen bulduklarını sanan Covenant mürettabı, buldukları bu gezegenin göründüğünden çok daha karanlık ve tehlikeli olduğunu kısa süre sonra anlayacak. Bu gezegende, Prometheus görevinden geriye kalan tek kişi olan android David ile karşılaşacak Covenant ekibi, hayal edebileceklerinden çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.
Ünlü oyuncu Michael Fassbender'ın David rolü ile geri döneceği Alien Covenant'ın başrollerinde Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup, Demian Bichir, Carmen Ejogo ve Amy Seimetz yer alıyor. Film, 19 Mayıs 2017'de gösterime girecek.

http://deadline.com/2016/12/the-first-trailer-for-alien-covenant-ridley-scott-michael-fassbender-1201875674/ Yorum Yaz
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sadrag 2 yıl en beğenilen
Çok az kadın oyuncu "güçlü kadın" rolüne uyum sağlayabiliyor malesef. Sigourney Weaver, Alien'in bir kült haline gelmesindeki en önemli etkenlerden biriydi bence. (Tıpkı Terminator'de Linda Hamilton gibi) O olmayıncada filmin pekde tadını alamıyor insan..
Çok az kadın oyuncu "güçlü kadın" rolüne uyum sağlayabiliyor malesef. Sigourney Weaver, Alien'in bir kült haline gelmesindeki en önemli etkenlerden biriydi benc...
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aycibin 2 yıl
beğendim
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DH Misafiri 2 yıl
Alien serisi aslında temel olarak dini bir üçleme ile örtüştürülme hedefiyle başlamıştır.
ilk film Baba'dır, ikincisi kutsal ruh, sonuncusu ise oğul.
Sonrasında yeniden doğuş vardır.
Şimdi ise kutsal yediye tamamlama telaşını görüyoruz. İlk film müjdeci krallar veya kahinler gibi yorumlanırken, şimdi sırada vahiy var. Yani sonunda neler olduğunu neden olduğunu anlayacağız. Ve sanırım son film acı çekme, çarmıha gerilme ve yükselme ile alakalı olup Baba'ya bağlanacak.
Bu yorum tarafıma ait değil sinema üzerine doktorasını yapan değerli dostum Matheas Balogh sosyal medya sayfasından çeviri. Bakış açısı olarak sunmak istedim. Herhangi bir eleştiri veya propaganda yoktur.
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Jersey Devil 2 yıl
Prometheus benim için hayal kırıklığı olsa da bu filmden ümitliyim.
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bestercan 2 yıl
Yanında predator olmadan tat vermez.
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mementopolis 2 yıl
Fragman sagolsun tüm filmi seyrettim :D . Adamin sirtindan cikan Alien'ide gördüm :D ( 1:33 de , yavaslatarak izlemeniz gerek sürüngen gözüküyor. )
yani kadin yaratigi öldürmek icin intihar ediyor ve arac patliyor :D
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MALTHAEL 2 yıl
Çok güzel bir film daha geliyor . Ön gösterimde izlerim kesin , yine 3-5 soru cevaplanacak kalanı diğer film tamamlayacak .
Bakalım mühendisler neler yapıyormuş , yeni ırk nasıl bir şey ? Gezegenlerine iniş yapılacak Elizabeth nereye kayboluyor zira fragmanda gözükmüyor . Artık yeni fragmanlarda yeni bilgiler öğreniriz . Umarım bu fragman kadar spoiler dolu olmazlar .
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waynei 2 yıl
Hayret nasil 3D degil
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freshwind 2 yıl
bu filmin prometheusla alakası yok. shaw yok, engineerlerde yok. fragman pek ilgi çekici değil, daha çok ilk alien filmi tarzında bir film gibi görünüyor. keşke prometheustan kalan sorulara cevap arasalardı
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Infinitum Nihil 2 yıl freshwind
freshwind
bu filmin prometheusla alakası yok. shaw yok, engineerlerde yok. fragman pek ilgi çekici değil, daha çok ilk alien filmi tarzında bir film gibi görünüyor. keşke prometheustan kalan sorulara cevap arasalardı

Film Prometheus ile doğrudan ilişkili. Prometheus'ta başlayan hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Michael Fassbender'ın ilk filmde canlandırdığı David karakteri bu filmin de ana karakterlerinden. Ayırca Shaw'u canlandıran Noomi Rapace'ın da filmde küçük bir rolle yer alması bekleniyor. Evet film daha çok Alienlar'a odaklanacak ama ilk filmin hikayesi hepten yok sayılacak değil. Yani Engineerlar da filmin parçası olacak. Sadece bunlara fragmanda pek yer verilmemiş ki bu da aslında çok iyi bir şey. Bugünlerde fragmanlarda bütün filmi anlatıyorlar neredeyse, sonra filmi izlemenin anlamı kalmıyor.
@Bender B. Rodriquez: Alien en sevilen korku/bilim-kurgu serilerinden biridir. Serinin asıl filmleri Alien (1979) ve Aliens (1986)'dır. Ondan sonra Alien 3 ve Alien: Resurrection geldi ama bu ilk iki film kadar beğenilmedi. 2012'de ise Alien ile bağlantılı yeni bir seri başladı Prometheus ile. İşte Alien: Covenant da bu yeni serinin ikinci filmi. Tabii bir de arada Alien vs Predator var ama onu komple tarihten silseler kimse itiraz etmez heralde :)
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Vespucci 2 yıl
Prometheus un devam filmi degil mi bu zaten. Castteki kadin Prometheus basrolundeydi cunku. Flashback de olabilir, fragmanda gormedim onu.
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TheLastNinja 2 yıl
Ben bütün serilerini severek izledim, prometheus ayrı bir güzeldi bence, fakat devam niteliğinde çekseler ve cevap verselerdi merak edilen sorulara daha bir güzel olurdu sanki, sigourney weaver gibi olmaz tabii ki fakat ilk defa bu filmi izleyecek olanlar bu filmdeki karaktere alışacağı için belki de sigourney'i sevemeyecekler, alışma meselesi bence, merakla bekliyorum, izlemek nasip olur inşallah
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