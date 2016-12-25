Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı

Hem korku hem de bilim-kurgu janrasının en önemli serileri arasında yer alan Alien, beyaz perdedeki yolcuğunu sürdürüyor. 2012 yılında vizyona giren Prometheus ile uzun bir aranın ardından sinemalara geri dönen Alien serisi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Alien: Covenant ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Alien: Covenant, Prometheus ile başlayan yeni seriyi devam ettirse de ilk filmden oldukça farklı olacak. Projeye ilk başladığında Prometheus'a doğrudan bir devam filmi çekmek için yola çıkan usta yönetmen Ridley Scott, zamanla filmde önemli değişikliklere gitti. Alien: Covenant, Prometheus'tan çok serinin eski filmlerini andırıyor.

Bugün yayınlanan ilk fragman da bu ton değişikliğini açıkça gözler önüne seriyor. Prometheus'ta daha çok işin bilim-kurgu kısmına ağırlık veren Ridley Scott, Covenant ile birlikte serinin korku kökenlerine geri dönecek.

Alien: Covenant, ismini filmin merkezinde yer alan koloni gemisinden alıyor. Galaksinin uzak köşelerine yolculuk ederken daha önce keşfedilmemiş cennet gibi bir gezegen bulduklarını sanan Covenant mürettabı, buldukları bu gezegenin göründüğünden çok daha karanlık ve tehlikeli olduğunu kısa süre sonra anlayacak. Bu gezegende, Prometheus görevinden geriye kalan tek kişi olan android David ile karşılaşacak Covenant ekibi, hayal edebileceklerinden çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.

Ünlü oyuncu Michael Fassbender'ın David rolü ile geri döneceği Alien Covenant'ın başrollerinde Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup, Demian Bichir, Carmen Ejogo ve Amy Seimetz yer alıyor. Film, 19 Mayıs 2017'de gösterime girecek.

http://deadline.com/2016/12/the-first-trailer-for-alien-covenant-ridley-scott-michael-fassbender-1201875674/