Audi A5'in üstü açık versiyonu resmiyete kavuştu

Audi sizlere 9 senelik uzun bir üretim döneminden sonra A5'in yeni jenerasyonunu haziran ayında resmiyete kavuşturdu. Sedan A4 modeli üzerine geliştirilen yeni A5 daha köşeli hatları ve eskisine göre tek çerçeveli daha geniş ve daha düz ön ızgarasıyla öne çıkıyor. sizlere haberimizde de yer verdiğimiz üzere 1. jenerasyonunuzun bir üretim döneminden sonra'in yeni jenerasyonunuayında resmiyete kavuşturdu. Sedanmodeli üzerine geliştirilen yenidaha köşeli hatları ve eskisine göre tek çerçeveli daha geniş ve daha düz ön ızgarasıyla öne çıkıyor.

2015 yılını Q7, A4 ve R8 modellerinin yeni nesillerini tanıtarak yoğun geçiren Audi, 2016 yılında A5/S5 ikilisi gibi önemli modellerin tanıtımını gerçekleştirdi. Firmanın son tanıttığı model ise A5 Convertible oldu. BMW 4 Serisi Convertible ve Mercedes-Benz C Serisi Convertible modelleriyle rekabet edecek olan araç coupe versiyonla neredeyse aynı özelliklere sahip. Bariz farklar olarak araçta kumaş açılır tavan bulunurken, aracın şasi ve kasası da bu duruma uygun olarak güçlendirilmiş.

Audi'nin şık iç tasarımı A5 Coupe modelindeki haliyle A5 Convertible'a da aktarılırken, elden geçirilen kumaş tavanın izolasyonu önceki nesile göre geliştirilmiş ve böylelikle iç mekan daha sessiz hale getirilmiş. Aracın üstüne açmak yalnızca 15 saniye sürerken kapama işlemi ise 18 saniye sürüyor ve bu işlemleri 50 km/h hıza kadar yapabilmek mümkün.

Beklendiği gibi coupe versiyonla aynı motor seçeneklerini paylaşan üstü açık versiyonda ilk etapta 3 farklı motor seçeneği sunulacak. Benzinli olarak şu anda sadece 252 beygir güç üreten 2.0-litre TFSI motor yer alırken, dizel tarafında ise 190 beygirlik 2.0-litre TDI ve 218 beygirlik 3.0-litre TDI motorlar seçilebiliyor. İlerleyen dönemde benzinli 190 beygirlik 2.0-litre TFSI motor da seçeneklere eklenecekken bunun yanında dizel yakıtlı 286 beygirlik 3.0-litre TDI motor da seçeneklere eklenecek.

Avrupa'daki satış noktalarına 2017'nin mart ayında gelecek olan Audi A5 Convertible Avrupa'da €49.350'dan başlayan fiyatla satışa sunulacak.

http://www.topspeed.com/cars/audi/2017-audi-a5-convertible-ar171647.html