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Volkswagen, Dünya Ralli Şampiyonasından ayrılmayı planlıyor

Volkswagen'in çeşitli yan kolları dizel skandalı sonrası etkilenmeye devam ediyor, firma kısıtlamaya gitmek adına Dünya Ralli Şampiyonasından çekileceğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otomobil yarışları dünyası Audi'nin dayanıklılık yarışlarını bırakmasının ardından üstündeki şaşkınlığı tam olarak atamamışken bir haber de Volkswagen cephesinden geldi. Alman firma 2016 sezonu sonrasında Dünya Ralli Şampiyonasından (WRC) çekilmeyi planladığını duyurdu.
Bu durum Audi'nin LeMans da dahil olmak üzere dayanıklılık yarışlarından aldığı ayrılma kararından daha az şok edici değil, çünkü 2013 yılında WRC'ye katılan Volkswagen ralli serisinde baskın bir üstünlük kurmuştu. Katıldığından beri sürücüler ve markalar klasmanında birinciliği bırakmayan firma başarılarla dolu ardışık 4 yıl geçirdi.
Ancak anlaşılan o ki Volkswagen'in de seriden çıkışın arkasındaki en büyük sebep olarak gösterdiği dizel skandalı sonrası yaşanan kısıtlamalara WRC'de yaşanan bu başarı dolu kariyer bile engel olamadı. Toyota'nın 2017 yılında ralli serilerine geri döneceğini açıklaması ardından gelen Volkswagen'in ayrılığı ise bu sporu sevenlere ayrı bir üzüntü yaşatıyor. İkili arasında bir ralli savaşı oldukça ilgi çekici olabilirdi.
İşin iyi tarafından bakmak gerekirse firma WRC ve ralli sporuyla olan ilgisini tamamen ortadan kaldırmayacak. Yeni ralli araçları geliştirmeye devam edeceği belirtilen şirket bu araçları kendi takımında kullanmak yerine müşteri olacak başka takımlara satacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/volkswagen-to-leave-world-rally-championship-ar175110.html Yorum Yaz
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memo84 3 yıl en beğenilen
2000 li yıllardı ,hafta sonu oldumu ,bir hevesle ailecek televizyon başında f1'di rally'di beklerdik ,her hafta dergi alır ; hangi firma ne tip yenilik yapmış takip etmeye çalışırdım ,arkadaşlarla iddiaya girip o sezon hangi takımın şampiyon olacağına iddiaya girerdik,babamla antalyada yapılan yerel rally'lere gider izlerdik...

Şuan ise hangi takımlar var ,hangi sürücüler var hiç bilmiyorum ve merakta etmiyorum,nedense o zamanlar çok zevkli gelirdi ,zaman içinde ne değistide bu kadar uzaklaştım bilmiyorum...

Benim gibi yoğun şekilde takip edenlerin sayısı azalmıştır muhtemelen...
2000 li yıllardı ,hafta sonu oldumu ,bir hevesle ailecek televizyon başında f1'di rally'di beklerdik ,her hafta dergi alır ; hangi firma ne tip yenilik yapmış ...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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FreudeAmFahren 3 yıl
Tostogenler ralliye yakışmıyor. Subaru peugeot felan yakışıyor

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Piêr Dé Sans 3 yıl
wrc audi 80 lerle çok tutuluyordu. Daha sonra Colin ve Subaru ortaya çıktı. Peugeot araya girdi derken son dönemde vosvagın liderliği ele aldı. Arada ford un atakları olsa da pek sallanmadı.
Şu ara sanırım vw grubu wrc de baya önde.
Eskiden sürekli olarak yayınlandığı için izleyicisi takipçisi ülkede daha fazlaydı. Ama artık denk gelmek falan çok zor. Takvimi çok iyi bilmek, ülkede yayınlayan pek olmadığı için internetten falan izlemek gerekiyor.
Formula ve MotoGP olmasa motor sporları izlenmeyecek ülkede ki onlarda dsmart ta zaten.
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Stradale 3 yıl
Şu parkurlara EVO 6 gibi bir araç bir daha gelmeyecek. Varsa yoksa hafiflik namına hep 3 metrelik bücür arabalar...
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KaSaTuRa. 3 yıl
eskiden her türlü motor sporlarında şoförler daha özgürdü, daha zevkli mücadeleler izlenirdi, özellikle f1 çok zevksizleşti, bu saatten sonra komple bitirseler kimse sallamaz, eski izleyici kitlesi de kalmadı, aslında biraz da insanların eğilimlerinin değişmesiyle de alakalı, ekonomik yapılar değişti, markalar değişti, herşey değişiyor
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frostburn 3 yıl
vw 'nin cakası iyice bozuldu.
dizel araçları millete kakalarken iyiydi , tokkapıgen
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aviregal 3 yıl
mantıklı bir karar...bosuna para harcamamış olurlar...
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freedom36 3 yıl
Bu durumun müsebbibi biraz da bu sporları açık kanallardan izleyemiyor oluşumuz maalesef. Yine Ntv veya TRT gibi bir kanal bu yarışları alıp şifresiz yayınlasın, görün bakın ilgi nasıl da artıyor.
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Whippoorwill 3 yıl
Gitti güzelim pololar.
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bende345 3 yıl
Loeb , herkesi dövmeye başladığında bıraktım ben Wrc'yi...
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SHIHAD 3 yıl
Bence önemli olan markadan çok pilot oggier ve latvala su anki en iyi pilotlar. Bu iki pilot vw de olmasa şampiyon falan olamazdı
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Mendieta58 3 yıl
Nerde o citroen xsara,megane coupe,octavia,impreza,lancer,focus ve 206 ların olduğu zamanlar
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