Volkswagen, Dünya Ralli Şampiyonasından ayrılmayı planlıyor

Otomobil yarışları dünyası Audi'nin dayanıklılık yarışlarını bırakmasının ardından üstündeki şaşkınlığı tam olarak atamamışken bir haber de Volkswagen cephesinden geldi. Alman firma 2016 sezonu sonrasında Dünya Ralli Şampiyonasından (WRC) çekilmeyi planladığını duyurdu.

Bu durum Audi'nin LeMans da dahil olmak üzere dayanıklılık yarışlarından aldığı ayrılma kararından daha az şok edici değil, çünkü 2013 yılında WRC'ye katılan Volkswagen ralli serisinde baskın bir üstünlük kurmuştu. Katıldığından beri sürücüler ve markalar klasmanında birinciliği bırakmayan firma başarılarla dolu ardışık 4 yıl geçirdi.

Ancak anlaşılan o ki Volkswagen'in de seriden çıkışın arkasındaki en büyük sebep olarak gösterdiği dizel skandalı sonrası yaşanan kısıtlamalara WRC'de yaşanan bu başarı dolu kariyer bile engel olamadı. Toyota'nın 2017 yılında ralli serilerine geri döneceğini açıklaması ardından gelen Volkswagen'in ayrılığı ise bu sporu sevenlere ayrı bir üzüntü yaşatıyor. İkili arasında bir ralli savaşı oldukça ilgi çekici olabilirdi.

İşin iyi tarafından bakmak gerekirse firma WRC ve ralli sporuyla olan ilgisini tamamen ortadan kaldırmayacak. Yeni ralli araçları geliştirmeye devam edeceği belirtilen şirket bu araçları kendi takımında kullanmak yerine müşteri olacak başka takımlara satacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/volkswagen-to-leave-world-rally-championship-ar175110.html