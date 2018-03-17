Volkswagen, Arteon'un shooting brake versiyonunu onayladı

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Volkswagen Arteon Shooting Brake'in muhtemel tasarımı

Geçtiğimiz yıl AutoExpress’e konuşan Volkswagen’in orta ve büyük boyutlu araçlardan sorumlu kişisi Dr. Elmar-Marius Licharz, şirketin amiral gemisi modellerinden Arteon’un shooting brake versiyonunu yapmayı düşündüklerini ancak henüz kesin bir şey olmadığını belirtmişti. Ancak son gelen haberlere göre Volkswagen’den bu plan için resmi onay geldi.

Alman üretici, amiral gemisi modeli Arteon için shooting brake versiyonunu resmi olarak onayladı. Ancak aracın yeni bir türeve kavuşmasının yanında bir başka durum daha söz konusu. Zira gelen haberlere göre, Arteon’un yeni versiyonu kaputunun altında altı silindirli bir motor bulunduracak. Volkswagen şimdilik bu versiyonu onaylamakla yetindi. Araçla ilgili detayları muhtemelen yakında görmeye başlarız.

Avrupa'da MQB için ilk olacak

Volkswagen Grubu’nun Avrupa pazarında satılan MQB platformuna sahip hiçbir aracında altı silindirli motor sunulmuyor. Eğer Alman üretici altı silindirli motoru yeni Arteon’da kullanmaya karar verdiyse bu durum bir ilk olacak. Çıkan bu haberlere bakacak olursak Volkswagen, shooting brake versiyonunu Arteon serisinin en tepesine oturtmak istiyormuş gibi görünüyor.

Volkswagen Arteon ülkemizde fastback gövde tipine sahip olarak R-Line ve Elegance adında iki farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. Sunulan bu paketlerde 150 beygirlik 1.5 TSI ve 150 veya 240 beygirlik 2.0 TDI motorlar tercih edilebiliyor. Arteon’un şuanki başlangıç fiyatı ise 260.400 TL.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/arteon/99617/volkswagen-confirms-arteon-shooting-brake-is-on-the-way