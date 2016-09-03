Audi, Formula E'ye daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu

Haber Editörü
Audi yaptığı duyuruyla popülaritesi giderek artan Formula E'ye olan katılımını arttırma planlarını duyurdu. Firma ilk adım olarak bu sezon Team ABT Schaeffler Audi Sport'a finansal destekte bulunacak.
Donington Park'ta 5-7 Eylül'de gerçekleşecek final testlerin ardından, 2016/17 Formula E sezonu Ekim ayında Hong Kong'da start alacak. İkonik 4 halkalı Audi logosu da Team ABT Schaeffler Audi Sport aracı üzerinde ilk olarak Donington'daki bu testler esnasında görülecek.
Audi daha öncesinde bu takımda Audi Sport markasını Formula E 2014/15 sezonundan beri kullanıyordu ancak firmanın takıma katkısı ufak boyutlardaydı, 2016/17 sezonuyla firma takıma finansal ve teknik destek de sağlayacak. Daha sonrasında 2017/18 sezonunda ise Schaeffler ile teknik geliştirme ortaklağına gidecek.
Formula E'ye ağırlık vermenin firmanın gelecek teknolojilerine olan bağlantısını güçlendireceğini belirten Audi'ye her göre 2025 yılına kadar her 4 Audi'den biri elektrikli olmalı.
Audi'yi Formula E alanında yeni katılan Jaguar'ınyanında DS, Renault ve Mahindra gibi rakipler bekliyor.
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Petrol baronları izin vermez demeyin, yeni petrol = batarya teknolojisi. Onlar yine köşebaşlarını tutmuştur zaten. Ha elma satmış ha armut, aynı kazancı elde ettikten sonra.