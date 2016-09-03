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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi, Formula E'ye daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu

Büyük otomobil üreticilerinin Formula E'ye ilgisi giderek artmaya devam ediyor. Popülerleşen yarışlara Audi de daha fazla ilgi göstereceğini duyuran taraf oldu. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Audi yaptığı duyuruyla popülaritesi giderek artan Formula E'ye olan katılımını arttırma planlarını duyurdu. Firma ilk adım olarak bu sezon Team ABT Schaeffler Audi Sport'a finansal destekte bulunacak.
Donington Park'ta 5-7 Eylül'de gerçekleşecek final testlerin ardından, 2016/17 Formula E sezonu Ekim ayında Hong Kong'da start alacak. İkonik 4 halkalı Audi logosu da Team ABT Schaeffler Audi Sport aracı üzerinde ilk olarak Donington'daki bu testler esnasında görülecek.
Audi daha öncesinde bu takımda Audi Sport markasını Formula E 2014/15 sezonundan beri kullanıyordu ancak firmanın takıma katkısı ufak boyutlardaydı, 2016/17 sezonuyla firma takıma finansal ve teknik destek de sağlayacak. Daha sonrasında 2017/18 sezonunda ise Schaeffler ile teknik geliştirme ortaklağına gidecek.
Formula E'ye ağırlık vermenin firmanın gelecek teknolojilerine olan bağlantısını güçlendireceğini belirten Audi'ye her göre 2025 yılına kadar her 4 Audi'den biri elektrikli olmalı.
Audi'yi Formula E alanında yeni katılan Jaguar'ınyanında DS, Renault ve Mahindra gibi rakipler bekliyor.

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DolceVita. 3 yıl en beğenilen
Formula E, aynı F1'de olduğu gibi elektrikli otomobillerin gelişimine ön ayak olacaktır. Rekabet ne kadar artarsa, biz son tüketiciler de bundan o kadar çabuk kazançlı çıkarız.
Petrol baronları izin vermez demeyin, yeni petrol = batarya teknolojisi. Onlar yine köşebaşlarını tutmuştur zaten. Ha elma satmış ha armut, aynı kazancı elde ettikten sonra.
Formula E, aynı F1'de olduğu gibi elektrikli otomobillerin gelişimine ön ayak olacaktır. Rekabet ne kadar artarsa, biz son tüketiciler de bundan o kadar çabuk k...
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dodomoco 3 yıl Trident682
para parayi ceker sen git 3 milyar dolari boka yatir bok degerlenir git kagit helvaya yatir kagit helva degerlenir
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Spider_hip 3 yıl
Yalnız herkes şunu atlıyor. Tamam gelecek elektrikli otomobiller. Benzin yakıtlı araçlar yok olacak.
Peki dünyanın en pahalı benzini bizde. Ve buna rağmen trafikte inanılmaz sayıda araç var. Devlet dünyanın en pahalı benzinini satarak baya para kazanıyor. Peki hiç benzinli araç kalmayınca, özellikle doğu, güneydoğu hattına sıra sıra yapılan barajlarla dolu ülkede ucuz elektrik alacağımızı mı sanıyorsunuz? Bence şimdiden güneş panelleri yatırımına başlayın. Zira elektrikli araçlar standart olursa elektrik en az 3-4 kat zamlanır. Evde bile mumla oturur hale geliriz. Jenaratör desek, o da kömürle ya da benzinle çalışıyor. Güneş panelleri de henüz tam etkili değil. Tedaşlara kalırsak, AKK çarpmışa döneriz. Bir şekilde elektrik stoklamak lazım :)
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Lacano 3 yıl Spider_hip
Spider_hip

Yalnız herkes şunu atlıyor. Tamam gelecek elektrikli otomobiller. Benzin yakıtlı araçlar yok olacak.

Peki dünyanın en pahalı benzini bizde. Ve buna rağmen trafikte inanılmaz sayıda araç var. Devlet dünyanın en pahalı benzinini satarak baya para kazanıyor. Peki hiç benzinli araç kalmayınca, özellikle doğu, güneydoğu hattına sıra sıra yapılan barajlarla dolu ülkede ucuz elektrik alacağımızı mı sanıyorsunuz? Bence şimdiden güneş panelleri yatırımına başlayın. Zira elektrikli araçlar standart olursa elektrik en az 3-4 kat zamlanır. Evde bile mumla oturur hale geliriz. Jenaratör desek, o da kömürle ya da benzinle çalışıyor. Güneş panelleri de henüz tam etkili değil. Tedaşlara kalırsak, AKK çarpmışa döneriz. Bir şekilde elektrik stoklamak lazım :)

Elektrik stoklamanıza gerek yok zira zaten doğa ana en büyük elektrik santrali...

Sadece yıldırımları nasıl hasat edeceğimizi ve depolayacağımız bulmamız gerekiyor, yılda silahlanmaya 2 trilyon dolar harcayan dünya bu parayı bu araştırmalara harcasa idi şu anda warp teknolojisini geliştirmiş, evrenin en ücra köşelerinde koloniler kuruyor olurduk. Hep diyorum doğa ana çok şefkatlidir, hiç bir şeyi bizden esirgemiyor ancak kızdığında insan oğlunun ne kadar aciz olduğunu defalarca gördük...


Ben bunları niye yazdım bilmiyorum.
Ancak şu bir gerçek kapitalist düzen var olduğu sürece insan oğlunun kendi ve doğa yararına bir adım ileri gitmesi imkansız...
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by.eralp 3 yıl
Eskiden bir formula 1 vardı pehh
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tobepeople 3 yıl
Benzinli araçlarda atı alan üstüdarı geçti zaten o nedenle elektrikli araçlara odaklanmaları çok daha mantıklı.
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DolceVita. 3 yıl en beğenilen
Formula E, aynı F1'de olduğu gibi elektrikli otomobillerin gelişimine ön ayak olacaktır. Rekabet ne kadar artarsa, biz son tüketiciler de bundan o kadar çabuk kazançlı çıkarız.
Petrol baronları izin vermez demeyin, yeni petrol = batarya teknolojisi. Onlar yine köşebaşlarını tutmuştur zaten. Ha elma satmış ha armut, aynı kazancı elde ettikten sonra.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Trident682 3 yıl DolceVita.
DolceVita.

Formula E, aynı F1'de olduğu gibi elektrikli otomobillerin gelişimine ön ayak olacaktır. Rekabet ne kadar artarsa, biz son tüketiciler de bundan o kadar çabuk kazançlı çıkarız.

Petrol baronları izin vermez demeyin, yeni petrol = batarya teknolojisi. Onlar yine köşebaşlarını tutmuştur zaten. Ha elma satmış ha armut, aynı kazancı elde ettikten sonra.

dostum tamamen farklı tenknolojiler yalnız. Bence her türlü zararlı çıkacaklar kurtuluşları yok.
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