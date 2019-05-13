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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı

Audi'nin ilk tam elektrikli otomobili e-Tron'un teslimatlarında yaşanan gecikme, müşterilerin canını sıktı. Ön siparişini iptal etmek isteyenler ise %8'lik para cezasını öğrenince ikinci şoku yaşadı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi, ilk tam elektrikli otomobili e-Tron'un teslimatları konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Ön sipariş veren Norveçli müşteriler ise şirket ödeme talep ettiği için siparişlerini iptal edemiyorlar. Daha fazla beklemeye tahammülü olmayan müşteriler %8 oranında para cezası ödememek için gecikmeyi kabullenmek zorunda kalmış durumdalar.
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Audi yakın zamanda araç teslimatlarına başlayamazsa şirketin içinde bulunduğu durum daha da kötüye gidecek. Gecikmenin başlıca nedeni LG Chem'den yeterince pil tedarik edilememesi. Dahası da var. Audi e-Tron'un üretildiği fabrikalar günde yalnızca altı saat çalışıyor. Gecikmeye etki eden diğer bir iç meselenin ise işçi grevi olduğu bildiriliyor.
Yaşanan tüm bu sıkıntılar, Tesla Model Y ve diğer rakip elektrikli SUV modellerinin e-Tron'dan önce piyasaya sürülmesine neden olabilir. Audi e-Tron'u erken teslim almak isteyenler için şirketin hali hazırda sunmuş olduğu “Fast Track” sistemi ile çözüm üretilebilir. Ancak bunda da zorlayıcı bazı şartlar var.

Audi daha pahalı versiyona mı yönlendiriyor?

Audi e-Tron'u hiç beklemeden teslim almak isteyenlere yönelik bu sistemden faydalanmak isteyenler aracın Advanced Plus paketini satın almak zorunda. e-Tron'un Norveç'teki başlangıç fiyatı 74.000 dolar. Fast Track varyantı ise 95.000 dolar fiyat etiketi taşıyor. Müşterilere göre şirket böyle yaparak siparişini iptal etmek isteyenleri daha pahalı bir versiyon almaya ya da ceza ödemeye zorluyor.
Ön sipariş veren potansiyel alıcıların iptal istemesi durumunda ödemeleri gereken para cezası 6.800 dolar civarında. Dolayısı ile rezervasyon yaptıran birçok müşterinin Audi'nin aracı teslim etmesini beklemekten başka çaresi yok.

https://www.teslarati.com/tesla-rival-audi-etron-delivery-delays-fines-canceled-orders/ Yorum Yaz
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oquzdag 3 hf. en beğenilen
Mantık hatası var. Siparişi geciktiren audi cezayı müşteri ödemez. Hiç bir sözleşme böyle olmaz. Kaldıki isveç de hukuk hızlı işler. Haberde bir hata olmalı
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DH Misafiri 3 hf.
ßitmiş bu almanlar dünyanın kendi etrafında döndüklerini zannediyorlar
savaş teknojilerini kullanarak buraya kadar geldiler
yok artık öyle bir dünya
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DH Misafiri 3 hf.
ßitmiş bu almanlar dünyanın kendi etrafında döndüklerini zannediyorlar
savaş teknojilerini kullanarak buraya kadar geldiler
yok artık öyle bir dünya
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idemo 3 hf.
Lityum çıkaracak çocuk mu bulamamışlar.
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Spider_hip 3 hf.
Olabilir böyle gecikmeler, sözleşmeye göre cezai olarak üstüne düşende yapılır. Yani hukukun normal işlediği ülkelerde bu böyle.
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oquzdag 3 hf. en beğenilen
Mantık hatası var. Siparişi geciktiren audi cezayı müşteri ödemez. Hiç bir sözleşme böyle olmaz. Kaldıki isveç de hukuk hızlı işler. Haberde bir hata olmalı
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clb12 3 hf.
Payalı değil pahalı.
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