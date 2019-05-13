Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı

Audi, ilk tam elektrikli otomobili e-Tron'un teslimatları konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Ön sipariş veren Norveçli müşteriler ise şirket ödeme talep ettiği için siparişlerini iptal edemiyorlar. Daha fazla beklemeye tahammülü olmayan müşteriler %8 oranında para cezası ödememek için gecikmeyi kabullenmek zorunda kalmış durumdalar.

Ayrıca Bkz.

"Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi"

Audi yakın zamanda araç teslimatlarına başlayamazsa şirketin içinde bulunduğu durum daha da kötüye gidecek. Gecikmenin başlıca nedeni LG Chem'den yeterince pil tedarik edilememesi. Dahası da var. Audi e-Tron'un üretildiği fabrikalar günde yalnızca altı saat çalışıyor. Gecikmeye etki eden diğer bir iç meselenin ise işçi grevi olduğu bildiriliyor.

Yaşanan tüm bu sıkıntılar, Tesla Model Y ve diğer rakip elektrikli SUV modellerinin e-Tron'dan önce piyasaya sürülmesine neden olabilir. Audi e-Tron'u erken teslim almak isteyenler için şirketin hali hazırda sunmuş olduğu “Fast Track” sistemi ile çözüm üretilebilir. Ancak bunda da zorlayıcı bazı şartlar var.

Audi daha pahalı versiyona mı yönlendiriyor?

Audi e-Tron'u hiç beklemeden teslim almak isteyenlere yönelik bu sistemden faydalanmak isteyenler aracın Advanced Plus paketini satın almak zorunda. e-Tron'un Norveç'teki başlangıç fiyatı 74.000 dolar. Fast Track varyantı ise 95.000 dolar fiyat etiketi taşıyor. Müşterilere göre şirket böyle yaparak siparişini iptal etmek isteyenleri daha pahalı bir versiyon almaya ya da ceza ödemeye zorluyor.

Ön sipariş veren potansiyel alıcıların iptal istemesi durumunda ödemeleri gereken para cezası 6.800 dolar civarında. Dolayısı ile rezervasyon yaptıran birçok müşterinin Audi'nin aracı teslim etmesini beklemekten başka çaresi yok.

https://www.teslarati.com/tesla-rival-audi-etron-delivery-delays-fines-canceled-orders/