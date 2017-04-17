Audi yeni bir e-tron elektrikli araç konsepti tanıtmaya hazırlanıyor

Audi bu hafta Şangay Otomobil Fuarında yeni bir elektrikli aracın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Alman üretici "Audi e-tron Sportback concept" ismindeki konsept aracın teaser görsellerini ve tasarım eskizlerini komuoyuna paylaştı.

Şu ana kadar hem hibrit hem de tam elektrikli araçlarında da e-tron adını kullanan Audi, bu yeni aracın teknik detaylarını henüz paylaşmasa da, dağıtılan görsellerde aracın egzozunun görünmeyişi konseptin tamamen elektrikli olabileceğini gösteriyor. Tasarım bölümünün başındaki Marc Lichte'nin aracın prototipinin üstündeki örtüyü kaldırdığı bir teaser görsel yayınlayan Alman üretici, yayınladığı eskizlerle aracın sport coupé crossover tarzı bir model olduğunu ortaya koymuş durumda.

Önümüzdeki sene piyasaya çıkacak olan tamamen elektrikli e-tron quattro SUV modeli öncesi piyasa yoklaması yapan Audi, Çin'deki fuarda da bu konsept ile nabız yoklayacağa benziyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre e-tron quattro SUV modeli sonrasında elektrikli bir spor araba ve elektrikli bir kompakt model üretmeyi planlayan Audi, bu araçları 2018-2021 yılları arasında pazara sürecek.

Audi e-tron Sportback concept'in yarın Şangay Otomobil Fuarının açılışıyla birlikte lanse edilmesi bekleniyor.