Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi yeni bir e-tron elektrikli araç konsepti tanıtmaya hazırlanıyor

Seneye e-tron quattro SUV elektrikli modelini piyasaya sunmaya hazırlanan Audi, Çin'de düzenlenen Şangay Otomobil Fuarında yeni bir e-tron konsepti tanıtacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,8b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Audi bu hafta Şangay Otomobil Fuarında yeni bir elektrikli aracın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Alman üretici "Audi e-tron Sportback concept" ismindeki konsept aracın teaser görsellerini ve tasarım eskizlerini komuoyuna paylaştı.
Şu ana kadar hem hibrit hem de tam elektrikli araçlarında da e-tron adını kullanan Audi, bu yeni aracın teknik detaylarını henüz paylaşmasa da, dağıtılan görsellerde aracın egzozunun görünmeyişi konseptin tamamen elektrikli olabileceğini gösteriyor. Tasarım bölümünün başındaki Marc Lichte'nin aracın prototipinin üstündeki örtüyü kaldırdığı bir teaser görsel yayınlayan Alman üretici, yayınladığı eskizlerle aracın sport coupé crossover tarzı bir model olduğunu ortaya koymuş durumda.
Önümüzdeki sene piyasaya çıkacak olan tamamen elektrikli e-tron quattro SUV modeli öncesi piyasa yoklaması yapan Audi, Çin'deki fuarda da bu konsept ile nabız yoklayacağa benziyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre e-tron quattro SUV modeli sonrasında elektrikli bir spor araba ve elektrikli bir kompakt model üretmeyi planlayan Audi, bu araçları 2018-2021 yılları arasında pazara sürecek.
Audi e-tron Sportback concept'in yarın Şangay Otomobil Fuarının açılışıyla birlikte lanse edilmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merveyanar 2 yıl
bitiyorum şu tarz tasarımdaki arabalara ya kaç para olacak acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shockwave23 2 yıl merveyanar
Bizim ulkemizde ulasabilir bir araba olmaz. Millet aç aç
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 2 yıl
Audinin bu tarz konseptlerini cok gorduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 2 yıl
"...eskizlerini komuoyuna paylaştı"
kamyonla ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
konsepti umut vaad ediyor bir de kullanıcıya gelecek olanı görelim şimdi.

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

konsepti umut vaad ediyor bir de kullanıcıya gelecek olanı görelim şimdi.



Tiguan elektrikli...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur1971 2 yıl
farlar incele incele yakında şerit led kadar kalacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bence yavaştan çıkarmaları lazım rakibi Tesla tekelde şuan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurNIng 2 yıl
Merhaba,
Canavar harbi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
oh my god. very very nice :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3795 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
audi e-tron sportback concept, audi ve
8 etiket daha e-tron elektrikli araçlar şangay otomobil fuarı vag ev Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl IKEA'dan ucuz akıllı aydınlatma sistemi 2 yıl Ridley Scott sanal gerçekliği sinema ile buluşturuyor 2 yıl Apple, Disney'i satın alıyor iddiası: 1 Trilyon dolarlık değere ulaşabilir 2 yıl NASA ilk kez bir roket fırlatılışını 360 derece olarak yayınlayacak 2 yıl LG G6 kutu açma ve ilk analiz 2 yıl Bayraktar Mini İHA’ların üçüncü sürümü TSK envanterinde 2 yıl Rusya'dan aşırı insansı robot: Fedor 2 yıl Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor? 2 yıl Nintendo Switch Mini geliyor 2 yıl Tesla fabrikasında kimyasal sızıntı 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı 2 yıl Netflix 100 milyon kullanıcı sayısına adım adım yaklaşıyor 2 yıl iPad 4 modeli teknik serviste iPad Air 2 ile değiştiriliyor 2 yıl Volvo altyapılı Lynk & Co 03 Sedan, Şangay'da boy göstermeye hazırlanıyor 2 yıl Snapchat sadece zenginler için iddiası kullanıcıları ayağa kaldırdı 2 yıl Sanal gerçeklik ortamına “duvar” yerleştirmeyi başardılar 2 yıl Organları taklit eden çipler sayesinde hayvanlar üzerinde yapılan deneyler son bulabilir 2 yıl MSI'ın iddialı kasası testte "GTX 1080 SLI'lı MSI Aegis Ti 3" inceleme 2 yıl Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi] 2 yıl MIT, en kısa boş zamanınızı bile eğitime harcamanızı istiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Audi yeni bir e-tron elektrikli araç konsepti tanıtmaya hazırlanıyor Sonraki Samsung Galaxy S8'in pilini patlatamadılar 2 yıl Microsoft'tan yeni iris tarama sistemi 2 yıl Amper Music yapay zekayı müzik dünyası ile buluşturuyor 2 yıl Alibaba, MoneyGram'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor 2 yıl Apple TV, tvOS 11 ile yeni bir çehreye bürünecek 2 yıl HP’nin Android tabanlı Remix OS’e sahip olan dizüstü bilgisayarı görüntülendi 2 yıl Hololems ile Lemmings’ler evinize geliyor 2 yıl iPhone 8 şema çalışmaları artıyor 2 yıl Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama 2 yıl Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül 2 yıl Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru 2 yıl 5G destekli akıllı bandajlar 12 ay içinde test edilecek 2 yıl Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek 2 yıl Samsung Galaxy S8+’ın çift kameralı prototipine ait yeni görseller paylaşıldı 2 yıl AMD Radeon RX 580 hız aşırtma rakamları ortaya çıktı 2 yıl Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı için kullanılıyor 2 yıl Facebook canlı yayınında cinayet işlendi 2 yıl Mobilite: Yeni iPhone böyle mi görünecek, Xiaomi Mi6'dan haberler ve dahası... 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor 2 yıl Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim