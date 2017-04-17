Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amper Music yapay zekayı müzik dünyası ile buluşturuyor

Amper Music'in geliştirdiği yapak zeka tabanlı müzik platformu Amper, müzik deneyimi olmayan sıradan insanlara yapay zeka ile birlikte çalışarak özgün besteler yapma imkanı sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2b
1
4
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birlikte film, dizi ve oyunlar için besteler yapan üç müzisyenin kurduğu Amper Music, müzik dünyasını yapay zeka ile buluşturuyor. Yapay zeka teknolojisini geliştirmek için bu yılın başında 4 milyon dolar yatırım alan Amper Music'in kurduğu platform, daha önce hiç müzik deneyimi olmayan insanlara yapay zeka yardımı ile özgün besteler yapma imkanı sunuyor.
Amper'ı kullanan sıradan insanlar yapay zeka ile birlikte müzik yapıyor. Öncelikle bestelemek istediğiniz şarkı türünü, tarzını ve uzunluğunu seçmeniz gerekiyor. Ardından Amper size bu tür için daha önceden kaydedilmiş ses örneklerinden oluşan yepyeni bir şarkı besteliyor. İstediğiniz taktirde kullanımı kolay düzenleme araçları ile şarkıyı düzenleyip kendi tarzınızı da şarkıya yansıtabiliyorsunuz.
Amper'ın müzisyenlerin yerini alması söz konusu değil belki ama bu yeni platform sayesinde daha önce yapılması mümkün olmayan yeni şarkılar yapılabilecek. Amper Music'in kurucularından Drew Silverstein'a göre platformları müziğin yeni neslinin şekillenmesine öncülük edecek.
Öte yandan Google da şu sıralar yapay zeka tabanlı benzer bir müzik platformu üzerinde çalışıyor. Bu da insanlar ile makinelerin müzik yapmak için beraber çalıştığı bir geleceğin habercisi olarak görülüyor.

https://futurism.com/videos/artificial-intelligence-might-put-musicians-out-of-work/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 2 yıl
tabanca !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merveyanar 2 yıl
sonunda yapay zekalar kendi şirketlerini falan kuracak :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zarci 2 yıl
Sonraki versiyonu şarkıda söyler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 2 yıl
Topu topu 7 nota var kaç ayrı beste yapılabilir ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl NASA ilk kez bir roket fırlatılışını 360 derece olarak yayınlayacak 2 yıl LG G6 kutu açma ve ilk analiz 2 yıl Bayraktar Mini İHA’ların üçüncü sürümü TSK envanterinde 2 yıl Rusya'dan aşırı insansı robot: Fedor 2 yıl Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor? 2 yıl Nintendo Switch Mini geliyor 2 yıl Tesla fabrikasında kimyasal sızıntı 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı 2 yıl Netflix 100 milyon kullanıcı sayısına adım adım yaklaşıyor 2 yıl iPad 4 modeli teknik serviste iPad Air 2 ile değiştiriliyor 2 yıl Volvo altyapılı Lynk & Co 03 Sedan, Şangay'da boy göstermeye hazırlanıyor 2 yıl Snapchat sadece zenginler için iddiası kullanıcıları ayağa kaldırdı 2 yıl Sanal gerçeklik ortamına “duvar” yerleştirmeyi başardılar 2 yıl Organları taklit eden çipler sayesinde hayvanlar üzerinde yapılan deneyler son bulabilir 2 yıl MSI'ın iddialı kasası testte "GTX 1080 SLI'lı MSI Aegis Ti 3" inceleme 2 yıl Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi] 2 yıl MIT, en kısa boş zamanınızı bile eğitime harcamanızı istiyor 2 yıl Audi yeni bir e-tron elektrikli araç konsepti tanıtmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in pilini patlatamadılar 2 yıl Microsoft'tan yeni iris tarama sistemi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amper Music yapay zekayı müzik dünyası ile buluşturuyor Sonraki Alibaba, MoneyGram'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor 2 yıl Apple TV, tvOS 11 ile yeni bir çehreye bürünecek 2 yıl HP’nin Android tabanlı Remix OS’e sahip olan dizüstü bilgisayarı görüntülendi 2 yıl Hololems ile Lemmings’ler evinize geliyor 2 yıl iPhone 8 şema çalışmaları artıyor 2 yıl Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama 2 yıl Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül 2 yıl Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru 2 yıl 5G destekli akıllı bandajlar 12 ay içinde test edilecek 2 yıl Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek 2 yıl Samsung Galaxy S8+’ın çift kameralı prototipine ait yeni görseller paylaşıldı 2 yıl AMD Radeon RX 580 hız aşırtma rakamları ortaya çıktı 2 yıl Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı için kullanılıyor 2 yıl Facebook canlı yayınında cinayet işlendi 2 yıl Mobilite: Yeni iPhone böyle mi görünecek, Xiaomi Mi6'dan haberler ve dahası... 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor 2 yıl Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti 2 yıl Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor 2 yıl Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı 2 yıl Finansal sorunlar yaşayan LeEco küçülmeye gidebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim