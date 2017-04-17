Amper Music yapay zekayı müzik dünyası ile buluşturuyor

Birlikte film, dizi ve oyunlar için besteler yapan üç müzisyenin kurduğu Amper Music, müzik dünyasını yapay zeka ile buluşturuyor. Yapay zeka teknolojisini geliştirmek için bu yılın başında 4 milyon dolar yatırım alan Amper Music'in kurduğu platform, daha önce hiç müzik deneyimi olmayan insanlara yapay zeka yardımı ile özgün besteler yapma imkanı sunuyor.

Amper'ı kullanan sıradan insanlar yapay zeka ile birlikte müzik yapıyor. Öncelikle bestelemek istediğiniz şarkı türünü, tarzını ve uzunluğunu seçmeniz gerekiyor. Ardından Amper size bu tür için daha önceden kaydedilmiş ses örneklerinden oluşan yepyeni bir şarkı besteliyor. İstediğiniz taktirde kullanımı kolay düzenleme araçları ile şarkıyı düzenleyip kendi tarzınızı da şarkıya yansıtabiliyorsunuz.

Amper'ın müzisyenlerin yerini alması söz konusu değil belki ama bu yeni platform sayesinde daha önce yapılması mümkün olmayan yeni şarkılar yapılabilecek. Amper Music'in kurucularından Drew Silverstein'a göre platformları müziğin yeni neslinin şekillenmesine öncülük edecek.

Öte yandan Google da şu sıralar yapay zeka tabanlı benzer bir müzik platformu üzerinde çalışıyor. Bu da insanlar ile makinelerin müzik yapmak için beraber çalıştığı bir geleceğin habercisi olarak görülüyor.

https://futurism.com/videos/artificial-intelligence-might-put-musicians-out-of-work/