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Audi'den Avrupalı müşterisine özel limuzin: A8L Extended

Alman otomobil devi Audi özel sipariş üzerine bir müşterisi için A8'in limuzin versiyonu olarak A8L Extended modelini ürettiğini duyurdu. 6 kapılı ve 6,36 metre uzunluğundaki araç haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Audi, Avrupa'lı kimliği gizli bir müşterisine özel A8L Extended isimli özel bir limuzin araç ürettiğini duyurdu. Toplamda 6 kapılı olan otomobil 6.36 metre uzunluğa sahip. İki dingil arası 4.22 metre uzunluğa sahip araç bu yönüyle seri üretim versiyonundan da 1.09 metre daha uzun.
Nedeni bilinmese de müşterinin tercihi doğrultusunda limuzinlerdeki alışılmışın dışında arkadaki 4 koltuk birbirine bakmayacak şekilde üretilmiş. Bunun yerine aynı yöne bakan koltuklar ekstra yumuşak Valcona derisine ve bağımsız elektrikli kontrollere sahip. Tavanında 2.4 metre uzunluğunda cam yer alan aracın yapısı da uzunluğuna göre güçlendirilmiş.
Motor olarak Audi'nin en üst seviye W12'sini görmeyi beklediğimiz otomobilde onun yerine 310 beygir ve 440Nm'lik 3.0L TFSI V6 motoru yer alıyor. Audi'nin tam dört çeker Quattro sisteminin bulunduğu araç 0-100 hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlarken aracın maksimum sürati 250km/sa ile sınırlandırılmış durumda. Toplamda 2418kg ağırlığı olan A8L Extended'ın müşteriye maliyetiyle ilgili bir bilgi bulunmamakta.

http://mashable.com/2016/04/11/audi-a8l-extended/#tY9uEVdIIZq5 Yorum Yaz
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DraGonS 3 yıl en beğenilen
Fakirliğimden midir bilemedim ama, kilometrede ne yakar bu bee diyip düşündüm haber boyunca. Hala'da onu düşünüyorum.
Vergisi,
kaskosu,
benzini,
sigortası....
Bir lada samara bile alamadık yahu
Fakirliğimden midir bilemedim ama, kilometrede ne yakar bu bee diyip düşündüm haber boyunca. Hala'da onu düşünüyorum.Vergisi,kaskosu,benzini,
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2 Yanıt Yanıtla +32
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maximus8282 3 yıl
Limuzin mantığına ters gibi geldi, orta kısma kapı koymuşlar demekki koltuklar dönmüyor, eğer gerçekten koltuklar dönmüyorsa sarı dolmuşlar gibi olmuş oturma düzeni. Şuradan bi Taksim uzatır mısınız?

Şoförle arasında bayağı mesafe var ve önünde bir sıra koltuk var, illaki telefon vardır ama bazı durumlarda en ön tarafla iletişim sıkıntı olabilir.
Limuzin mantığına ters gibi geldi, orta kısma kapı koymuşlar demekki koltuklar dönmüyor, eğer gerçekten koltuklar dönmüyorsa sarı dolmuşlar gibi olmuş oturma d...
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200ugececekaga 2 yıl
Tam aile arabası
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fortune1905 2 yıl
Gercekten komik ve sacma yorumlar dolmus sayfa.
Haberde diyor ki musterisinin istegi uzerine koltuklar bu sekilde yapildi diyor.
Hala audi neden öyle yaptı diyorlar.
Adam parayi vermis böyle yapacaksınız demis. Nokta
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!sTaNbLuE 2 yıl
Sasiran olmus ama bunun mercedes modellisi kibrista yillardir taksi gorevi goruyor :)
Herkezin zevki baska.Bende olsam bu sekilde urettirirdim.Ters duran koltukta 3 dk bile seyehat etsem havale gecirecek gibi oluyorum.Buyuk ihtimal sahibi de benim gibi biri
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Şıh Hazretleri 2 yıl
İster misiniz buradan biri için yaptırmış olsun? Ee, malum aile kalabalık, gelinler damatlar falan
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K.B.R.O 2 yıl
Herkes arabaya takılmıs ama konuyu görünce ilk aklıma gelen bu araç sahibindeki para oldu. Bir insan kendine audi gibi bir markadan özel araç yaptırabiliyorsa o adamdakilere cimento yetmez heralde
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Master_Evil 2 yıl
araç 3 milyon euro olsa, ötvli 7.8, kdvli 9.2 milyon euro yapar, tlye çevirince 36.440.000 tl yapıyor
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akıllıçoççuk 2 yıl
150 bin euro vardır rahat
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Bluflame 2 yıl
genelde cenaze işlerinde kullanılan limuzinlerin koltukları bu şekilde yapılır,
ikinci ilginç detay küçük v6 motorun kullanılması, arabanın yavaş, ağır ve sakin bir şekilde seyir etmesi gerektiğini gösteriyor, cenaze limuzinleri gibi. kesin bunu alan çok lüks bir cenaze evidir.
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McLaren64 2 yıl
Limuzin yapıyorsan neden Pullman gibi yapmıyorsun ey Audi? Orta sıra koltuk işin içine etmiş. Bu aracı kullanacak adam orta sıra koltuğu ne yapsın? Öyle olsa gider Carevelle, V Class alır.
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl
Kaç yapıyo abi bu?
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