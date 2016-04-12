Audi'den Avrupalı müşterisine özel limuzin: A8L Extended

Audi, Avrupa'lı kimliği gizli bir müşterisine özel A8L Extended isimli özel bir limuzin araç ürettiğini duyurdu. Toplamda 6 kapılı olan otomobil 6.36 metre uzunluğa sahip. İki dingil arası 4.22 metre uzunluğa sahip araç bu yönüyle seri üretim versiyonundan da 1.09 metre daha uzun.

Nedeni bilinmese de müşterinin tercihi doğrultusunda limuzinlerdeki alışılmışın dışında arkadaki 4 koltuk birbirine bakmayacak şekilde üretilmiş. Bunun yerine aynı yöne bakan koltuklar ekstra yumuşak Valcona derisine ve bağımsız elektrikli kontrollere sahip. Tavanında 2.4 metre uzunluğunda cam yer alan aracın yapısı da uzunluğuna göre güçlendirilmiş.

Motor olarak Audi'nin en üst seviye W12'sini görmeyi beklediğimiz otomobilde onun yerine 310 beygir ve 440Nm'lik 3.0L TFSI V6 motoru yer alıyor. Audi'nin tam dört çeker Quattro sisteminin bulunduğu araç 0-100 hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlarken aracın maksimum sürati 250km/sa ile sınırlandırılmış durumda. Toplamda 2418kg ağırlığı olan A8L Extended'ın müşteriye maliyetiyle ilgili bir bilgi bulunmamakta.

http://mashable.com/2016/04/11/audi-a8l-extended/#tY9uEVdIIZq5