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Audi'den geleceğin süspansiyon sistemi: eROT

Enerji verimliliğinin giderek önem kazanmaya başladığı son dönemde otomobil firmaları da bu yönde pek çok çalışmalar yapıyor. Audi'nin yeni süspansiyonu eROT elekrik kazanımı sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,8b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bilindiği üzere hibrit ve elektrikli araçlar frenleme esnasında oluşan ısıyı elektrik enerjisine çevirerek kullanabiliyorlar, Audi'li mühendisler de çalışmalar sonucu bu tarz bir elektrik kazanımının başka sistemden de yapılabileceğini bulmuş durumda.
Daha önceden süspansiyon sistemindeki şok emicilerin yukarı aşağı hareketinden elektrikli oluşturulabileceğini belirten Audi bu mantıkla çalışan ilk prototip sistemi olan eROT'u basın açıklamasıyla duyurdu. 48 volt elektrik sistemiyle bütünleşik gelen bu yeni süspansiyon Audi'nin belirttiğine göre hem ekstra elektrik kazancı hem de arttırılmış süspansiyon ayarlanabilirliği sağlayacak.
Çalışma mantığına gelecek olursak tekerleğin değişik yüzeylerden geçmesi sonucu oluşan yukarı aşağı hareketler ilk olarak bir kol yardımıyla dişlilere aktarılırken sonrasında elektrik motoruna aktarılan bu hareket enerjisi motor yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Audi, açıklamalarına göre Almanya yollarında yaptığı test çalışmalarında ortalama 100-150W gücü sistem tarafından sağlamayı başarmış.
Aynı zamanda elektrik motoruna bağlı olması nedeniyle oldukça esnek bir yapıda olan sistem sıradan süspansiyon sistemlerine göre daha fazla ayarlanabilirlik imkanı sunuyor. Yol tutuşu ve konfor için önemli konu olan bu ayarlanabilirlik ile süspansiyon sistemi istenildiği zaman sert yada yumuşak hale getirilebiliyor.
eROT sistemi yüksek güçte 48 voltta çalışan bir elektrik sistemine ihtiyaç duyarken çoğu analiste göre araçlar içinde artan elektronikler sayesinde bu yüksek gücün önümüzdeki senelerde araçlarda standart hale geleceğine inanıyor. Bu tarz sistemlerin geri dönüşümlü fren yada eROT gibi sistemlerden gelen elektriği ufak çaplarda depolayabileceği belirtilirken bu depolanan elektrikliğin elektronik sistemlerin kullanımı yada "mild hybrid" adındaki küçük bir elektrik motoruna sahip araçlara güç sağlanmasında kullanabileceği düşünülüyor.
eROT sisteminin ne zaman kullanılabileceği ile ilgili bir açıklamada bulunmayan Audi 48 voltluk elektrik sistemini 2017 yılında yeni bir modelle birlikte sunmayı planlıyor.

http://www.digitaltrends.com/cars/audi-erot-energy-recovering-suspension/ Yorum Yaz
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synthesizer 3 yıl en beğenilen
Tr yollarında ne enerji üretilir bu sistemle..

Her yer çukur. Her yer tumsek.
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GreyParrot 3 yıl
w güç birimlerine girer, enerji birimlerine örnek olarak joule, calori, foot pound'u gösterebiliriz.
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ozmenakif 3 yıl
"100-150w enerjiyi" diye bir tabir olamaz. Enerji birimi değildir watt.
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pdr tecnics 3 yıl
Bizim turkler ilk bozuldugunda abi ne ise yariyor bu...haaaa
Devre disi birak gitsin
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Viper74 3 yıl
VAG grubu DSG' yi çözdü de bunlara mı kafa patlatıyor
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matrixss 3 yıl
Türkiye yollarında yola dayanabilen tek süspansiyon makas. Bu kadar hassas sistemi burada kullanacak akla şaşarım. Z-rot bir haftada mı gider arkadaş..
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WarSaw 3 yıl
gerek yok 3 kuruşluk teknolojiyi hayvan fiyat farkları isteyerek iteleyecekler. hiç geliştirmeseler bu tarz şeyleri daha bile iyi.
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fthkn 3 yıl
Petrol bittiğinde ona dayalı bütün teknolojiler ve patentler de çöpe gidecek. Güneş enerjisini satmanın saçma olduğunu düşünüyoruz ama ona da alıştıracaklar.
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FatihAsl 3 yıl
Bu arada arkadaşlar hatırlatmak isterim. çukurlar bir araca enerji kaybettirir. bu sistem kaybolan bu enerjinin bir kısmını geri alıyor. yani aslında enerji üretilmiyor. kayıp azalıyor. çok tümsek varsa çok benzin harcarsın. az tümsek varsa az benzin harcarsın. tabi ki aynı durum dur-kalklarda da olur.
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csmx 3 yıl
Takip.
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Mesudum 3 yıl
Orijinal makaledeki şu kısımla ilgili çok soru var. Biraz daha vurgulanmalı:
Audi claims eROT recovered an average 100 to 150 watts of power during testing on German roads, corresponding to carbon-dioxide emissions cuts of 4.8 grams per mile. In a production car, the electricity could be used to power accessories, taking some of the load off the engine.
Watt enerji değil güçtür şeklinde itirazlar var. Orijinal makalede bu hata yok.
Elde edilen enerjinin faydasıyla ilgili sorular vardı. Anlaşılan hem CO2 emisyonu konusunda iyileşme sağlanabilecek, hem de motordan güç alan kimi küçük aksesuarların enerji ihtiyaçları buradan karşılanabilecek.
Geliştirmeler çok mu büyük? Değil. Ama gelişmeler çoğunlukla küçük adımlar halinde geliyor, nadiren radikal sıçramalar olabiliyor. O nedenle oldukça değerli bir konu.
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tyrant1907 3 yıl
audi led fardan başka birşey üretiyor muydu
biz forumdan öyle öğrenmiştik
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kvadankpakal 3 yıl
100-150 watt elde edilecek bir enerji değildir ki, o anlık elde edilen güçtür, bu gücün ne kadarı enerjiye dönüşüyor onu belirtmemişler ve asıl bu 150 watt güç ile elde edilecek enerji sonrası son kullanıcıya ne faydası olacak onu anlamadım ben, yani tamam enerji üret iyi hoş ama sonuç ne? yakıt tüketimi mi düşecek? konfor mu artacak? performans mı yükselecek? elektrik faturası mı düşecek?
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H34RTL3SS 3 yıl
"tek şarj ile almanya yollarında bir günü çıkarabilen araçlar türkiye yollarında zorlanmadan 1 hafta gidebiliyor" haberleri de gelir yakında :)
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MrKemal17 3 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS

"tek şarj ile almanya yollarında bir günü çıkarabilen araçlar türkiye yollarında zorlanmadan 1 hafta gidebiliyor" haberleri de gelir yakında :)

Tam tersi Türkiye'de daha az gider. Biraz mantık lütfen.
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