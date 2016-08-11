Audi'den geleceğin süspansiyon sistemi: eROT

Bilindiği üzere hibrit ve elektrikli araçlar frenleme esnasında oluşan ısıyı elektrik enerjisine çevirerek kullanabiliyorlar, Audi'li mühendisler de çalışmalar sonucu bu tarz bir elektrik kazanımının başka sistemden de yapılabileceğini bulmuş durumda.

Daha önceden süspansiyon sistemindeki şok emicilerin yukarı aşağı hareketinden elektrikli oluşturulabileceğini belirten Audi bu mantıkla çalışan ilk prototip sistemi olan eROT'u basın açıklamasıyla duyurdu. 48 volt elektrik sistemiyle bütünleşik gelen bu yeni süspansiyon Audi'nin belirttiğine göre hem ekstra elektrik kazancı hem de arttırılmış süspansiyon ayarlanabilirliği sağlayacak.

Çalışma mantığına gelecek olursak tekerleğin değişik yüzeylerden geçmesi sonucu oluşan yukarı aşağı hareketler ilk olarak bir kol yardımıyla dişlilere aktarılırken sonrasında elektrik motoruna aktarılan bu hareket enerjisi motor yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Audi, açıklamalarına göre Almanya yollarında yaptığı test çalışmalarında ortalama 100-150W gücü sistem tarafından sağlamayı başarmış.

Aynı zamanda elektrik motoruna bağlı olması nedeniyle oldukça esnek bir yapıda olan sistem sıradan süspansiyon sistemlerine göre daha fazla ayarlanabilirlik imkanı sunuyor. Yol tutuşu ve konfor için önemli konu olan bu ayarlanabilirlik ile süspansiyon sistemi istenildiği zaman sert yada yumuşak hale getirilebiliyor.

eROT sistemi yüksek güçte 48 voltta çalışan bir elektrik sistemine ihtiyaç duyarken çoğu analiste göre araçlar içinde artan elektronikler sayesinde bu yüksek gücün önümüzdeki senelerde araçlarda standart hale geleceğine inanıyor. Bu tarz sistemlerin geri dönüşümlü fren yada eROT gibi sistemlerden gelen elektriği ufak çaplarda depolayabileceği belirtilirken bu depolanan elektrikliğin elektronik sistemlerin kullanımı yada "mild hybrid" adındaki küçük bir elektrik motoruna sahip araçlara güç sağlanmasında kullanabileceği düşünülüyor.

eROT sisteminin ne zaman kullanılabileceği ile ilgili bir açıklamada bulunmayan Audi 48 voltluk elektrik sistemini 2017 yılında yeni bir modelle birlikte sunmayı planlıyor.

http://www.digitaltrends.com/cars/audi-erot-energy-recovering-suspension/