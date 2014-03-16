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Audi'den kırmızı ışığı sevmeyen sürücülere özel çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemi

5 yıl
12,9b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Audi'den kırmızı ışığı sevmeyen sürücülere özel çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemi
Almanya merkezli önemli otomobil üreticilerinden Audi, henüz prototip aşamasında bulunan çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemini görücüye çıkarttı.
Günlük taşıt trafiği için olmazsa olmaz haline gelen trafik ışıkları, hayati önem taşımalarına rağmen bazı durumlarda aktif trafiği ciddi oranda yavaşlatabiliyor ve özellikle kırmızı ışıklarda yapılan sert frenlemeler ile kornalar eşlinde yapılan hızlı kalkışlar, genele vurulduğu zamanda ciddi bir yakıt sarfiyatı ortaya çıkartabiliyorlar. Bu problemin önüne geçmek için "çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemi" adını verdiği prototip bir altyapı hazırlayan Alman üretici, konumlandırılan Audi Connect, araç içi kablosuz internet bağlantısı ve Multi Media Interface (MMI) platformlarıyla bölgenin merkez trafik kontrol merkeziyle bağlantı kuruyor ve aldığı otomatik trafik ışığı bilgilerini araca gönderiyor. Bu bilgiler temelinde yol üzerinde yer alan ışıkların "yeşil" olduğu sırada geçilebilmesi için gereken hız değerlerini hesaplayan ve bunu kadranda yer alan ekran (Driver Information System / DIS) üzerinden sürücüye gösterebilen sistem, eğer araç kırmızı ışıkta duruyorsa da otomatik start / stop sistemini yeşil ışığın yanmasında 5 saniye önce çalıştırarak seri kalkış sağlıyor ve böylece sıkışıklar daha kısa sürede açılabiliyor.
Audi'ye göre efektif olarak kullanıldığı zaman sadece Almanya içerisinde karbondioksit emisyonu açısından yüzde 15 azalma ve 900 milyon litre (238 milyon galon) civarında yakıt tasarrufu sağlayabildiği hesaplanan çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemi, yine firmaya göre Audi Connect bilgi-eğlence sistemine entegre edilebiliyor ve yerel onaylar alındıktan sonra hali hazırda satılmakta olan Audi modelleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor.
Verona, Las Vegas ve Berlin şehirlerinde 1110 trafik ışığı ile 25 farklı otomobil modeliyle testleri devam eden Audi çevrimiçi trafik ışığı bilgi sisteminin kullanıma sunulacağı tarih hakkında ise açıklanmış bilgi şimdilik bulunmuyor.

http://www.popsci.com/article/cars/audi-traffic-light-recognition-could-save-time-and-fuel Yorum Yaz
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suvari25 5 yıl en beğenilen
insanımız azıcık bilinçli araç kullanırsa bu tasarrufu audi olmadan da yapabilir. tek yapılması gereken trafikte uzak görüşlü olmak ve öngörmek. ilerde kırmızıyı görürsün ayağını gazdan çekersin, vitesini küçültürsün olay bitti. hem daha sakin hem daha ekonomik araç kullanmış olursun
tabi arkadan sıkıştıran öküzlere kulak asmayacaksın. nasıl olsa 100-200 metre sonra aynı ışıkta duracaksınız
insanımız azıcık bilinçli araç kullanırsa bu tasarrufu audi olmadan da yapabilir. tek yapılması gereken trafikte uzak görüşlü olmak ve öngörmek. ilerde kırmızıy...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 4 yıl
alayı kırmızı yanıyo diye yavaş gider yeşil yanana kadar :D yine zarar
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ganja77 4 yıl
@Creation Epic
tofaş a laf yok
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DH Misafiri 5 yıl
[IMG]http://i.imgur.com/b2I8HQW.jpg[/IMG]
O değil de şu vergiler ne olacak! Ulan Bizans bile fakir köylüden bu kadar yüksek vergi almıyordu. İmaaanımız gevredi yaaw.. Hani diyorum vergilerin bu karaciğer şişiren yüksekliği ile ilgili biraz gündem yapsanız, araya birkaç subliminal serpiştiriverseniz ya hacılar!
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cenkbarut 5 yıl
Cok guzel düşünülmüş ve super bir ozellik. Bunun icin butun isiklara verici takilmasi gerekmiyor mu? Her durumda hangi renk oldugunu arabalara ileten. Yoksaki su andaki isiklarda boyle bir ozellik yok. Tasarruf edelim derken bir sürü masraf gerek yok
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Creation Epic 5 yıl
@suvari25
Bizim dışarıdaki krolar ne anlar sizin anlattıklarınızdan?
Trafik canavarları 1.a: Taksi şoförleri, Dolmuş şoförleri ve Atarlı apaçi tofaş sürücüleri.
Bunlardan kurtulursak(hiç sanmıyorum)dünyanın en yaşanabilir şehri olacak İstanbul
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safeline 5 yıl
Başlık güzelmiş. Kırmızı ışığı kim sever ki :)
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alp0007 5 yıl
Yeşil yanınca otomatik korna çalan sistem üretilse bize daha çok uyar
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ouzqan 5 yıl
Bizimkiler o ekranla kavga bile ederler . Hatta o sistemi sökmeye çalışırlar .
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suvari25 5 yıl en beğenilen
insanımız azıcık bilinçli araç kullanırsa bu tasarrufu audi olmadan da yapabilir. tek yapılması gereken trafikte uzak görüşlü olmak ve öngörmek. ilerde kırmızıyı görürsün ayağını gazdan çekersin, vitesini küçültürsün olay bitti. hem daha sakin hem daha ekonomik araç kullanmış olursun
tabi arkadan sıkıştıran öküzlere kulak asmayacaksın. nasıl olsa 100-200 metre sonra aynı ışıkta duracaksınız
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Bradley Cooper 5 yıl
yanlış hatırlamıyorsam 3-4 sene önce bu sistemi siemens geliştirmişti. trafik ışıklarının durumuna göre arabaların gitmeleri gereken hızı arabaya iletip trafiğin akıcı olmasını sağlayacaklardı ama ne oldu sonra bilmiyorum
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batkent 5 yıl
Şehir içinde çok güzel bir tasarruf sağlar
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