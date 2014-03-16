Audi'den kırmızı ışığı sevmeyen sürücülere özel çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemi

Almanya merkezli önemli otomobil üreticilerinden Audi, henüz prototip aşamasında bulunan çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemini görücüye çıkarttı.

Günlük taşıt trafiği için olmazsa olmaz haline gelen trafik ışıkları, hayati önem taşımalarına rağmen bazı durumlarda aktif trafiği ciddi oranda yavaşlatabiliyor ve özellikle kırmızı ışıklarda yapılan sert frenlemeler ile kornalar eşlinde yapılan hızlı kalkışlar, genele vurulduğu zamanda ciddi bir yakıt sarfiyatı ortaya çıkartabiliyorlar. Bu problemin önüne geçmek için "çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemi" adını verdiği prototip bir altyapı hazırlayan Alman üretici, konumlandırılan Audi Connect, araç içi kablosuz internet bağlantısı ve Multi Media Interface (MMI) platformlarıyla bölgenin merkez trafik kontrol merkeziyle bağlantı kuruyor ve aldığı otomatik trafik ışığı bilgilerini araca gönderiyor. Bu bilgiler temelinde yol üzerinde yer alan ışıkların "yeşil" olduğu sırada geçilebilmesi için gereken hız değerlerini hesaplayan ve bunu kadranda yer alan ekran (Driver Information System / DIS) üzerinden sürücüye gösterebilen sistem, eğer araç kırmızı ışıkta duruyorsa da otomatik start / stop sistemini yeşil ışığın yanmasında 5 saniye önce çalıştırarak seri kalkış sağlıyor ve böylece sıkışıklar daha kısa sürede açılabiliyor.

Audi'ye göre efektif olarak kullanıldığı zaman sadece Almanya içerisinde karbondioksit emisyonu açısından yüzde 15 azalma ve 900 milyon litre (238 milyon galon) civarında yakıt tasarrufu sağlayabildiği hesaplanan çevrimiçi trafik ışığı bilgi sistemi, yine firmaya göre Audi Connect bilgi-eğlence sistemine entegre edilebiliyor ve yerel onaylar alındıktan sonra hali hazırda satılmakta olan Audi modelleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor.

Verona, Las Vegas ve Berlin şehirlerinde 1110 trafik ışığı ile 25 farklı otomobil modeliyle testleri devam eden Audi çevrimiçi trafik ışığı bilgi sisteminin kullanıma sunulacağı tarih hakkında ise açıklanmış bilgi şimdilik bulunmuyor.

http://www.popsci.com/article/cars/audi-traffic-light-recognition-could-save-time-and-fuel