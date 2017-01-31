Avatar filmlerinin senaryosu tamamlandı; çekimler başlıyor

Dünya genelinde 2.78 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olan ve 2009 yılından beri bu ünvanı koruyan Avatar, uzun bir aranın ardından beyaz perdedeki yolculuğuna devam etmeye hazırlanıyor. Yıllardır hazırlık aşamasında olan devam filmlerinin senaryoları nihayet tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde The Daily Beast'e konuşan James Cameron, şu anda sadece Avatar 2'ye değil Avatar 3, 4 ve 5'e de odaklandığını söyledi ve devam filmlerinin eşit şekilde hazırlandığını ifade etti. Avatar 5'in senaryosunu tamamladığını belirten usta yönetmen, son 2 yılı senaryo yazarak geçirdikten sonra nihayet filmin çekim aşamasına geçecekleri için heyecanlı olduğunu söyledi.

Avatar'ın devam filmleri için tasarımların tamamlandığını ve yapım aşamasının resmi olarak başladığını belirten Cameron, çekimlerin Ağustos ayında başlayacağını açıkladı. The Daily Beast'e verdiği röportaj sırasında, bir Star Wars veya Marvel filmi yönetmek isteyip istemeyeceği de sorulan usta yönetmen, bu tarz bir film yönetmeyeceğini çünkü başkasının "evinde" çalışmak istemeyeceğini söyledi.

Bugüne kadar defalarca ertelenen yeni Avatar filmlerinin vizyon tarihinde bir kez daha değişiklik yapılmadığı taktirde; Avatar 2, 21 Aralık 2018'de, Avatar 3 2020'de, Avatar 4 2022'de ve son olarak Avatar 5 de 2023'te vizyona girecek.

http://collider.com/james-cameron-avatar-sequels-scripts/