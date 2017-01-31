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Avatar filmlerinin senaryosu tamamlandı; çekimler başlıyor

James Cameron, Avatar'ın merakla beklenen devam filmlerinin senaryolarını nihayet tamamladı. Yapım aşamasına başlanan filmlerin çekimleri de çok yakında başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünya genelinde 2.78 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olan ve 2009 yılından beri bu ünvanı koruyan Avatar, uzun bir aranın ardından beyaz perdedeki yolculuğuna devam etmeye hazırlanıyor. Yıllardır hazırlık aşamasında olan devam filmlerinin senaryoları nihayet tamamlandı.
Geçtiğimiz günlerde The Daily Beast'e konuşan James Cameron, şu anda sadece Avatar 2'ye değil Avatar 3, 4 ve 5'e de odaklandığını söyledi ve devam filmlerinin eşit şekilde hazırlandığını ifade etti. Avatar 5'in senaryosunu tamamladığını belirten usta yönetmen, son 2 yılı senaryo yazarak geçirdikten sonra nihayet filmin çekim aşamasına geçecekleri için heyecanlı olduğunu söyledi.
Avatar'ın devam filmleri için tasarımların tamamlandığını ve yapım aşamasının resmi olarak başladığını belirten Cameron, çekimlerin Ağustos ayında başlayacağını açıkladı. The Daily Beast'e verdiği röportaj sırasında, bir Star Wars veya Marvel filmi yönetmek isteyip istemeyeceği de sorulan usta yönetmen, bu tarz bir film yönetmeyeceğini çünkü başkasının "evinde" çalışmak istemeyeceğini söyledi.
Bugüne kadar defalarca ertelenen yeni Avatar filmlerinin vizyon tarihinde bir kez daha değişiklik yapılmadığı taktirde; Avatar 2, 21 Aralık 2018'de, Avatar 3 2020'de, Avatar 4 2022'de ve son olarak Avatar 5 de 2023'te vizyona girecek.

http://collider.com/james-cameron-avatar-sequels-scripts/ Yorum Yaz
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muratkaya 2 yıl
3.000.000.000$ gişe yapan filme balon diyen kültür-sanat guruları çıkmış yine :) Beğenmedim, bana hitap etmiyor deseler saygım sonsuz ama 'balon' demek... Biraz vizyonunuzu genişletin, dünyada bu neden trend oluyor, 2019'da çıkacak film neden haber oluyor az saksıyı çalıştırın, eğlence sektörünün lokomotiflerine, yeniliğe, üretken zekaya saygı duyun biraz.
3.000.000.000$ gişe yapan filme balon diyen kültür-sanat guruları çıkmış yine :) Beğenmedim, bana hitap etmiyor deseler saygım sonsuz ama 'balon' demek... Biraz...
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MERNEPTAH 2 yıl
Her zaman söyledim avatarı beğenmeyen kumda oynasın aslında beğenenler sırf marjinal olmak için topa tutan elemanlar avatar iyi filmdir açık ve net.
Her zaman söyledim avatarı beğenmeyen kumda oynasın aslında beğenenler sırf marjinal olmak için topa tutan elemanlar avatar iyi filmdir açık ve net.
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Ohol Oula 2 yıl
Şişirilmiş bir balondan başka bir şey değil.
ilk film için de bir dünya methiyeler dizilmişti. İzleyince patladı o balon.
Film çekimini senaryo aşamasını falan abarta abarta bitiremez bu Amerikalılar zaten.
Şişirilmiş bir balondan başka bir şey değil.ilk film için de bir dünya methiyeler dizilmişti. İzleyince patladı o balon.Film çekimini senaryo aşamasın...
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Mr. Jingles 2 yıl
Genel eleştiri kurgu yönünden sanırım. Beğenenler de genelde CGI ve görsel efekt tayfasından.
Ben de genelde eleştiriyorum ama sırf efektlerini merak ettiğim için gideceğim. Arkadaşlar gerçek 3D deneyimi için IMAX'te mi gitmek gerekiyor?
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fujiichu 2 yıl
ay hadi inş.
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DH Misafiri 2 yıl
insan ruhunun nakli ile ilgili bir flim insan bu işi başarırsa ölümsüzlük gerçek olur
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MessiTugi 2 yıl
James Cameron Avatar 5 dahil bütün filmlerin senaryosunu tamamladı. Artık Avatar 2'nin çekimlerine başlayacağını söyledi.
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barbarturk 2 yıl
Arkadaşlar bu filmden önce sinemada 3d film izleyenler bilir 1 yada 2 sahnede 3d lik olay olur biter, bu film sizi pandoranın içine soktu resmen
bu adamın işi bu sinemaya yön verir terminatör geçmişte cgi'yi nasıl cağ atlattıysa bu filmde 3d olayına bambaşka boyut kattı. Yukardaki arkadaşa katılıyorum notebook da izleyip filme bok atmanın alemi yok, kimse filmin senaryosu mükkemmel demiyor.
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MERNEPTAH 2 yıl barbarturk
barbarturk
Arkadaşlar bu filmden önce sinemada 3d film izleyenler bilir 1 yada 2 sahnede 3d lik olay olur biter, bu film sizi pandoranın içine soktu resmen
bu adamın işi bu sinemaya yön verir terminatör geçmişte cgi'yi nasıl cağ atlattıysa bu filmde 3d olayına bambaşka boyut kattı. Yukardaki arkadaşa katılıyorum notebook da izleyip filme bok atmanın alemi yok, kimse filmin senaryosu mükkemmel demiyor.

LG 65,inç 3d tv'de orjinal bluray 3d ve true hd ses kalitesiyle izlememek bambaşka katılıyorum kardeşim bu arada dediğim sistemler bende yok tanıdıkta var izledik geçen
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Mr. Cheritto 2 yıl barbarturk
barbarturk
Arkadaşlar bu filmden önce sinemada 3d film izleyenler bilir 1 yada 2 sahnede 3d lik olay olur biter, bu film sizi pandoranın içine soktu resmen
bu adamın işi bu sinemaya yön verir terminatör geçmişte cgi'yi nasıl cağ atlattıysa bu filmde 3d olayına bambaşka boyut kattı. Yukardaki arkadaşa katılıyorum notebook da izleyip filme bok atmanın alemi yok, kimse filmin senaryosu mükkemmel demiyor.

Sanırım Terminator 2den bahsetmişsin.Cgi daha eski olan 1987 yapımı Predator filminde de kullanılmış



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Barış Manço 2 yıl
Filmi çok seviyorum umarım bu seri devam eder.
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kadirirdem 2 yıl
@vamp bende de durum tam tersi...
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DennisLars 2 yıl
Koca bir balon
Ha kötü film mi kesinlikle hayır, ancak o gişeyi hakedecek hiç bir şey sunmuyor
Tamamen zamanında "sinemada devrim", "yok böyle bişey" mottosuyla çıktığı için gişe yaptı
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devcitybg 2 yıl DennisLars
The Man in the Suit
Koca bir balon
Ha kötü film mi kesinlikle hayır, ancak o gişeyi hakedecek hiç bir şey sunmuyor
Tamamen zamanında "sinemada devrim", "yok böyle bişey" mottosuyla çıktığı için gişe yaptı

abi anlamiyorum uya. 'Balon' diyenler neyin kafadini yasiyor ?
15'lik diz ustu bilgisayarda izleyenler begenmiyor sanirim.
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Gencbeyiin 2 yıl
hey gidi avatar
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Chalrie Keley 2 yıl
Avatar görüntüsü grafik cgi her neyse işte efsane olan sinemaya yenilik getiren ama hikaye kurgu oyunculuk vs holywood klişesinden ileriye gidememiş bir filmdir en azından bana göre böyle
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