Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyecek

DC sinematik evreninin kamera arkasında sorunlar bir türlü bitmiyor. 2018 yılında vizyona girmesi planlanan The Flash'in ikinci kez yönetmensiz kalmasının ardından şimdi de The Batman aynı sorunla karşı karşıya. Yeni Batman filminde sevilen kahramanı canlandırmanın yanı sıra filmin yönetmenliğini de yapacağı açıklanan Ben Affleck, filmi yönetmeme kararı aldı.

Ben Affleck'in The Batman'i yönetme konusunda kararsız olduğu bir süredir konuşuluyordu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bu söylentileri doğrulamış ve filmi yönetip yönetmeyeceğinin senaryoya bağlı olduğunu açıklamıştı. Affleck, bugün yayınladığı açıklamada ise Batman gibi sevilen bir karakteri hakkıyla canlandırmak için her şeyiyle karaktere odaklanması gerektiğini ve bu yüzden filmin yönetmenliğinden ayrılmaya karar verdiğini ifade etti.

Affleck'in bu kararı sonrası zaman kaybetmeden yeni bir yönetmen için arayışa başlayan Warner Bros, şimdiden bir aday listesi oluşturmuş durumda. Bu listenin başında Cloverfield ve Dawn of the Planet of the Apes gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Matt Reeves geliyor. Yeni Maymunlar Cehennemi filminin çekimlerini yakın zamanda tamamlayan Reeves ile görüşmelere çok yakında başlanacağı söyleniyor.

Warner Bros'un The Batman filmini yönetmesi için değerlendirdiği diğer isimler ise geçtiğimiz yılın en iyi filmlerinden Captain Fantastic ile adını duyuran Matt Ross ve daha önce The Accountant filminde Ben Affleck ile çalışan Gavin O'Connor.

Adı geçen bu yönetmenler son derece başarılı isimler olsa da bu durum Affleck'in yönetmenlikten ayrılmasının DC sinematik evreni için önemli bir kayıp olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Batman v Superman ve Suicide Squad'dan pek de memnun olmayan birçok DC hayranı, Affleck'in DC sinematik evrenini hazırlayan yaratıcı ekibe katılması ile birlikte filmlerin kalitesinin artacağını ümit ediyordu.

http://deadline.com/2017/01/ben-affleck-not-directing-batman-1201897975/