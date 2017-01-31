Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyecek

Yeni Batman filminin başrolünü üstlenmesinin yanı sıra yönetmesi de beklenen ünlü oyuncu Ben Affleck, filmi yönetmeme kararı aldı. Warner Bros yeni bir yönetmen için arayışa başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
1
23
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DC sinematik evreninin kamera arkasında sorunlar bir türlü bitmiyor. 2018 yılında vizyona girmesi planlanan The Flash'in ikinci kez yönetmensiz kalmasının ardından şimdi de The Batman aynı sorunla karşı karşıya. Yeni Batman filminde sevilen kahramanı canlandırmanın yanı sıra filmin yönetmenliğini de yapacağı açıklanan Ben Affleck, filmi yönetmeme kararı aldı.
Ben Affleck'in The Batman'i yönetme konusunda kararsız olduğu bir süredir konuşuluyordu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bu söylentileri doğrulamış ve filmi yönetip yönetmeyeceğinin senaryoya bağlı olduğunu açıklamıştı. Affleck, bugün yayınladığı açıklamada ise Batman gibi sevilen bir karakteri hakkıyla canlandırmak için her şeyiyle karaktere odaklanması gerektiğini ve bu yüzden filmin yönetmenliğinden ayrılmaya karar verdiğini ifade etti.
Affleck'in bu kararı sonrası zaman kaybetmeden yeni bir yönetmen için arayışa başlayan Warner Bros, şimdiden bir aday listesi oluşturmuş durumda. Bu listenin başında Cloverfield ve Dawn of the Planet of the Apes gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Matt Reeves geliyor. Yeni Maymunlar Cehennemi filminin çekimlerini yakın zamanda tamamlayan Reeves ile görüşmelere çok yakında başlanacağı söyleniyor.
Warner Bros'un The Batman filmini yönetmesi için değerlendirdiği diğer isimler ise geçtiğimiz yılın en iyi filmlerinden Captain Fantastic ile adını duyuran Matt Ross ve daha önce The Accountant filminde Ben Affleck ile çalışan Gavin O'Connor.
Adı geçen bu yönetmenler son derece başarılı isimler olsa da bu durum Affleck'in yönetmenlikten ayrılmasının DC sinematik evreni için önemli bir kayıp olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Batman v Superman ve Suicide Squad'dan pek de memnun olmayan birçok DC hayranı, Affleck'in DC sinematik evrenini hazırlayan yaratıcı ekibe katılması ile birlikte filmlerin kalitesinin artacağını ümit ediyordu.

http://deadline.com/2017/01/ben-affleck-not-directing-batman-1201897975/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
PsychicPower 2 yıl en beğenilen Cane®
Cane®
Keşke oynamasada...

Hayır bence gelmiş geçmiş en iyi batman karakteri. Ayrıca yazım kurallarına dikkat et mesajın çok rahatsız edici görünüyor bu şekilde.
Cane®Keşke oynamasada...Hayır bence gelmiş geçmiş en iyi batman karakteri. Ayrıca yazım kurallarına dikkat et mesajın çok rahats...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Gerçek batman, önceki serilerde kendini göstermişti, affleck anca yerini doldurmaya çalışablir.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cane® 2 yıl
Keşke oynamasada...
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 2 yıl
superman vs batman tam bir faciaydı.. bu kadar zorlama bir senaryo daha olmadı sanırım.. batmanı o son haliyle hatırlamak istemem açıkcası supermanı da... berbattı.. senaryo berbattı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Bane 2 yıl
Şu adama göbekli batman diyenin net gözünde problem vardır,kendi iyiliği için doktora gitsin.Benim için her zaman kepçük bale den iyi batman oldu.Her villain in karşısında ezik büzük,etki bırakmayan bir batman olmadı hiç olmazsa.İkinci filmde herkes Joker'i konuştu üçüncü filmde Tom Hardy'nin Bane canlandırması karşısında pek konuşulmadı bile ama Affleck'in batmanı her sahneyi gayet dolduruyordu.Zack filmi beceremedi orası ayrı ama Batman iyi olmuştu.Gerçi boşa anlatıyorum ''nolan çeksin bale olsun .s.s''
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JusticeLeague 2 yıl
Gelmiş geçmiş en iyi Batman = Affleck
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cpt_Vader 2 yıl
Keşke oynamasa ayrıyeten.
Bir türlü bu batmani sevemedim çok antipatik geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 2 yıl
Christopher Nolan ve Christian Bale ikilisinin çektiği filmlerden sonra tamamen hayal kırıklığıdır son film.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl
Açıkçası dizi tarafı hüsran haliyle gidiyor. Hala izletiyor çünkü artık karakterlere bir alışmışlık var ama konu derinliği açısından ve tahmin edilebilirlik düzeyinden bakarsak çok kötü kalıyor. Aynı durum film tarafına da yansıyor.
Gotham: Dizinin teması güzel, oyuncular da gayet iş görüyor. Alfred, Bruce, Selina, Gordon, Barbara, NYGMA ve Penguin (ah süper) gayet iyi ve benim için dc tarafının şu an en iyisi diyebilirim izlediklerimde.
Flash: Arrow ile başlatılması, oynayan kişinin bence yakışması ve evreni ele alması açısından güzel ama maalesef animasyonları da kamera çekimleri de, hikayeye derinlik verme de bayatladı.
Legends of Tomorrow: Arrow ve Flash ile başlayan bir diğer serüven. Gayet iyi bir çıkış noktasına sahipti ama çok sıkış kaldı gibi hissettiriyor. Yani sıkıcı bir tempo şeklini almış bir süper kahramanlar dizisi.
Arrow: ilk sezonlarında çok çok iyi bir çıkış yapan bir diziydi. Kesinlikle iyi bir gidişatı olabilirdi ama son 2 sezon nedense daha sönük geliyor. Tabii Oliver'ın geçmişini merak etmeden ötürü hala takip edilesi şekilde, o adaya dönüp de ayrılma durumunu açıklamalarına dair sahneyi gösterecekleri kısmı merakla bekliyorum ama nedense bir şeyler söndü dizide. İlk havasını kaybetti. Yine de iyi bir atılım oldu DC temelleri için dizilerdeki.
Supergirl: maalesef izlemedim. Sadece 1 bölümünü tüm dizilerin birleştiği hafta adına izledim ve diğerlerine geçtim. Pek bir şey kaybetmiş gibi hissetmiyorum şu an için bu diziyi izlememeyle. Suits'i baştan sona 3. kez izledim geçen hafta yeni bölüm öncesinde ama bu diziyi izlemeye vakit ayıramıyorum :(
Neyse film tarafında da bir şeyler ters gidiyor. Yani üstten gelen bir baskı sonucu bir kalite sıkıntısı var herhalde. Parayı gözleyerek yapıyor olabilirler yani çıksın da eksikleri mühim değil gibi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
göbekli batman nereden çıktı ya? kör müsünüz? BvS'de adamın egzersiz yaparkenki halini gormediniz mi?yoksa bilgisayar yapımı mı sandiniz?filmin cgi direktörü bizzat açıkladı o sahnede bilgisayar yapımı bir şey olmadığını, tamamen ben affleck'ten ibaret olduğunu.hadi eleştirirsin,senin zevkine uymaz ama böyle saçma şeyler söylemeyin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Naviqator 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 2 yıl
Göbekli batman filmi daha çıkmadan kendini belli etti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sokratik Adam 2 yıl
recep ivediq 5i niye nolan çekmiyor
şişgo betmen şişgo betmen nanik nanik ehi ehi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3233 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
the batman, batman ve
8 etiket daha ben affleck çizgi roman sinema dc sinematik evreni DC Comics Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler 2 yıl Toshiba nükleer santral işinden çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Tim Cook: Qualcomm para koparmaya çalışıyor, dava açmak zorunda kaldık 2 yıl Amazon hava yolu ağını güçlendirmek için dev bir merkez inşa edecek 2 yıl Daimler yeni bir sürücüsüz araç filosu için Uber ile ortaklık kurdu 2 yıl Apple milyonlarca avro vergi cezasını ödemedi 2 yıl İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı 2 yıl Danimarka'daki bu devasa rüzgar türbini yeni bir rekora imza attı 2 yıl Samsung'un yeni canavarı Galaxy Tab S3, 26 Şubat'ta tanıtılacak 2 yıl En çok satılan otomobil markalarında sürpriz sonuç 2 yıl İlginç hack girişimi: Hacker'lar otel odalarını uzaktan kilitleyip fidye istedi 2 yıl Yeni geliştirilen gözlüklerle presbiyopiye son! 2 yıl Elektrikli araç bataryaları 6 yılda %80 ucuzladı 2 yıl Visual Studio RC 2017’ye yeni güncelleme geldi 2 yıl Apple’dan tarihi iPhone satışı 2 yıl Sürdürülebilirlik stratejileri yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor 2 yıl Razer’dan akıllı telefon dünyasına büyük hamle 2 yıl Avatar filmlerinin senaryosu tamamlandı; çekimler başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy A7 2017 kutu açma ve ilk izlenimler 2 yıl Apple’ın yeni özelliği kişisel veri gizliliği ihlali yapıyor olabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyecek Sonraki Öğrencilerin tasarladığı hyperloop kapsülleri tünelde test edildi 2 yıl Ryzen işlemcilerin fiyatları hakkında yeni iddia [GÜNCELLEME] 2 yıl Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi 2 yıl Finans sektörünün yeni gözdesi Blockchain nedir, kullanım alanları nelerdir? 2 yıl Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike 2 yıl Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita 2 yıl Netflix arayüzünü zihin gücüyle kontrol edebilen kafa bandı geliştirildi 2 yıl Asus'un 5.000 mAh pilli ZenFone 3s Max modeli önümüzdeki hafta tanıtılacak 2 yıl LG V20 inceleme "Ses ve görsel uzmanı" 2 yıl Türkiye ile İngiltere arasındaki dev anlaşmanın tüm detayları 2 yıl Otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak 2 yıl Wordpress’te ortaya çıkan 3 önemli güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Galaxy Note 7 halen popüler 2 yıl Google, Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak 2 yıl Meizu Pro 7 çift kenarı kavisli ekranla ortaya çıktı 2 yıl Pac-Man'in babası Masaya Nakamura hayatını kaybetti 2 yıl Yıldız Teknik Üniversitesi robot yarışları için geri sayım devam ediyor 2 yıl Amerikan şirketleri Trump'a karşı harekete geçti 2 yıl Geçmişten gelen tahmin: 100 Yıl içinde kömür kullanımı son bulacak! 2 yıl Türk araştırmacılar 1 saat içinde kendini onarabilen malzeme geliştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim