Avea, Woops ile League of Legends'ın Türkiye Resmi Ortağı oldu





Geçen yıl League of Legends'ın 2013 Sezonu Mevsim finalleri ve Türkiye Şampiyonası'na sponsor olan Avea, bu yıl daha geniş bir şekilde işbirliğini sürdürecek. Firma yaptığı açıklamada Woops markası ile Riot Games ve League of Legends'ın Türkiye Resmi Ortağı olduğunu bildirdi.





Bilindiği gibi eSpor veya elektronik spor tanımı oyuncuların sanal ortamda birbiri ile verdiği mücadeleyi ifade ediyor ve pek çok ülkede eSpor resmen spor kategorileri arasına girmiş durumda. Bu ülkelerdeki eSpor oyuncuları uluslararası yarışmalara giderken sporcu vizesi alabiliyor. Bu bakımdan eSpor turnuvalarına ve oyunlarına olan sponsor desteği de giderek artıyor.





Avea da geçen yıldan bu yana eSpor'a destek olmak amacıyla Riot Games ve League of Legends ile farklı işbirliklerine imza atmıştı. Bundan sonra Avea'nın gençlere hitap eden programı Woops; Riot Games ve League of Legends Türkiye Resmi Ortağı olacak.





İşbirliğinin duyurusu Avea Pazarlama İletişimi Direktörü Gelincik Onan ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Hasan Çolakoğlu'nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı ve eSpor ile ilgili de bazı önemli bilgiler verildi.





Araştırmalara göre dünyada 1 milyardan fazla kişi dijital oyun oynuyor ve 70 milyondan fazla kişi televizyon başında eSpor mücadelelerini izliyor. Dijital oyun sektörünün büyüklüğü ise 75 milyar dolar civarında.





LoL her gün 27 milyon kişi tarafından oynanıyor ve 2015 yılında bu sayının 42 milyon kişi olması bekleniyor. LoL mücadeleleri Twitch üzerinden her ay 45 milyon kişi tarafından izleniyor. Genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye'de ise PC oyunlarına 22.8 milyon kişi zaman harcıyor ve oyunlara harcanan zaman açısından ülkemiz dünya 3.sü.





İşbirliği kapsamında Woops sponsorluğunda 12 Temmuz'da Ülker Sport Arena'da League of Legends 2014 Sezonu Türkiye Büyük Finali gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin en büyük elektronik spor organizasyonu olacak.





Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Hasan Çolakoğlu, eSpor'un ülkemizde de resmi olarak spor kategorileri arasında yer alması için çalışmalarını hızlandırdıklarının altını çizdi.