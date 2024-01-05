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    Anlık Bildirim

    League Of Legends 2024 sezonu bomba gibi geliyor: Hilecilere geçit yok!

    Riot Games, 2024'te League of Legends'a gelecek yeni özellikleri duyurdu. Yeni LoL güncellemesi, smurf hesapları hedef alıyor. İşte detaylar:                    
    League of Legends LoL 2024 sezon güncelleme yenilikler Tam Boyutta Gör
    Riot Games, 2024 League of Legends sezonu için gelecek yeni özellikleri öğrenmemizi sağlayan geliştirici güncellemesini yayınladı. Duyurulan en heyecan verici değişiklik, yeni içeriklerle ilgili değil, tamamen smurf hesapların ortadan kaldırılmasıyla ilişkili. League of Legends’da hile yapmak eskisi kadar kolay olmayacak!

    Smurf hesaplara artık yer yok!

    Riot Games, LoL 2024 sezonuna yönelik geliştirici güncellemesinde kurallara göre oynayan oyuncular için maçları daha zevkli kılacak bir dizi değişikliğin yapıldığını açıkladı. Oyunun dereceli sisteminde ve oyuncu becerilerinin değerlendirilmesinde değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikle oyuncular artık kendi seviyelerinin çok üstündeki rakiplerle eşleşmeyecek, smurf hesaplar da daha hızlı bir şekilde ayıklanacak.

    Vanguard, League of Legends'a geliyor

    Diğer büyük değişiklik, Valorant’ta uygulanan hile önleme sistemi Vanguard’ın League of Legends’a eklenmesi oldu. Hileciler ve botlar tespit edilebilecek ve hatta hile yapanlara donanımsal yasak uygulanacak.

    Yeni modlar ve fazlası

    Riot bu yılın sonlarında Ambessa Medarda şampiyonunu oyuna getirecek. Bunun dışında Skarner'ın görsel oynanış güncellemesi 2024'ün ilk yarısında Rift’e gelecek. Çok sayıda yeni şampiyon skini de geliyor. Mod tarafında, Arena yılın ilk yarısında geri dönüyor. Takım sayısı iki kişilik dört takımdan sekize çıkacak. Kullanıcı arayüzünde de değişiklikler olacak. Yeni Augment’ler, haritalar ve başka iyileştirmeler olacak. Bu yılın sonlarında LoL’ün temel oynanışına farklı bir bakış açısı getirecek yeni bir mod yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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