League Of Legends 2024 sezonu bomba gibi geliyor: Hilecilere geçit yok!

Tam Boyutta Gör Riot Games, 2024 League of Legends sezonu için gelecek yeni özellikleri öğrenmemizi sağlayan geliştirici güncellemesini yayınladı. Duyurulan en heyecan verici değişiklik, yeni içeriklerle ilgili değil, tamamen smurf hesapların ortadan kaldırılmasıyla ilişkili. League of Legends’da hile yapmak eskisi kadar kolay olmayacak!

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Smurf hesaplara artık yer yok!

Riot Games, LoL 2024 sezonuna yönelik geliştirici güncellemesinde kurallara göre oynayan oyuncular için maçları daha zevkli kılacak bir dizi değişikliğin yapıldığını açıkladı. Oyunun dereceli sisteminde ve oyuncu becerilerinin değerlendirilmesinde değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikle oyuncular artık kendi seviyelerinin çok üstündeki rakiplerle eşleşmeyecek, smurf hesaplar da daha hızlı bir şekilde ayıklanacak.

Vanguard, League of Legends'a geliyor

Diğer büyük değişiklik, Valorant’ta uygulanan hile önleme sistemi Vanguard’ın League of Legends’a eklenmesi oldu. Hileciler ve botlar tespit edilebilecek ve hatta hile yapanlara donanımsal yasak uygulanacak.

Yeni modlar ve fazlası

Riot bu yılın sonlarında Ambessa Medarda şampiyonunu oyuna getirecek. Bunun dışında Skarner'ın görsel oynanış güncellemesi 2024'ün ilk yarısında Rift’e gelecek. Çok sayıda yeni şampiyon skini de geliyor. Mod tarafında, Arena yılın ilk yarısında geri dönüyor. Takım sayısı iki kişilik dört takımdan sekize çıkacak. Kullanıcı arayüzünde de değişiklikler olacak. Yeni Augment’ler, haritalar ve başka iyileştirmeler olacak. Bu yılın sonlarında LoL’ün temel oynanışına farklı bir bakış açısı getirecek yeni bir mod yayınlanacak.

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LoL 2024 sezonu bomba gibi geliyor: Hilecilere geçit yok!