League Of Legends 2024 sezonu bomba gibi geliyor: Hilecilere geçit yok!

- Smurf hesaplara artık yer yok!
- Vanguard, League of Legends'a geliyor
- Yeni modlar ve fazlası
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Smurf hesaplara artık yer yok!
Riot Games, LoL 2024 sezonuna yönelik geliştirici güncellemesinde kurallara göre oynayan oyuncular için maçları daha zevkli kılacak bir dizi değişikliğin yapıldığını açıkladı. Oyunun dereceli sisteminde ve oyuncu becerilerinin değerlendirilmesinde değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikle oyuncular artık kendi seviyelerinin çok üstündeki rakiplerle eşleşmeyecek, smurf hesaplar da daha hızlı bir şekilde ayıklanacak.
Vanguard, League of Legends'a geliyor
Diğer büyük değişiklik, Valorant’ta uygulanan hile önleme sistemi Vanguard’ın League of Legends’a eklenmesi oldu. Hileciler ve botlar tespit edilebilecek ve hatta hile yapanlara donanımsal yasak uygulanacak.
Yeni modlar ve fazlası
Riot bu yılın sonlarında Ambessa Medarda şampiyonunu oyuna getirecek. Bunun dışında Skarner'ın görsel oynanış güncellemesi 2024'ün ilk yarısında Rift’e gelecek. Çok sayıda yeni şampiyon skini de geliyor. Mod tarafında, Arena yılın ilk yarısında geri dönüyor. Takım sayısı iki kişilik dört takımdan sekize çıkacak. Kullanıcı arayüzünde de değişiklikler olacak. Yeni Augment’ler, haritalar ve başka iyileştirmeler olacak. Bu yılın sonlarında LoL’ün temel oynanışına farklı bir bakış açısı getirecek yeni bir mod yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.