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Avea, inTouch akıllı telefonunu tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone ve Turkcell'in ardından diğer bir operatörümüz Avea da kendi markasını taşıyan akıllı telefonunu müşterilerine sundu.

ZTE işbirliği ile üretilen akıllı telefon Avea inTouch adını adını almış ve Avea uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Avea ana ekran uygulaması ise Yandex.Shell tarafından sağlanıyor.

Modelde 600MHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci kullanıldığını görüyoruz. 3.5 inçlik ekranda 800 x 480 piksel çözünürlük bulunuyor. 512MB RAM, 3G, 4GB microSD kart, 3.2MP otomatik odaklamalı arka kamera, WiFi, Bluetooth, GPS, Hotspot özelliği, Android 2.3.5 işletim sistemi, 11.9mm kalınlık, 130gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Modelin peşin satış fiyatı 399TL olarak belirlenmiş. Kampanyalı paketler 24 aylık taahhüt gerektiriyor. Fiyatlar ise 1.grup tarifeler için ayda 15TL, 2.grup tarifeler için ayda 9TL, 3. ve 4. grup tarifeler için ayda 1TL şeklinde. 

Avea inTouch modelini içeren 1000dk görüşme, 1000SMS, 2GB internet içeren Herşey Dahil paketine ise ayda 70TL ödemeniz gerekiyor. 

İnterneti içinde paketlerde 250MB için ayda 25TL, 1GB için ayda 29TL, 4GB için ayda 45TL ödemeler bulunuyor. Modeli satın alanlara 3 aylık TiviBu aboneliği hediye ediliyor.

http://avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/AveaInTouch Yorum Yaz
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talerk 7 yıl en beğenilen
Bir verizon AT&T nin çıkardıkları telefonlara bakıyorum bide bizim Avea ile turkcell ın çıkardıkları telefonlara bakıyorum
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rainhard 7 yıl
600mhz cokmus ya mesaj bile yazabiliriz oleyy!!!
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DH Misafiri 6 yıl
Şey Arkadaşlar bu telefona yazılım güncelleme gelir mi yoksa boşuna mı bekliyorum? lütfeen aciiil
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar hepiniz farklı şeyler söylüyorsunuz.Hangisine inanacağımı şaşırdım.Şarjın daha yavaş gitmesi için GÖREV YÖNETİCİSİNE GİDİP HEPSİNİ SONLANDIRIN.Yani açtığınız şeyler kapanmıyor.Bu yüzdende şarj çabuk bitiyor.bilginize!Bende daha bvugün aldım inş. bi sorun çıkmazzz
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DH Misafiri 6 yıl
DÜŞMANIMA BİLE TAVSİYE ETMEM İKİNCİ AYDA TAMİRE GİTTİ SIFIR TELEFON.EKRAN KENDİ KENDİNE KAPANDI DAHA DA AÇILMADI
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DH Misafiri 6 yıl
Aldigima alcagima pismanim berbat bi tel bide servise gonderdim tamamen bozup gondermisler tuketici haklarina sikayet etcem
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Tuğkan. 6 yıl
Çıkarmasalardı keşke
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DH Misafiri 6 yıl
ya ben simdi müşteri hizmetlerine benzeyen numaraları arıyorum ekran kara oluyor tuslara falan basam
ıyorum acil yardim
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben bu AVE İNTOUCH telefonu ALDIM ANCAK 2 HAFTA KULLANAMADIM TELEFON COK ISINIYOR EKRAN GİTTİ .....DAHA BİRÇOK SORUN servise gitti daha gelmedi almak isteyen arkadaşların dikkatine DİKKAT.........
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Luigi 6 yıl
ha, bu arada stabil android 4 u unutun. donanim kisitlamalari nedeniyle ya kameradan, ya buetoothdan, ya tam ekran video oynatmaktan mahrum kalarak yukleyebilirsiniz, ama tum ozelliklerinin calistigi bir rom hicbir zaman gelmeyecek.

son bir sey daha soyleyeyim. rom yuklemeyi becerener beceremeyenler, launcher olarak launcher pro yu yukleyin, ekran sayisini 3 e dusurun, telefon oldukca hizlanacaktir.
ilerii duzey kullanicilar armv6 superscript benzeri bir dosya vardi. xda da bulabilirler. onu kursunlar. o daha da hizlandiriyor.
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Luigi 6 yıl
ben size bir zte blade kullanicisi olarak cevap vereyim.
avea nin intouch olarak sattigi yurtdisinda zte blade veya orange san francisco olarak bilinen telefonu 1,5 sene kadar kulandim.eksierini artilarini yazayim isine yarayan alsin.
oncelikle zamaninin avrupada en cok satilan android telefonuydu(fiyat nedeniyle, benimkini 60 euroya almistim).
o yuzden inanilmaz bir rom destegi vardir. android 4 haric stabi olarak calisan onlarca rom vardir.ben ilk aldigimda swedish spring denilen romu yukledim, satana kadar da onu kullandim. stock rom la sakin kullanmayin, biraz okuyup 2.3 romu yukleyin.

ekrani gayet guzeldir. 800*480 3.5 inch ekranda oldukca net bir goruntu sunar.
ama kamerasi faciadir. 1 megapiksel demeye bile sahit ister. goruntuler uzar yamulir, videolar camur gibi cikar. kamera kullaniyorsaniz,almayin.
skype ivir zivir sorunlu calisir. hep zte blade e ozel bir versiyon aramaniz gerekir. hafizasi asirikucuk oldugu icin 5-10 programdan sonra yeni programlar yuklemek icin binbir takla atmaniz gerekir.

bana kalirsa 400 tl etmez. ben android i merak ettigim icin aldim, fiyati da komikti. telefonu basit mesajlasma, arada internete girme, gps i kullanma, oyun oynama(custom rom la angry birds ve armv6 ya uyarlanmis oyunlari gayet guzel calistirir) gibi seyler icin alabilirsiniz.
vakti cok olup kurcalayacak oyuncak ariyorsaniz da alabilirsiniz. ama cihazi paketinden cikarayim hemen kartimi takayi , kullanayim derseniz baska telefon bakin. zira ustte yazdiklarim icin bile uygun rom yuklemeniz gerekecektir.

bu adam bu telefonu bu kadar kotuledi, simdi ne kullaniyor diye merak ediyorsaniz, eski telefonu n95 ini mutlu mesut kullaniyor,uygulama yukleme derdi kalmadi, kamerasini korkmadan kullanabiliyor.
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anonymous. 6 yıl
bu avea harbiden sefil ya. turkcell maxi pro 5 çıkartıyo bunların çıkardığı tele bak, sefalet akıyo.
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ulu320 6 yıl
arkadaşlar, eleştiri yaparken yamyamlaşmayın lütfen. adamlar sonuçta ticari bi kurum. benim tanıdığım bikaç avea bayisi var ve çok iyi satışlar yaptıklarını, beklediklerinden daha fazla talep aldıklarını söylüyorlar.

avea bi telefon üreticisi değil. apple'la samsungla kapışma, yarışma niyeti yok. sadece çok fazla para verip akıllı tel alamayacak olan müşterilerine bir alternatif sunmuş o kadar. yok vodafone onu veriyomuş, yok turkcell bunu veriyomuş. avea'ya ne?? adamlar kazanıyomu kazanıyo... bitmiştir.

600 işlemci sizin için yavaş gelebilir, ama her özelliği tatminkar bulabilecek illaki farklı müşteri profilleri vardır. beğenmeyen gitsin s3 alsın. ama ufak cihazları eleştirirken de küçümsemesin. oldu o zaman samsung da galaxy mini'yi üretimden kaldırsın. o da 600 işlemciya...

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