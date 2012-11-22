Avea, inTouch akıllı telefonunu tanıttı









Vodafone ve Turkcell'in ardından diğer bir operatörümüz Avea da kendi markasını taşıyan akıllı telefonunu müşterilerine sundu.





ZTE işbirliği ile üretilen akıllı telefon Avea inTouch adını adını almış ve Avea uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Avea ana ekran uygulaması ise Yandex.Shell tarafından sağlanıyor.





Modelde 600MHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci kullanıldığını görüyoruz. 3.5 inçlik ekranda 800 x 480 piksel çözünürlük bulunuyor. 512MB RAM, 3G, 4GB microSD kart, 3.2MP otomatik odaklamalı arka kamera, WiFi, Bluetooth, GPS, Hotspot özelliği, Android 2.3.5 işletim sistemi, 11.9mm kalınlık, 130gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Modelin peşin satış fiyatı 399TL olarak belirlenmiş. Kampanyalı paketler 24 aylık taahhüt gerektiriyor. Fiyatlar ise 1.grup tarifeler için ayda 15TL, 2.grup tarifeler için ayda 9TL, 3. ve 4. grup tarifeler için ayda 1TL şeklinde.





Avea inTouch modelini içeren 1000dk görüşme, 1000SMS, 2GB internet içeren Herşey Dahil paketine ise ayda 70TL ödemeniz gerekiyor.





İnterneti içinde paketlerde 250MB için ayda 25TL, 1GB için ayda 29TL, 4GB için ayda 45TL ödemeler bulunuyor. Modeli satın alanlara 3 aylık TiviBu aboneliği hediye ediliyor.

http://avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/AveaInTouch