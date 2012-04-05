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Avea,"Orada kimse var mı?" ile depremde hayat kurtaracak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Avea,
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Avea'nın yazılım geliştirme ve üretme kolu olan AveaLabs, özellikle ülkemizdeki en büyük tehdit unsurlarından biri olan deprem için dikkat çekici bir uygulama hazırladı. Avea'nın "Orada kimse var mı?" adlı uygulaması, deprem sonrası durumlarda kullanıcıların yer tespitine yardımcı olacak.
"Orada Kimse Var mı?" mobil uygulaması sayesinde arama kurtarma ekipleri; enkaz altında kalan kişinin yerini anında tespit ederek, kurtarma çalışmalarını hiç vakit kaybetmeden yapabilecek. Uygulama; aynı süre zarfında daha çok insana ulaşılarak daha fazla hayatın kurtarılmasına ve enkaz altındaki kişinin kurtulma umudunu kaybetmeyerek hayata bağlanmasına da katkı sağlayacak.
Avea'nın geçtiğimiz yıl düzenlemiş olduğu "Avea Mobil Uygulamalar Yarışıyor" yarışmasında Burak Aykut Sungur tarafından hazırlanan ve üçüncü olan bu uygulama Google'ın resmi uygulama marketi Google Play'de ücretsiz olarak yayınlanıyor.
Kullanıcı büyüklük sonrası gelen deprem mesajına yanıt vermez ise program otomatik olarak devreye giriyor. Uygulamada dikkat çeken bir konu da; programın alarm durumunun olabildiğince uzun sürdürebilmek otomatik önlemleri alması. Amaç: telefon bataryasının idareli kullanılmasını sağlamak. Alınan ilk önlem ise alarmın sürekli çalarak bataryayı bitirmesi yerine, 15'er dakikalık aralar ile 1 dakika çalması. İkinci önlem ise; baştan tercih edilmesi durumunda, enerjisini alarm modunda kullanmak üzere diğer fonksiyonlarını "Uçak Modu"na geçirmesi. Böylece bataryanın maksimum verimle kullanılmasını garanti altına alıyor. Tüm bunların yanı sıra uygulama; deprem anında ve sonrasında yapılması gereken bilgilerin bulunduğu bir kısım da içeriyor.

3G kullanarak belirli aralıklarla dünyada meydana gelen depremleri ve kullanıcının konumunu tespit eden uygulama; bu bilgileri analiz ederek, oluşan depremin kullanıcısına zarar verebilecek büyüklükte olup olmadığını kontrol ediyor. Depremin zarar verebilecek bir büyüklükte olması durumuda ise; uygulama kullanıcıya güvende olduğuna dair onay isteyen bir uyarı mesajı çıkartıyor.

Kullanıcının bu uyarı mesajına onay vermemesi durumunda sistem, kullanıcı kişinin zarar gördüğü ya da enkaz altında kalmış olabileceğinden yola çıkarak, alarm durumuna geçiyor. Sistem, bağlı bulunduğu telefon alarm durumunda çıkardığı sesler ve -flaşı varsa- ışık açıp kapatarak, kurtarma ekiplerine yardımcı oluyor. Ayrıca; kullanıcının daha önceden belirlemiş olduğu acil durumda haber verilecek kişiye de, o an bulunulan koordinatları SMS ile bildiriyor.
Avea tarafından Google Play üzerinden kullanıma sunulan "Orada kimse var mı?" uygulamasını aşağıdaki linki kullanarak indirebilirsiniz.
Avea,
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DH Misafiri 7 yıl
Guzel bir uygulama ama bu uygulamayı Turkcell'den beklerdim kapsama alanı ile Avea yeterince guven vermiyor
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man utd 7 yıl
Allah korusun deprem sırasında işimiz avea ya kalırsa o zaman gerçekten büyük bir sıkıntı olur!
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jovanovic 7 yıl
Boyle seyleri ulkemizde gormek cok guzel :))
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realbrutal 7 yıl
umarım kimse bu uygulamayı kullanmaya ihtiyaç duymaz
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E_Aydin35 7 yıl
Ya duygulandım :'( :) Avea'nın ilk defa hem yararlı hemde gerekli olucak parlak bir fikiri hayata geçirmesi güzel birşey.. :)
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TarikYildiz 7 yıl
Avea ilk kendini kurtarsın, Kırsal yani küçük kasaba ve semtlerdeki çekim sorununu ve sesdeki parazitlenmeleri düzeltsin.
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aoktar 7 yıl
çok şahane gerçekten, bir tane de binalar depremde yıkılmasın diye ciddi çalışma görseydik de gözlerimiz yaşarsaydı
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inanc13 7 yıl
harika bir uygulama bizim neyimiz eskik japonlardan yada amerikadan
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thanatos13 7 yıl
avea heryerden çekse çok şey yapacakta daha işte limtleri bu kadar
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LegendM 7 yıl
Çok güzel bir uygulama kesinlikle avea nin eline sağlık
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