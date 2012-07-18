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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea'dan Bluetooth kulaklık ve aylık 1GB internet hediyeli Nokia C3-00 kampanyası

6 yıl
12,4b
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6
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi 2012'de giriş seviyesindeki en iyi telefon ödüle layık görülen Nokia C3-00, Avea tarafından faturasız müşterilerinin beğenisine sunuldu. 

Avea İletişim Merkezleri'nde 19 Ekim tarihine kadar anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksitle aylık 28,50 TL'den satılacak olan C3-00'ı tercih edecek kullanıcılar ayrıca Nokia'nın bluetooth kulaklığına ücretsiz sahip olurken; aylık 20 TL yükleme yapmaları halinde de 12 boyunca her ay 1GB'lık interneti paketini ücretsiz olarak kullanabilecekler.

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acbold 6 yıl
Bu telefona 2012 yılında ödül layık gören Mobil Dünya Kongresi ni tebrik ediyorum.Komedi filmlerini geçecek yakında adamlar.
Avea artık nokia 5110 internet kampanyasıda yapar... c3 de edge ile bağlanıyor zaten.kullanışsız vasat telefonlardan birisi,başka giriş seviyesi telefonmu yok piyasada ?
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turkattack 6 yıl
Fukucu58 o alintiyi neden yaptin...
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DH Misafiri 6 yıl
yılım 2012 olması herkesin iphone alması gerektiği anlamına gelmez fukucu58
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mert1907 6 yıl
Bu modeli nedense hiç sevmiyorum.
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`bELa 6 yıl
Nokia telefon öldürseler almam
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fukucu58 6 yıl Shady
Shady
Mobil Dünya Kongresi 2012'de giriş seviyesindeki en iyi telefon ödüle layık görülen Nokia C3-00, Avea tarafından faturasız müşterilerinin beğenisine sunuldu. 



Avea İletişim Merkezleri'nde 19 Ekim tarihine kadar anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksitle aylık 28,50 TL'den satılacak olan C3-00'ı tercih edecek kullanıcılar ayrıca Nokia'nın bluetooth kulaklığına ücretsiz sahip olurken; aylık 20 TL yükleme yapmaları halinde de 12 boyunca her ay 1GB'lık interneti paketini ücretsiz olarak kullanabilecekler.

 



yıl olmuş 2012 hayla nokia yi reklam yapiliyor
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