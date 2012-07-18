Avea'dan Bluetooth kulaklık ve aylık 1GB internet hediyeli Nokia C3-00 kampanyası

Mobil Dünya Kongresi 2012'de giriş seviyesindeki en iyi telefon ödüle layık görülen Nokia C3-00, Avea tarafından faturasız müşterilerinin beğenisine sunuldu.





Avea İletişim Merkezleri'nde 19 Ekim tarihine kadar anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksitle aylık 28,50 TL'den satılacak olan C3-00'ı tercih edecek kullanıcılar ayrıca Nokia'nın bluetooth kulaklığına ücretsiz sahip olurken; aylık 20 TL yükleme yapmaları halinde de 12 boyunca her ay 1GB'lık interneti paketini ücretsiz olarak kullanabilecekler.