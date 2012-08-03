Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea'dan hat sanatı meraklılarına; "Kalemin Dilinden" kitabı ve sergisi

6 yıl
7b
1
5
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Avea'dan hat sanatı meraklılarına;
Tam Boyutta Gör

Ülkemizin hızlı büyüyen servis sağlayıcılarından Avea, teknoloji dünyasına yaptığı yatırımların yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine verdiği desteği hat sanatı meraklılarına sunulan "Kalemin Dilinden" kitabı ve 2-10 Ağustos tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek sergiyle sürdürdü.

Avea'nın desteğiyle Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen sergide tanıtılan ve Savaş S. Barkçin ile Hatta Mahmut Şahin'in imzalarını taşıyan "Kalemin Dilinden" kitabı, harfleri okuma aracı olmaktan öteye taşıyarak birer güzellik anıtı haline getiren, hat sanatının çarpıcı yönlerini, güzelliklerini ve anlamını gözler önüne seriyor.

1 Ağustos Çarşamba akşamı düzenlenen etkinliğe katılan Avea'nın icra kurulu başkanı Erkan Akdemir, böylesine kıymetli bir eseri yayınlamaktan duydukları sevinci dile getirdiği değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Avea olarak kültürel mirasımızı yaşatmayı ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyoruz. Kalemin Dilinden sergisi ve kitabını sanatseverler ile buluşturuyoruz. Hızlı gelişen teknoloji ile mobil çağda bize ait güzelliklere sahip çıkmak adına; hat sanatının çarpıcı yönlerini, güzelliklerini ve anlamını gözler önüne seren Kalemin Dilinden kitabı ve sergisine aracılık etmekten mutlu ve gururluyuz."

Avea'dan hat sanatı meraklılarına;
Tam Boyutta Gör
Avea'dan hat sanatı meraklılarına;
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Hocalarımızın ellerine saglık kalemin dilinden. kitabına ulaşmak istiyorum hiçbir yerde bulamıyorum nerden temin edebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Guven 5 yıl
Mahmut Şahin hocamı yakından takip ediyorum,bir kaç defa da telefondan görüşmüştük ve bir süre mail yollamıştık.Talebesi olacaktım bu yaz ama kısmet olmadı
.Kesinlikle Ta'lîk ve Sülüs yazıda en iyi hattatlardandır..Saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Böyle güzel ve faydalı bir eserin hazırlanmasında emeği geçen Mahmut Şahin Hocam'a ve Savaş Barkçin Bey'e çok teşekkür ediyoruz.Avea'ya kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için göstermiş olduğu destekten dolaya ayrıca teşekkürler.....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 6 yıl
Hat sanatımıza Arap yakıştırması ha, serseri 3:25'de yazıp kaçmış, halen silmemişler, DH'nin suyu çıktı iyice ister inanın ister inanmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl WD My Book Studio Edition II 6TB video inceleme 6 yıl Logitech M600 Dokunmatik Fare video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim