Avea'dan hat sanatı meraklılarına; "Kalemin Dilinden" kitabı ve sergisi

Ülkemizin hızlı büyüyen servis sağlayıcılarından Avea, teknoloji dünyasına yaptığı yatırımların yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine verdiği desteği hat sanatı meraklılarına sunulan "Kalemin Dilinden" kitabı ve 2-10 Ağustos tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek sergiyle sürdürdü.

Avea'nın desteğiyle Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen sergide tanıtılan ve Savaş S. Barkçin ile Hatta Mahmut Şahin'in imzalarını taşıyan "Kalemin Dilinden" kitabı, harfleri okuma aracı olmaktan öteye taşıyarak birer güzellik anıtı haline getiren, hat sanatının çarpıcı yönlerini, güzelliklerini ve anlamını gözler önüne seriyor.

1 Ağustos Çarşamba akşamı düzenlenen etkinliğe katılan Avea'nın icra kurulu başkanı Erkan Akdemir, böylesine kıymetli bir eseri yayınlamaktan duydukları sevinci dile getirdiği değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Avea olarak kültürel mirasımızı yaşatmayı ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyoruz. Kalemin Dilinden sergisi ve kitabını sanatseverler ile buluşturuyoruz. Hızlı gelişen teknoloji ile mobil çağda bize ait güzelliklere sahip çıkmak adına; hat sanatının çarpıcı yönlerini, güzelliklerini ve anlamını gözler önüne seren Kalemin Dilinden kitabı ve sergisine aracılık etmekten mutlu ve gururluyuz."