Avegant, giyilebilir görüntüleme cihazı Glyph için Kickstarter projesi başlattı

Avegant tarafından daha önce ilk geliştirme modelleri tanıtılan giyilebilir görüntüleme ve üst seviye ses cihazı Glyph, CES fuarı sonrası söz verildiği gibi popüler platformlardan Kickstarter üzerinden destek aramaya başladı.

Dış tasarım olarak prototip versiyonu ile Kickstarter versiyonu arasında fark bulunmayan Avegant Glyph, video ve ses olmak üzere iki farklı mod ile geliyor ve bu sayede istenildiği zaman kafa üstü kulaklık, istenildiği zaman ise görüntüleme cihazı olarak kullanılabiliyor.

Üzerinde herhangi bir ekran taşımayan ürün, Virtual Retinal Display teknolojisi (Düşük enerjili LED kaynağından çıkan ışık, her göz için 1 milyon adet ufak aynadan yansıtılarak özel optikler üzerinden aktarılıyor) sayesinde görüntüyü direkt olarak göz retinasına yansıtıyor ve böylece oldukça parlak, keskin ve gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi elde edilebiliyor. Teknik olarak 1280 x 720 (WXGA) piksel bir çözünürlük sağlayan sistem, aynı zamanda 45 derece görüntü açısı, 2.4 metre öteden 80-inç sanal görüntü boyutu, 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 1000:1 kontrast değeri gibi detaylara ile geliyor.

Xbox, Playstation, PC, Mac ya da iOS ve Android işletim sistemli akıllı cihazlara MHL/HDMI kablosu üzerinden bağlanarak görüntü aktarımı yapabilen Glyph, ses tarafında ise aktif gürültü önleme sistemine sahip sürücüleriyle 20 - 20000 Hz frekans tepki aralığı ve 115 dB dinamik aralık sunabiliyor. Dahili bataryasıyla 3 saat aktif kullanım ömrü sağlayabilen ve microUSB portu üzerinden şarj edilebilen cihaz, dahili bir mikrofon da barındırıyor. Destek verdiği platformlarda film izleme yanında oyun oynanmasına da izin veren Glyph, dahili kafa takip teknolojisi sayesinde bu oyunlar ile etkileşime ( Oculust Rift benzeri sanal gerçeklik) girilmesini gibi güzel bir özelliği de aktif olarak ortaya koyabiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 250,000$ hedefin, bitimine 29 gün kala 246 bağış ile 124,864$'lık kısmını kısa bir süre içerisinde toplayan Glyph, yapılacak 449$ (ABD dışı 50$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Büyük gelecek vaat eden ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/avegantglyph/a-mobile-personal-theater-with-built-in-premium-au