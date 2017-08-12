Avengers 4'ün çekimlerine başlandı

Marvel önümüzdeki yıl vizyona girecek Avengers: Infinity War'ı ilk duyurduğunda, filmin iki parçalık bir hikayenin ilk parçası olacağını açıklamıştı. Infinity War - Part 1 ve Infinity War - Part 2 adını taşıyan bu filmler eş zamanlı olarak çekilecek ve bir arayla vizyona girecekti. Ne var ki zamanla bu planlar değişti ve farklı bir isimle gelecek Avengers 4'ün çekimleri daha sonraya bırakıldı.

Avengers: Infinity War'un çekimlerini kısa bir süre önce tamamlayan Russo Kardeşler, dün Facebook üzerinden yaptıkları açıklama ile Avengers 4'ün çekimlerine başlandığını duyurdu. Yönetmenler yeni Avengers filmini "sonun başlangıcı" olarak duyurdu.

Marvel sinematik evreni için önemli bir dönüm noktası olacak Avengers 4, ilk Iron Man filminden beri çıkan tüm Marvel filmlerinin sonuçlanacağı film olacak. Bu filmden sonra Marvel sinematik evreninin çok daha farklı olacağı söyleniyor. Iron Man, Thor ve Captain America gibi önemli karakterlerin Avengers 4'ün ardından seride yer almayacağı da gelen söylentiler arasında.

Henüz ismi açıklanmayan Avengers 4, 3 Mayus 2019'da vizyona girecek. Avengers: Infinity War ise 4 Mayıs 2018'de sinemaseverler ile buluşacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini bir araya getirecek filmde iki ekip Thanos (Josh Brolin)'a karşı güçlerini birleştirecek.