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Avengers 4'ün çekimlerine başlandı

2019 yılında vizyona girecek Avengers 4'ün çekimlerine başlandı. Marvel sinematik evreni için önemli bir dönüm noktası olacak film, sonun başlangıcı olarak nitelendiriliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,6b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel önümüzdeki yıl vizyona girecek Avengers: Infinity War'ı ilk duyurduğunda, filmin iki parçalık bir hikayenin ilk parçası olacağını açıklamıştı. Infinity War - Part 1 ve Infinity War - Part 2 adını taşıyan bu filmler eş zamanlı olarak çekilecek ve bir arayla vizyona girecekti. Ne var ki zamanla bu planlar değişti ve farklı bir isimle gelecek Avengers 4'ün çekimleri daha sonraya bırakıldı.
Avengers: Infinity War'un çekimlerini kısa bir süre önce tamamlayan Russo Kardeşler, dün Facebook üzerinden yaptıkları açıklama ile Avengers 4'ün çekimlerine başlandığını duyurdu. Yönetmenler yeni Avengers filmini "sonun başlangıcı" olarak duyurdu.
Marvel sinematik evreni için önemli bir dönüm noktası olacak Avengers 4, ilk Iron Man filminden beri çıkan tüm Marvel filmlerinin sonuçlanacağı film olacak. Bu filmden sonra Marvel sinematik evreninin çok daha farklı olacağı söyleniyor. Iron Man, Thor ve Captain America gibi önemli karakterlerin Avengers 4'ün ardından seride yer almayacağı da gelen söylentiler arasında.
Henüz ismi açıklanmayan Avengers 4, 3 Mayus 2019'da vizyona girecek. Avengers: Infinity War ise 4 Mayıs 2018'de sinemaseverler ile buluşacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini bir araya getirecek filmde iki ekip Thanos (Josh Brolin)'a karşı güçlerini birleştirecek.

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bulenttalay 2 yıl
Thanos hepsini öldürsün de öyle bitsin.
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kadirirdem 2 yıl
Kimse sevmiyor fakat ben Marvel'ın yaptığı filmleri genel olarak beğeniyorum özelikle Avengers serisi mükemmel...
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ObjektifPoint.Net 2 yıl kadirirdem
Kimse sevmese bu filmler yapılır mı ki. 1 verip 10 alıyorlar bu filmlerden. Sadece dh forumlarındaki egosu fazlalar begenmiyor. Amaçları nedir anlamadım. Avengers serisi de güzel tek kahraman filmleride güzel. Sevmeyen izlemez. çamur atmak izleyenlerle dalga geçmek zeka geriliğidir.
İnsan ironi yapar az biraz ya mantık var demi. Senin sevdiğin nesneye veriye böceğe seninle dalga geçerek konuşanlar olsa ne yaparsın ? diye sorarlar ey egosu fazlalar ???
Benden sanane ki bana karışma ve benimle dalga geçme hakkını buluyorsun kendinde. diye sorarlar ??
Saygısızlık yapıp saygı beklerler bide ?? forumdaki kuralları açıp okuyun la az.
Not: @kadirirdem sana demedim hocam bunları aynı fikirdeyim ben senle yanlış anlaşılma olmasın
Kimse sevmese bu filmler yapılır mı ki. 1 verip 10 alıyorlar bu filmlerden. Sadece dh forumlarındaki egosu fazlalar begenmiyor. Amaçları nedir anlamadım. Ave...
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1 Avatar
BlindGuardianNN 2 yıl
Marvel önümüzdeki yıl vizyona girecek Avengers: Infinity War'ı ilk duyurduğunda, filmin iki parçalık bir hikayenin ilk parçası olacağını açıklamıştı. Infinity War - Part 1 ve Infinity War - Part 2 adını taşıyan bu filmler eş zamanlı olarak çekilecek ve bir arayla vizyona girecekti. Ne var ki zamanla bu planlar değişti ve farklı bir isimle gelecek Avengers 4'ün çekimleri daha sonraya bırakıldı.

Avengers: Infinity War'un çekimlerini kısa bir süre önce tamamlayan Russo Kardeşler, dün Facebook üzerinden yaptıkları açıklama ile Avengers 4'ün çekimlerine başlandığını duyurdu. Yönetmenler yeni Avengers filmini "sonun başlangıcı" olarak duyurdu.
imzam yeter
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CiGaHaGi 2 yıl
4.3 ekran olursa alınır
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Epiclik ve marvel???
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xyz2564225xyz 2 yıl
yine mi
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DH Misafiri 2 yıl
Kahramansız film mi olur ya ölsünler diyorsunuz,gidip sıkıcı kovalamaca filmleri izleyeceğimize herşeyiyle güzel teknolojik gelişmeleri harmanlayan arada esprileriyle güldüren filmler izliyoruz bunu nesi kötü şimdi...Filmden anlamayanlar gidip pc'de mario oynasın veya tsubasa izlesin...
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DH Misafiri 2 yıl
3 çıkmış da bizim haberimiz yok anlaşılan. 2 den 4'e atlamak
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EzioAuditore_ 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3 çıkmış da bizim haberimiz yok anlaşılan. 2 den 4'e atlamak

3 (Infinity War) çıkmadı henüz evet ama çekimler çoktan bitmiştir diye düşünüyorum. Haberde çekimlerden bahsediliyor. 2019'da çıkacak film için çekimlere şu an başlamaları da normal görünüyor.
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ariaven 2 yıl
Güzelim konu iki kisinin sacma atismasiyla heba edilmis. Umarim modlar buna bir el atar.
Bu arada bu film cok büyük bir beklentiye sahip. Merakla bekliyoruz.
3. film taslarin
toplanmasi ile ilgili, 4. film de taslari toplamis bir Thanos ile olan mücadele olacak gibime geliyor.
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Cengiz55 2 yıl
Boğan burcu hayalci maymun olarak bilinir,
Bak adamalar, Hayallerle zengin oldular,
Yok mu ? TR de efekt şirketi bizde para kazanalım,
Çok geç kaldık.....
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devcitybg 2 yıl
Sonun baslangici

Epic bir film gelir insallah
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V4LKyR 2 yıl
Merhaba beyler,
Ben de çok iyi bir insanımdır, çok zekalıyım. Şu anda yurtdışında oturuyom.
Eyyorlamam bu kadar. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
Hayırlı işler, hayırlı forumlar.
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