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Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler yayınlandı

Yeni Star Wars üçlemesinin ikinci filmi olan Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler yayınlandı. Rian Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği film bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.
Daha önce Star Wars: The Last Jedi'ın ilk fragmanını ve filmden ilk görüntüleri yayınlayan Disney, bugün de filmden 8 yeni görsel paylaştı. Filmin bu yeni görüntüleri, bu ayki sayısının kapağında The Last Jedi'a yer veren Entertainment Weekly tarafından yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Deadpool 2'den yeni görüntüler yayınlandı"
Hem filmin içinden hem de setten kareler içeren bu yeni görüntülerde, Kylo Ren’in yeni uzay gemisini görme şansı yakalıyoruz. TIE Silencer adını taşıyan gemi, Darth Vader'ın meşhur TIE Fighter uzay gemisinden esinlenerek hazırlanmış. Bunun yanı sıra filmin ana karakterleri Rey, Finn ve Poe'nun da yeni görüntüleri bulunuyor.
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.

http://collider.com/star-wars-8-images-kylo-ren/#covers Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen
Şu tarz haberlere atılan yorumlara bakınca ülkenin beyninin yıkanmasını geçtim bir beyni olduğundan şüphe ediyorum.
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BlindGuardianNN 2 yıl
2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

Daha önce Star Wars: The Last Jedi'ın ilk fragmanını ve filmden ilk görüntüleri yayınlayan Disney, bugün de filmden 8 yeni görsel paylaştı. Filmin bu yeni görüntüleri, bu ayki sayısının kapağında The Last Jedi'a yer veren Entertainment Weekly tarafından yayınlandı.
yeni görüntü dediğiniz kırmızı robotlar yani ötekiler vardı zaten :S
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St Batuhan 2 yıl
Carrie Fisher'ı her görüşümde şaşırıyorum zira yepyeni bir fotoğraf ile ölümünü hatırlamak, hatırlayınca da sanki yaşıyor da yeni poz vermiş gibi geliyor. Aslında ne kadar çok görüntü var sette çekilmiş ve onları ara ara yayınlamaları ile hatırlatıp üzüyorlar insanı. Zaten ölümünün iki gün sonrasında (pşb günü son seans) Rogue One izleyip de filmin son dakikasında Hope demesiyle hıçkıra hıçkıra sel bastırmıştım Akasya'ya :(
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brshr 2 yıl
Bu yeni karakterler çok itici. Sevemiyorum ben bunları.
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Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen
Şu tarz haberlere atılan yorumlara bakınca ülkenin beyninin yıkanmasını geçtim bir beyni olduğundan şüphe ediyorum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu filmde gizli bir illuminati mesajı yok !
çünkü bu filmde illuminati mesajı açık açık ortada !
özetle evrensel bir sistem kurmak isteyenler ile
bu sisteme dahil olmak istemeyenler arasındaki savaş !

kutsal kitaplardaki yaradan'la şeytanın geyik muhabbeti misali !
sisteme ayak uy ! uymam hacı, muhabbeti dönüyor ortada !
filmde kötü taraf ; tam bağımsız bir evren istiyor aslında !
özetle ying yang muhabbeti !!!
1 Yanıt Yanıtla
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cyberfalcon 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

bu filmde gizli bir illuminati mesajı yok !
çünkü bu filmde illuminati mesajı açık açık ortada !


özetle evrensel bir sistem kurmak isteyenler ile
bu sisteme dahil olmak istemeyenler arasındaki savaş !

kutsal kitaplardaki yaradan'la şeytanın geyik muhabbeti misali !
sisteme ayak uy ! uymam hacı, muhabbeti dönüyor ortada !


filmde kötü taraf ; tam bağımsız bir evren istiyor aslında !
özetle ying yang muhabbeti !!!

Mesaj açık mı gizli mi omu anlayamadım.
1 Yanıt Yanıtla
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derepaca 2 yıl
Turkish Ömer bunlardan daha iyi.. Hem milli hem ülkemizde olduğu için vergi de ödüyor. Milletvekilleri aç mı kalsın?
1 Yanıt Yanıtla +1
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koyunsavar 2 yıl derepaca
derepaca

Turkish Ömer bunlardan daha iyi.. Hem milli hem ülkemizde olduğu için vergi de ödüyor. Milletvekilleri aç mı kalsın?

Her haberin altında aynı hikaye. Yeni nesil ajan pusuyu kurdu destek bekliyor. Birazdan sardalya sürüsü de gelir
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