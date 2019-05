Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler yayınlandı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

Daha önce Star Wars: The Last Jedi'ın ilk fragmanını ve filmden ilk görüntüleri yayınlayan Disney, bugün de filmden 8 yeni görsel paylaştı. Filmin bu yeni görüntüleri, bu ayki sayısının kapağında The Last Jedi'a yer veren Entertainment Weekly tarafından yayınlandı.

Hem filmin içinden hem de setten kareler içeren bu yeni görüntülerde, Kylo Ren’in yeni uzay gemisini görme şansı yakalıyoruz. TIE Silencer adını taşıyan gemi, Darth Vader'ın meşhur TIE Fighter uzay gemisinden esinlenerek hazırlanmış. Bunun yanı sıra filmin ana karakterleri Rey, Finn ve Poe'nun da yeni görüntüleri bulunuyor.

Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.

