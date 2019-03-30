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Avengers: Endgame gişede tarihi bir rekora imza atabilir

Dünya genelinde inanılmaz bir heyecanla beklenen Avengers: Endgame için artık bir aydan az bir süre kaldı. Filmin gişedeki ilk hafta sonunda tarihi bir rekora imza atması bekleniyor.
1 ay
30,1b
1
23
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son dönemlerin en merakla beklenen filmi olan Avengers: Endgame, nihayet önümüzdeki ay sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon tarihine çok az bir sürenin kalmasıyla beraber artık heyecan öyle bir noktaya ulaştı ki Marvel hayranları biletlerin ön satışa çıkacağı günü bile iple çekmeye başladı. Durum böyle olunca filmin gişede nasıl bir başarı elde edeceği de büyük bir merak konusu haline geldi.

Avengers: Infinity War, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 640 milyon dolar hasılat elde ederek tarihi bir rekora imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren film şu anda en yakın rakibinin bile (The Fate of the Furious) 100 milyon dolar önünde bulunuyor. Ancak Infinity War'un birincilik koltuğundaki saltanatı pek de uzun sürmeyecek gibi. Avengers: Endgame, ilk haftası sonunda dünya genelinde tam 1 milyar dolar hasılata yaklaşabilir.

1 milyar dolara yaklaşabilir mi?


Endgame'in Infinity War'a göre çok daha yüksek bir hasılatla açılış yapması bekleniyor. Bunun nedeni ise filmin dünyanın ikinci en büyük sinema pazarı olan Çin'de de dünyayla aynı anda vizyona girecek olması. Infinity War yaklaşık iki hafta geç vizyona girmiş olmasına rağmen Çin'deki ilk hafta sonunda 191 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Endgame'in Infinity War'la benzer bir performans göstermesi durumunda ilk hafta sonunda 840 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Ancak genel anlamda baktığımızda Endgame'in Infinity War'a göre dünyada daha da büyük bir heyecanla beklendiğini görüyoruz. 22 filmlik dev bir seriyi sonlandıracak olan filmin bu anlamda 900 milyon doları aşması sürpriz olmayacaktır. Hatta 1 milyar dolarlık tarihi bir ilk hafta sonu performansı bile olasılıklar dahilinde.

Avengers: Endgame'in tek dezavantajı ise uzunluğu. Marvel bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde filmin tam 182 dakikalık uzunluğa sahip olacağını açıklamıştı. Bu durum en azından bazı bölgelerde bir günde gösterilebilecek toplam seans sayısının azalabileceği anlamına geliyor.

Avengers: Endgame'in gişe macerası boyunca ulaşacağı toplam hasılat ise yine büyük bir merak konusu. Infinity War dünya genelinde tam 2,048 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmiş ve tarihin en çok hasılat yapan dördüncü filmi olmayı başarmıştı. Avengers: Endgame'in ise yine 2 milyar dolara ulaşması ve Star Wars: The Force Awakens'ı da (2,068m) geçmesi bekleniyor. Endgame ayrıca James Cameron'un ünlü filmi Titanic'i (2,186m) de geride bırakabilir. 2,78 milyar dolarla birinci sırada yer alan Avatar ise yine ulaşılması imkansız bir konumda bulunuyor gibi.

Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, 25 Nisan'da ülkemizde vizyona girecek.
https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2019/03/29/avengers-endgame-box-office-disney-star-wars-james-cameron-titanic-avatar-captain-marvel/ Yorum Yaz
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ymhaslaman 1 ay en beğenilen
Avatar zamanını hatırlıyorum. Öyle ahım şahım bir film değildi. (Konu olarak). Tamam grafikler çok iyiydi kabul. Ancak reklamını çok iyi yaptılar. Çıkmadan 1 yıl öncesinde başladılar. Malı çok iyi sattılar.
Avatar zamanını hatırlıyorum. Öyle ahım şahım bir film değildi. (Konu olarak). Tamam grafikler çok iyiydi kabul. Ancak reklamını çok iyi yaptılar. Çıkmadan 1 y...
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Yanıtla +19
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caneycaney 1 ay
Avatarı geçmesini istiyorum ancak geçer mi? sanmıyorum.
Büyük ihtimalle 2.sıraya yerleşecektir.
Bana göre Avatar güzel bir film bile değildi ancak 3D teknolojisini getirdi ve sırf millet görüp denemek için bu filme gitti çoluk cocuk demeden.
Yani millet deneyim için gitti filmin güzel olmasından dolayı değil.
Ama gönüller Endgame den yana umarım geçer.
Avatarı geçmesini istiyorum ancak geçer mi? sanmıyorum.Büyük ihtimalle 2.sıraya yerleşecektir.Bana göre Avatar güzel bir film bile değildi ancak 3D tek...
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Yanıtla +14
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Statistik 1 ay
Lord Of The Rings serisinden her hangi bir film şimdi cıksaydı en az 4-5 milyar dolar kazandırdı diye tahmin ediyorum :)
2 Yanıt Yanıtla +8
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futureboy34 1 ay yeni yorumcu
inşallah
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EinemStick 1 ay yeni yorumcu
Sinemada ilk gün izlemeyi planlıyorum umarım :)
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double minded 1 ay
Avatar ı geçemez. Avatar güney Kore Rusya avustralya gibi ülkelerde 100 milyon doları deviren Almanya japonya İngiltere İtalya gibi ülkelerde muazzam işler yapan bir filmdi. Avengers serisi en basitinden japonya da hiç tutmuyor. Diğer ülkelerde yılın en iyi hasılatı ı yapacağı kesin gibi olsa da avatar ın rekorlarına ulaşamaz bu da kesin. Çin e gelince avatar 200 milyonu geçerek rekor kırmıştı. Bir önceki rekoru elinde tutan filmi 3 ten fazlaysa katlamıştı. Avengers Çin de 400 yaparsa iyidir. Çin gibi inanılmaz bir pazarın rekoru 800milyon dolar üstü.(Avatar 2 Çin de 1 milyar yapabilir şimdiden söyleyeyim) ama 2. Sıraya oturması kuvvetle muhtemel.
Düzeltme:birisi lotr'dan bir film vizyona girse 4-5 milyardan bahsetmiş ama fazla uçmuş. Enflasyonu göz önüne alsan bile return of the king 2 milyar etmez.
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DH Misafiri 1 ay
inşallah geçer böyle bir efsane bulunamaz
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DH Misafiri 1 ay
ulan heyecanı orda zten bu film süperkahramn filmi gerçekçi olmasımı gerek şöyle epik bir hikayeyi nerde bulursun
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Glorfindel1907 1 ay
Bende avatarı beğenmeyip bu tarz filmleri beğenenleri pek anlamıyorum, Tamam o film saçma olabilir (kişisel bir durum tabi) ama bunlar çokmu gerçekci veya herkesin izleyebileceği tarzda yapımlar

Avatar o zamana kadar yapılan en iyi ses ve görsel efektleri sunduğu için o kadar hasılat yaptı, O yüzden reklamlarının yapılması doğal birşeydi kim olsa iyi pazarlamak ister öyle filmleri boş bahaneler bence bu tarz yorumlar

1 Yanıt Yanıtla +1
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MERNEPTAH 1 ay Glorfindel1907
Ben hiçbir bilimkurgu filminde avatar gibi müthiş bir dünya açık alan görmedim..heleki avatarda geçen pandora gezegenindeki köy bile yeter tam huzur
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Askaparta 1 ay
Süper kahraman işi de end olacaktır, sıkıldık artık ama iyi pazarlıyorlar.
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SEO-Uzmanı 1 ay
netflix é de bekleriz :)
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qoqoCAN 1 ay
avatar mavatar bırakmaz, geçer.
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Johan Elmander 1 ay
Rusya yok 1 milyar açılış çok zor. 900ü geçer ama muhtemelen. 2.3b ww ile kapatır.
Avatar teknoloji sayesinde satıldı. Bu filmde deli gibi bir beklenti olsa da ve 11 yıllık seriyi bitiriyor gibi olsa da geçmesi çok zor.
Titanic'e çiftler tekrar tekrar gitmişti. Avatarda da 3d nasıl bir şey diye birden fazla giden kişi sayısı çoktu. Bu filmde ise inanılmaz işler başarmadılarsa çoğunluğun bir kez gideceği bir film olacak. O yüzden avatar seviyesi neredeyse imkansız, ama titanic'i geçer muhtemelen.
Bu filmin en büyük şansı infinity war. Kendi kendine reklamını yaptı film adam gibi fragman işi olmamasına rağmen. Beklentisinin çoğu reklam çalışmasından değil de kendi kendine oluştu.
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