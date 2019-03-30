Avengers: Endgame gişede tarihi bir rekora imza atabilir

1 milyar dolara yaklaşabilir mi?

https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2019/03/29/avengers-endgame-box-office-disney-star-wars-james-cameron-titanic-avatar-captain-marvel/

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Son dönemlerin en merakla beklenen filmi olan Avengers: Endgame, nihayet önümüzdeki ay sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon tarihine çok az bir sürenin kalmasıyla beraber artık heyecan öyle bir noktaya ulaştı ki Marvel hayranları biletlerin ön satışa çıkacağı günü bile iple çekmeye başladı. Durum böyle olunca filmin gişede nasıl bir başarı elde edeceği de büyük bir merak konusu haline geldi.Avengers: Infinity War, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 640 milyon dolar hasılat elde ederek tarihi bir rekora imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren film şu anda en yakın rakibinin bile (The Fate of the Furious) 100 milyon dolar önünde bulunuyor. Ancak Infinity War'un birincilik koltuğundaki saltanatı pek de uzun sürmeyecek gibi. Avengers: Endgame, ilk haftası sonunda dünya genelinde tam 1 milyar dolar hasılata yaklaşabilir.Endgame'in Infinity War'a göre çok daha yüksek bir hasılatla açılış yapması bekleniyor. Bunun nedeni ise filmin dünyanın ikinci en büyük sinema pazarı olan Çin'de de dünyayla aynı anda vizyona girecek olması. Infinity War yaklaşık iki hafta geç vizyona girmiş olmasına rağmen Çin'deki ilk hafta sonunda 191 milyon dolar hasılat elde etmişti.Endgame'in Infinity War'la benzer bir performans göstermesi durumunda ilk hafta sonunda 840 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Ancak genel anlamda baktığımızda Endgame'in Infinity War'a göre dünyada daha da büyük bir heyecanla beklendiğini görüyoruz. 22 filmlik dev bir seriyi sonlandıracak olan filmin bu anlamda 900 milyon doları aşması sürpriz olmayacaktır. Hatta 1 milyar dolarlık tarihi bir ilk hafta sonu performansı bile olasılıklar dahilinde.Avengers: Endgame'in tek dezavantajı ise uzunluğu. Marvel bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde filmin tam 182 dakikalık uzunluğa sahip olacağını açıklamıştı. Bu durum en azından bazı bölgelerde bir günde gösterilebilecek toplam seans sayısının azalabileceği anlamına geliyor.Avengers: Endgame'in gişe macerası boyunca ulaşacağı toplam hasılat ise yine büyük bir merak konusu. Infinity War dünya genelinde tam 2,048 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmiş ve tarihin en çok hasılat yapan dördüncü filmi olmayı başarmıştı. Avengers: Endgame'in ise yine 2 milyar dolara ulaşması ve Star Wars: The Force Awakens'ı da (2,068m) geçmesi bekleniyor. Endgame ayrıca James Cameron'un ünlü filmi Titanic'i (2,186m) de geride bırakabilir. 2,78 milyar dolarla birinci sırada yer alan Avatar ise yine ulaşılması imkansız bir konumda bulunuyor gibi.Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, 25 Nisan'da ülkemizde vizyona girecek.