Avengers: Endgame'in ikinci fragmanı da izlenme rekorları kırdı

Son yılların en çok beklenen filmi olan Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden rekorları altüst etmeye devam ediyor. Filmin geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni fragmanı da sosyal medyayı adeta kasıp kavurarak inanılmaz izlenme rakamlarına ulaşmayı başardı. Bugün Twitter üzerinden açıklama yapan Marvel Stüdyoları, fragmanın sadece 24 saat içerisinde tam 268 milyon kez izlendiğini belirtti.
Avengers: Endgame'in geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan ilk fragmanı 24 saatte 289 milyon kez izlenmiş ve tarihin en çok izlenen fragmanı olmuştu. İkinci fragman ise 268 milyonluk izlenme rakamıyla şu anda ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Listenin üçüncü sırasında da 24 saatte 230 milyon kez izlenen Avengers: Infinity War fragmanı yer alıyor.
Avengers: Endgame fragmanlarının neredeyse hiçbir bilgi içermemesine rağmen bu şekilde inanılmaz izlenme rakamlarına ulaşması elbette aynı zamanda filmin dünya genelinde ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini de ortaya koyuyor.
Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War dünya genelinde tam 2,048 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmiş ve tarihin en çok hasılat yapan dördüncü filmi olmayı başarmıştı. Avengers: Endgame'in ise çıtayı biraz daha yukarılara çıkarması ve Star Wars: The Force Awakens'ı (2,068m) geçmesi bekleniyor. Hatta James Cameron'un ünlü filmi Titanic'i (2,186m) de geride bırakması muhtemelen çok büyük bir süpriz olmayacaktır.
Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, 25 Nisan 2019'da ülkemizde vizyona girecek. Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.
Avengers: Endgame'in geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan ilk fragmanı 24 saatte 289 milyon kez izlenmiş ve tarihin en çok izlenen fragmanı olmuştu. İkinci fragman ise 268 milyonluk izlenme rakamıyla şu anda ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Listenin üçüncü sırasında da 24 saatte 230 milyon kez izlenen Avengers: Infinity War fragmanı yer alıyor.
Avengers: Endgame fragmanlarının neredeyse hiçbir bilgi içermemesine rağmen bu şekilde inanılmaz izlenme rakamlarına ulaşması elbette aynı zamanda filmin dünya genelinde ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini de ortaya koyuyor.
Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War dünya genelinde tam 2,048 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmiş ve tarihin en çok hasılat yapan dördüncü filmi olmayı başarmıştı. Avengers: Endgame'in ise çıtayı biraz daha yukarılara çıkarması ve Star Wars: The Force Awakens'ı (2,068m) geçmesi bekleniyor. Hatta James Cameron'un ünlü filmi Titanic'i (2,186m) de geride bırakması muhtemelen çok büyük bir süpriz olmayacaktır.
Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, 25 Nisan 2019'da ülkemizde vizyona girecek. Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.
https://twitter.com/MarvelStudios/status/1107280425188290560 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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