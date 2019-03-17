Avengers: Endgame'in ikinci fragmanı da izlenme rekorları kırdı

Marvel sinematik evreninde bir dönemi sona erdirecek olan Avengers: Endgame filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Filmin yayınlanan yeni fragmanı da inanılmaz izlenme rakamlarına ulaştı.