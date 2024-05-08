Disney, Marvel film ve dizilerinin sayısını azaltacak

Tam Boyutta Gör Bir dönem sinema dünyasını domine eden Marvel Sinematik Evreni, bugünlerde ise daha çok hayal kırıklıkları ve başarısızlıklarla gündeme geliyor. Son dönemde çıkan neredeyse hiçbir işinde başarı yakalayamayan Marvel Studios, gişede sadece 206 milyon dolar hasılat yapan The Marvels ile adeta dibi gördü. MCU'un içine düştüğü krizin boyutunu geç de olsa da fark eden Disney, şu sıralar hasar kontrol çalışmaları yapıyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin kötü gidişatını tersine çevirmek için gelecek planlarını revize etmeye devam eden Disney, bu revize sırasında film ve dizi sayısını da azaltma kararı aldı. Son birkaç senedir her yıl ortalama 9-10 Marvel projesini izleyicilerle buluşturan Disney, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı yarısına düşürecek.

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Bundan Sonra Her Yıl İki, En Fazla Üç Marvel Filmi Çıkacak

Disney CEO'su Bob Iger, bundan sonra her yıl iki ya da üç Marvel filmi çıkaracaklarını açıkladı. Üç film çıkan yıllar muhtemelen Avengers filmlerinin çıktığı yıllar olacak. Geri kalan yıllarda ise sadece iki MCU filmi vizyona girecek. Öte yandan Disney+'ta yayınlanan MCU dizilerinin de sayısı azaltılacak. 2021'de tam beş farklı MCU dizisi yayınlayan Disney, bundan sonra her yıl en fazla iki ya da üç MCU dizisi çıkaracak.

Film ve dizi sayılarındaki bu düşüş hem Kevin Feige'nin elini rahatlatacak hem de izleyicilerin MCU'yu takip etmesi için izleme gereken içerik sayısını düşürmüş olacak. Disney+ dizilerinin işin içine girmesinin ardından özellikle genel izleyici kitlesi bu evrende neler olup bittiğini takip etmekte zorlanmaya başlamıştı.

Disney tarafından yapılan bu değişikliklerin nasıl sonuç verdiğini 2025, hatta belki de 2026'dan itibaren görmeye başlayacağız. Zira o zamana kadar çıkan yapımlar önceki dönemden kalan işler olacak.

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