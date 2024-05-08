Disney, Marvel film ve dizilerinin sayısını azaltacak

Marvel Sinematik Evreni'nin kötü gidişatını tersine çevirmek için gelecek planlarını revize etmeye devam eden Disney, bu revize sırasında film ve dizi sayısını da azaltma kararı aldı. Son birkaç senedir her yıl ortalama 9-10 Marvel projesini izleyicilerle buluşturan Disney, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı yarısına düşürecek.
Bundan Sonra Her Yıl İki, En Fazla Üç Marvel Filmi Çıkacak
Disney CEO'su Bob Iger, bundan sonra her yıl iki ya da üç Marvel filmi çıkaracaklarını açıkladı. Üç film çıkan yıllar muhtemelen Avengers filmlerinin çıktığı yıllar olacak. Geri kalan yıllarda ise sadece iki MCU filmi vizyona girecek. Öte yandan Disney+'ta yayınlanan MCU dizilerinin de sayısı azaltılacak. 2021'de tam beş farklı MCU dizisi yayınlayan Disney, bundan sonra her yıl en fazla iki ya da üç MCU dizisi çıkaracak.
Film ve dizi sayılarındaki bu düşüş hem Kevin Feige'nin elini rahatlatacak hem de izleyicilerin MCU'yu takip etmesi için izleme gereken içerik sayısını düşürmüş olacak. Disney+ dizilerinin işin içine girmesinin ardından özellikle genel izleyici kitlesi bu evrende neler olup bittiğini takip etmekte zorlanmaya başlamıştı.
Disney tarafından yapılan bu değişikliklerin nasıl sonuç verdiğini 2025, hatta belki de 2026'dan itibaren görmeye başlayacağız. Zira o zamana kadar çıkan yapımlar önceki dönemden kalan işler olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.