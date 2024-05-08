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    Anlık Bildirim

    Disney, Marvel film ve dizilerinin sayısını azaltacak

    Marvel Sinematik Evreni'nin kötü gidişatını tersine çevirmeye çalışan Disney, bu amaç doğrultusunda strateji değişikliğine gidiyor. Marvel film ve dizilerinin sayısı azalacak.
    Marvel filmlerinin sayısı azalıyor Tam Boyutta Gör
    Bir dönem sinema dünyasını domine eden Marvel Sinematik Evreni, bugünlerde ise daha çok hayal kırıklıkları ve başarısızlıklarla gündeme geliyor. Son dönemde çıkan neredeyse hiçbir işinde başarı yakalayamayan Marvel Studios, gişede sadece 206 milyon dolar hasılat yapan The Marvels ile adeta dibi gördü. MCU'un içine düştüğü krizin boyutunu geç de olsa da fark eden Disney, şu sıralar hasar kontrol çalışmaları yapıyor.

    Marvel Sinematik Evreni'nin kötü gidişatını tersine çevirmek için gelecek planlarını revize etmeye devam eden Disney, bu revize sırasında film ve dizi sayısını da azaltma kararı aldı. Son birkaç senedir her yıl ortalama 9-10 Marvel projesini izleyicilerle buluşturan Disney, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı yarısına düşürecek.

    Bundan Sonra Her Yıl İki, En Fazla Üç Marvel Filmi Çıkacak

    Disney CEO'su Bob Iger, bundan sonra her yıl iki ya da üç Marvel filmi çıkaracaklarını açıkladı. Üç film çıkan yıllar muhtemelen Avengers filmlerinin çıktığı yıllar olacak. Geri kalan yıllarda ise sadece iki MCU filmi vizyona girecek. Öte yandan Disney+'ta yayınlanan MCU dizilerinin de sayısı azaltılacak. 2021'de tam beş farklı MCU dizisi yayınlayan Disney, bundan sonra her yıl en fazla iki ya da üç MCU dizisi çıkaracak.

    Film ve dizi sayılarındaki bu düşüş hem Kevin Feige'nin elini rahatlatacak hem de izleyicilerin MCU'yu takip etmesi için izleme gereken içerik sayısını düşürmüş olacak. Disney+ dizilerinin işin içine girmesinin ardından özellikle genel izleyici kitlesi bu evrende neler olup bittiğini takip etmekte zorlanmaya başlamıştı.

    Disney tarafından yapılan bu değişikliklerin nasıl sonuç verdiğini 2025, hatta belki de 2026'dan itibaren görmeye başlayacağız. Zira o zamana kadar çıkan yapımlar önceki dönemden kalan işler olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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