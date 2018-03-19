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Avengers: Infinity War ön satışları rekor kırdı

Marvel sinematik evreninin belki en fazla beklenen filmi haline gelen Avengers: Infinity War kısa bir süre sonra vizyona giriyor. Ön satışlar ise rekorla başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvel’in Black Panther filmi 1 milyar doları aşkın hasılat ve üst üste 5 hafta box office liderliği ile sinematik evrenin en başarılı yapımı olma yolunda ilerlerken, Avengers: Infinity War daha iddialı geliyor.

Vizyona girmeden rekorlar başladı

Gösterim tarihi 27 Nisan’a çekilen ve büyük bir merakla beklenen film Black Panther’dan daha fazla ilgi görecek gibi duruyor. Sinematik evrenin on dokuzuncu filmi bilet ön satışlarında rekor kırdı.

Fandango platformu tarafından verilen bilgilere göre bugüne kadar ön satışlarda hız rekoru Black Panther yapımına aitti. Avengers: Infinity War filmi ise sadece 6 saatte Black Panther’in rekorunu da geride bıraktı.

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Platform ayrıca Black Panther filminin ilginin artmasında önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yapılan ankette katılımcıların yüzde 60’ı Black Panther filminin Avengers: Infinity War için kendilerinde daha fazla heyecan oluşturduğunu ifade etmiş.

Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Infinity War; Marvel sinematik evreninin şu ana kadar olan kısmı için sonun başlangıcı olacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini ilk kez bir araya getirecek film, bu iki ekibi Marvel çizgi romanlarının en güçlü kötülerinden biri olan Thanos ile karşı karşıya getirecek.

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak. Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.

 

https://www.slashgear.com/avengers-infinity-war-breaks-ticket-pre-sale-records-in-just-hours-18523531/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen eric13
Şaka mısın sen birader? Süper kahraman filmlerinde de iyi oyunculuk, iyi senaryo ihtiyacı vardır. Ne kadar ön yargılısınız hayret.
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eric13 1 yıl
Gunumuzde artik filmlerin gise rekoru kirmasi icin kalite senaryo, oyunculuk vs gibi seylere ihtiyac olmadiginin en buyuk kaniti bu super kahramanlar coplugu filmler
Gunumuzde artik filmlerin gise rekoru kirmasi icin kalite senaryo, oyunculuk vs gibi seylere ihtiyac olmadiginin en buyuk kaniti bu super kahramanlar coplugu fi...
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6 Yanıt Yanıtla +12
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absamet 1 yıl
Birde çocuklara değilde yetişkinlere hitap etse şu filmler. Dünya yok oluyor adamalar espiri yapmaya çalışıyor arkadaş.
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Redunay 1 yıl
1 milyarı rahat geçecek buda.
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ratch 1 yıl
En çok beklenen film şu an bu. Ben de merakla bekliyorum.
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ardicli2000 1 yıl
Fantastik evreni seviyorum. Filmlerde görsel şov adeta. Eğlendiriyor beni.
Sorun????
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Venerable 1 yıl
Kimse bu filmlerin Dünya'nın en iyi filmleri olduğunu , başyapıt olduğunu veya size çok şey kattığını söylemiyor. Bu filme çöp demek saçmalıktır. Eğlenmelik , çizgi romanları seven kişilerin daha bir keyifle izleyeceği bir film olucak.
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canguler917 1 yıl
aslolan kış askeridir gerisi yalandır
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ahmethi 1 yıl
Konu olmadan sadece efekt ve aksiyon ile nereye kadar, mesela spiderman homecoming filmini resmen seyredemedim.sıkıcı saçma... Filmi izlettiren sürükleyici bir konudur. Örnek mi ? xmen firstclass izleyin izlettirin...
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MK* 1 yıl
Marvel vs DC diye bir film yapin, bir karakteri iki kisi oynasin, kadro o kadar buyuk ki geriye oyuncu kalmadi.
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farevel 1 yıl
Kaptan Amerika neden sakal bırakmış?
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darkfriairs 1 yıl farevel
Adam savaşta saç sakal ile mi uğraşsın?
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eric13 1 yıl
Gunumuzde artik filmlerin gise rekoru kirmasi icin kalite senaryo, oyunculuk vs gibi seylere ihtiyac olmadiginin en buyuk kaniti bu super kahramanlar coplugu filmler
6 Yanıt Yanıtla +12
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pro-üye 1 yıl eric13
ağır ve gereksiz yorum.
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Mianfei 1 yıl eric13
eric13
Gunumuzde artik filmlerin gise rekoru kirmasi icin kalite senaryo, oyunculuk vs gibi seylere ihtiyac olmadiginin en buyuk kaniti bu super kahramanlar coplugu filmler

İyice cilki cikti katiliyorum. Fakat cizgi romanlar kucuklugunde yer edinen benim gibi insanlar icin güzel oluyor. Kaliteli filmler de çıkmıyor değil ama çoğu bizde vizyona bile girmiyor. Çünkü bizimkilerin gişe cok yapacağı filmler belli. Cinemaximum sayfasina bakip film yok yeaaa diyo insanlar varda burda yok yav.
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Rachsuchtig 1 yıl eric13
Şaka mısın sen birader? Süper kahraman filmlerinde de iyi oyunculuk, iyi senaryo ihtiyacı vardır. Ne kadar ön yargılısınız hayret.
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hareketliperde 1 yıl
Scarlett abla varsa izlenir :)
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darkfriairs 1 yıl hareketliperde
Thanos duymasın.
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