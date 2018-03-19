Avengers: Infinity War ön satışları rekor kırdı

Marvel’in Black Panther filmi 1 milyar doları aşkın hasılat ve üst üste 5 hafta box office liderliği ile sinematik evrenin en başarılı yapımı olma yolunda ilerlerken, Avengers: Infinity War daha iddialı geliyor.

Vizyona girmeden rekorlar başladı

Gösterim tarihi 27 Nisan’a çekilen ve büyük bir merakla beklenen film Black Panther’dan daha fazla ilgi görecek gibi duruyor. Sinematik evrenin on dokuzuncu filmi bilet ön satışlarında rekor kırdı.

Fandango platformu tarafından verilen bilgilere göre bugüne kadar ön satışlarda hız rekoru Black Panther yapımına aitti. Avengers: Infinity War filmi ise sadece 6 saatte Black Panther’in rekorunu da geride bıraktı.

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Platform ayrıca Black Panther filminin ilginin artmasında önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yapılan ankette katılımcıların yüzde 60’ı Black Panther filminin Avengers: Infinity War için kendilerinde daha fazla heyecan oluşturduğunu ifade etmiş.

Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Infinity War; Marvel sinematik evreninin şu ana kadar olan kısmı için sonun başlangıcı olacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini ilk kez bir araya getirecek film, bu iki ekibi Marvel çizgi romanlarının en güçlü kötülerinden biri olan Thanos ile karşı karşıya getirecek.

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak. Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.