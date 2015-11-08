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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avengers kahramanları bu kez akademide

Hulk, Kaptan Amerika gibi Marvel kahramanları sayısız kere mobil oyunlarda karşımıza çıktı. Gelecek yıl yeni bir tür daha Marvel evrenine katılacak.
3 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avengers kahramanları bu kez akademide



Genelde Marvel ile ilişkili oyunlarda bol aksiyon ve macera unsurlarını görüyoruz. Marvel ilk kez farklı bir konsept deniyor ve Avengers kahramanlarını süper kahraman okulu dönemlerinde yönetmemize izin veriyor. 

Marvel Avengers Academy adındaki oyun bir süper kahraman okulu kurarak genç Avenger ekibini eğitmenizi konu ediniyor. Oyunda genç kahramanların süper güçlerini kontrol etmesini ve kendilerini geliştirmesini sağlıyorsunuz. Ayrıca her kahramanın kendi hikayesini sesli anlatım ile oynayabiliyorsunuz. 

Süper kahramanlar yetiştirmek adına okulda eğitim tesisleri, yatakhaneler, laboratuvarlar, sınıflar, spor salonları gibi pek çok bina inşa etmeniz gerekiyor. Ayrıca süper kahramanlarla tek tek ilgilenmeli ve sosyal özelliklerini gözetim altında tutmalısınız. Oyunda süper kötüler de okulunuza başvurabiliyor. Onları elinizde tutmak da yine size kalıyor. Oyun gelecek yılın başlarında indirmeye sunulacak.  

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