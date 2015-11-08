Avengers kahramanları bu kez akademide









Genelde Marvel ile ilişkili oyunlarda bol aksiyon ve macera unsurlarını görüyoruz. Marvel ilk kez farklı bir konsept deniyor ve Avengers kahramanlarını süper kahraman okulu dönemlerinde yönetmemize izin veriyor.





Marvel Avengers Academy adındaki oyun bir süper kahraman okulu kurarak genç Avenger ekibini eğitmenizi konu ediniyor. Oyunda genç kahramanların süper güçlerini kontrol etmesini ve kendilerini geliştirmesini sağlıyorsunuz. Ayrıca her kahramanın kendi hikayesini sesli anlatım ile oynayabiliyorsunuz.





Süper kahramanlar yetiştirmek adına okulda eğitim tesisleri, yatakhaneler, laboratuvarlar, sınıflar, spor salonları gibi pek çok bina inşa etmeniz gerekiyor. Ayrıca süper kahramanlarla tek tek ilgilenmeli ve sosyal özelliklerini gözetim altında tutmalısınız. Oyunda süper kötüler de okulunuza başvurabiliyor. Onları elinizde tutmak da yine size kalıyor. Oyun gelecek yılın başlarında indirmeye sunulacak.