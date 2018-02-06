Android ekosisteminin beğenilen ana ekran uygulamalarından birisi olan ve kısa süre sonra Yahoo tarafından satın alınan Aviate Launcher yolun sonuna geldi. Firma uygulamaya desteğini kesiyor.

Yolculuk kısa sürdü

2013 yılında kullanıcılara istediği şekilde özelleştirebilme sunma sloganıyla indirmeye sunulan Aviate Launcher kısa sürede beğenilen ana ekran uygulamalarından birisi haline gelmişti. Kullanıcının konumuna göre ekranda bilgiler sunabilen veya uygulamaları alışkanlıklara göre listeleyebilen Aviate Launcher, Yahoo’nun o dönem patronu olan Marissa Mayer tarafından satın almıştı. İsmi de Yahoo Aviate Launcher olarak değiştirilmişti.

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Satın alım sonrasında Yahoo’nun ağırlığı hissedilmeye başlandı. 2015 yılında Aviate Launcher, Google Now benzeri bilgi kartlarını Yahoo tabanlı olarak sunmaya başlamıştı. Bu bakımdan Yahoo kullanıcılarına yönelik en iyi ana ekran uygulaması haline geldi.

Ne var ki Yahoo’nun internet hizmetlerini Verizon’a satması ve Marissa Mayer’in patronluğu bırakması Aviate Launcher’ın da sonunu getirdi. 8 Mart itibariyle uygulamaya olan desteğin kesileceği açıklandı. Ayrıca Yahoo tabanlı bilgi kartları da iptal edilecek.

Uygulamaya desteğin neden kesildiği açıklanmadı ancak yatırımın karşılığını veremediği tahmin ediliyor. Henüz Google Play mağazasından kaldırılıp kaldırılmayacağına dair bir bilgi yok.