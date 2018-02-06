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Aviate Launcher yolun sonuna geldi

Kullanıcıların alışkanlıklarına göre özelleştirilebilen bir yapıya sahip Aviate Launcher, Yahoo bünyesine girdikten sonra kaçınılmaz sona doğru yol almaya başladı.
1 yıl
2,3b
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ekosisteminin beğenilen ana ekran uygulamalarından birisi olan ve kısa süre sonra Yahoo tarafından satın alınan Aviate Launcher yolun sonuna geldi. Firma uygulamaya desteğini kesiyor.

Yolculuk kısa sürdü

2013 yılında kullanıcılara istediği şekilde özelleştirebilme sunma sloganıyla indirmeye sunulan Aviate Launcher kısa sürede beğenilen ana ekran uygulamalarından birisi haline gelmişti. Kullanıcının konumuna göre ekranda bilgiler sunabilen veya uygulamaları alışkanlıklara göre listeleyebilen Aviate Launcher, Yahoo’nun o dönem patronu olan Marissa Mayer tarafından satın almıştı. İsmi de Yahoo Aviate Launcher olarak değiştirilmişti.

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Satın alım sonrasında Yahoo’nun ağırlığı hissedilmeye başlandı. 2015 yılında Aviate Launcher, Google Now benzeri bilgi kartlarını Yahoo tabanlı olarak sunmaya başlamıştı. Bu bakımdan Yahoo kullanıcılarına yönelik en iyi ana ekran uygulaması haline geldi.

Ne var ki Yahoo’nun internet hizmetlerini Verizon’a satması ve Marissa Mayer’in patronluğu bırakması Aviate Launcher’ın da sonunu getirdi. 8 Mart itibariyle uygulamaya olan desteğin kesileceği açıklandı. Ayrıca Yahoo tabanlı bilgi kartları da iptal edilecek.

Uygulamaya desteğin neden kesildiği açıklanmadı ancak yatırımın karşılığını veremediği tahmin ediliyor. Henüz Google Play mağazasından kaldırılıp kaldırılmayacağına dair bir bilgi yok. 

 

https://www.androidheadlines.com/2018/02/yahoo-to-stop-support-for-aviate-android-launcher-in-march.html? Yorum Yaz
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Coco.Jambo 1 yıl en beğenilen
Şu yahoo'yu hiç kullanmadım. Girip bir kere arama bile yapmamışımdır sitesinde. Bana hep uzak geldi. Türkiye'de çoğu kişi için böyledir bence.
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Tensi 1 yıl
Para vererek satin aldigim bir kac tane launcher var. Fakat her birini bir nedenden dolayi birakmisim. Su an Google Pixel Launcher fazasiyla yetiyor. Yavasladigini da gormedim. Sanirim bir sure sonra insan doyuma ulasiyor. Windows XP zamaninda deli gibi tema ve wallpaper arardik guzel dursun diye. Simdi siyah arka plan kullaniyorum. Gormedigim bir sey icin vakit kaybetmek ne anlamsizmis. Launcherlerde oyle. Yuz kusur programdan sik kullandiklarin 15-20 taneyi gecmez. Digerleri genelde ayda yilda bir ihtiyac duyduklarin. Masaustune sik kullandiklarinin kisayolunu atabiliyorsa o launcher yeterli.
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hmobolo 1 yıl
güzelim launcher'ı çöp ettiler. ilk çıktığında en sevdiğim launcher olmuştu, çok uzun süre kullanmıştım.
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Coco.Jambo 1 yıl en beğenilen
Şu yahoo'yu hiç kullanmadım. Girip bir kere arama bile yapmamışımdır sitesinde. Bana hep uzak geldi. Türkiye'de çoğu kişi için böyledir bence.
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alemburda34 1 yıl Coco.Jambo
Bende aynısını düşünüyordum ancak iş hayatında her 10 kişiden 2sinde yahoo mail kullanana denk geliyorum.
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esmerbuyucu 1 yıl Coco.Jambo
Coco.Jambo

Şu yahoo'yu hiç kullanmadım. Girip bir kere arama bile yapmamışımdır sitesinde. Bana hep uzak geldi. Türkiye'de çoğu kişi için böyledir bence.

Türkiye'de "Google"'dan başka arama motoru bilmeyenler var olduğu sürece normal bir durum.
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