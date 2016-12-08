Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı

Asya ile Avrupa'yı birleştirecek ve Göztepe - Kazlıçeşme arasındaki 100 dakikalık yolu 15 dakikaya indirecek olan Avrasya Tüneli için artık son aşamaya gelindi. Yaklaşık iki hafta sonra açılması planlanan 14.6 kilometre uzunluğundaki tünelin yapımındaki en önemli sorunlardan birisi ise haberleşmeydi.

En derin noktasında denizin 55 metre altından geçen tünel, mobil haberleşme problemlerini de beraberinde getirdi. Çalışmaların birbirleriyle iletişim sağlayabilmeleri adına yoğun mesai harcayan Turkcell mühendisi Mehmet Yalkın, "hareketli anten" keşfiyle tünel içerisindeki iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün hale getirdi.

Denizin altında 6 milyon dakika telefon görüşmesi yapıldı

130 metre uzunluğunda olan ve günde 8 ila 10 metre hızla kazarak ilerleyen tünel makinesinin üzerine hareketli anteni monte eden Yalkın, anteni fiber optik kablo ile yeryüzündeki haberleşme ünitesine bağlanarak personel ile Turkcell şebekesi arasında köprü kurmayı başardı.

Dünyada bir örneği olmayan "haraketli anten" teknolojisi kazı seviyeleri değişse de servis kalitesinde bozulmaya neden olmadı. Mayıs 2014'ten bu yana 900 gün mobil iletişimi kullanan çalışanların Turkcell üzerinden 6 milyon 75 bin 242 dakika görüşme yaptıkları, 806 binden fazla SMS gönderdikleri ve 7 bin GB üzerinde data kullandıkları belirtiliyor.