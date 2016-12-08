Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı

20 Aralık’ta hizmete girecek olan ve ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağı belirtilen Avrasya Tüneli projesinde mobil haberleşmeyi Türk mühendisin "hareketli anten" keşfi sağladı.
2 yıl
6,5b
1
27
Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asya ile Avrupa'yı birleştirecek ve Göztepe - Kazlıçeşme arasındaki 100 dakikalık yolu 15 dakikaya indirecek olan Avrasya Tüneli için artık son aşamaya gelindi. Yaklaşık iki hafta sonra açılması planlanan 14.6 kilometre uzunluğundaki tünelin yapımındaki en önemli sorunlardan birisi ise haberleşmeydi.
En derin noktasında denizin 55 metre altından geçen tünel, mobil haberleşme problemlerini de beraberinde getirdi. Çalışmaların birbirleriyle iletişim sağlayabilmeleri adına yoğun mesai harcayan Turkcell mühendisi Mehmet Yalkın, "hareketli anten" keşfiyle tünel içerisindeki iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün hale getirdi.

Denizin altında 6 milyon dakika telefon görüşmesi yapıldı 

130 metre uzunluğunda olan ve günde 8 ila 10 metre hızla kazarak ilerleyen tünel makinesinin üzerine hareketli anteni monte eden Yalkın, anteni fiber optik kablo ile yeryüzündeki haberleşme ünitesine bağlanarak personel ile Turkcell şebekesi arasında köprü kurmayı başardı.
Dünyada bir örneği olmayan "haraketli anten" teknolojisi kazı seviyeleri değişse de servis kalitesinde bozulmaya neden olmadı. Mayıs 2014'ten bu yana 900 gün mobil iletişimi kullanan çalışanların Turkcell üzerinden 6 milyon 75 bin 242 dakika görüşme yaptıkları, 806 binden fazla SMS gönderdikleri ve 7 bin GB üzerinde data kullandıkları belirtiliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Drazy 2 yıl en beğenilen
Öncelikle bu bir keşif değil çözüm yöntemidir.
Keşfedilen ne anten ne kazı makinası ne fiber kablo ne de bunun altyapısıyla ilgili birşeydir.
Sadece doğru malzemenin iyi konumlandırılmasıdır.
Rizeli bir amcanın dinamoyu su ile çevirtitirip aldığı elektrikle küçük teleferiğini çalıştırması gibi aynı mantıkla malzemeleri doğru konumlandırma işidir.
Başarımıdır evet. Ancak keşif değildir.
Öncelikle bu bir keşif değil çözüm yöntemidir.Keşfedilen ne anten ne kazı makinası ne fiber kablo ne de bunun altyapısıyla ilgili birşeydir.Sadece doğ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 2 yıl
Her yerde icat, buluş diye nitelemişler ama sadece uygulamadır bu. Odasında wireless çekmeyen birinin modemden kablo çekip odasına hotspot kurmasından da farksızdır. Temel mantıktır bu. Bana göre bu çalışmanın başarımla ilgisi olmadığı gibi, yazı da haber niteliği taşımayan bir Turkcell reklamıdır.
Eğer bu haber niteliği taşıyorsa eminim forumda sinyal güçlendiren, mesh yapısı kullanan, elektrik hattından veri aktarımı yapan vs -son kullanıcı- dediğimiz bir çok insan vardır. Bu mucitlerin(!) de haberini yapalım.
Her yerde icat, buluş diye nitelemişler ama sadece uygulamadır bu. Odasında wireless çekmeyen birinin modemden kablo çekip odasına hotspot kurmasından da farksı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NoCommand 2 yıl batkent
batkent

Tünelde sadece turkcell mi çekecek ?

haberi ya siz yanlış anladınız yada ben. benim anladığım tünel kazılırken orda çalışanlar için deliciye anten takılmış.
batkentTünelde sadece turkcell mi çekecek ?haberi ya siz yanlış anladınız yada ben. benim anladığım tünel kazılırken or...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
SUAVI 2 yıl
Ben mi yanlis hesapliyorum anlamadim fakat yerin altinda bu kadar dakika ne gorusulmus?
Laz ilkokul mezunu muteahhit isimiki de bu iletisim sureleri bu kadar cok?
Adamlar iyi ki rafineride filan calismamislar. Telefon direk yasak ama her sey programli oldugu icin is tikir tikir yuruyor.
Anteni tasiyip duracaklarina neden wifi ile bir ag ormemisler, VOIP uzerinden islerini hallederlerdi.
Icat dedikleri su hortumu ve makarasi gibi bir sey olsa gerek. :)
Icatsa patent nosunu paylassinlar da inceleyelim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Anten icat etmemis bildigin uclu priz takmis uzatma icin :))
Turk akli iste sagolsun pratik yolla cozmus isi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 2 yıl
Dünyada bir örneği olmayan "haraketli anten"


Olması mümkün mü

Önce dile Yen'i kelime eklemeleri lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drokan 2 yıl
Sayın yönetim ,bu reklamların vergisini ödüyormusunuz.Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz.Son zamanlarda had safhada gizli reklamlarınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fırat.ç. 2 yıl drokan
drokan
Sayın yönetim ,bu reklamların vergisini ödüyormusunuz.Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz.Son zamanlarda had safhada gizli reklamlarınız.

Katiliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 2 yıl
kablolu telefon keşfi için turkcele 10 puan 10 puan 10 puan şampiyon tebrikler..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 2 yıl
Arkadaslar bu sadece viral reklam. Semantik tartismayin bos yere.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Her 10-20 yilda bir yetismis genc neslimizi bir sekilde caldilar, bu bazen sag-sol catismasi oldu, bazen absurt egitim sistemi uygulamalariyla. Son numaralariysa beyni yikanan on binlerin suca dahil edilmesiyle gerceklesti.. Tum olanlara ragmen buna benzer haberler almak umit verici, tebrikler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 2 yıl
İcat, daha önce olmayan bir şeyi ortaya koymak
Keşif, daha önceden var olup ehlileştirilip kullanıma açılan şey.
İcat örnek tekerlek, keşif örnek ateş. Olması gereken bu değil mi?
Ampul icattır bu durumda.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaBr2 2 yıl
Arkadaşlar kavramlarla kafayı yemişler sanırım; keşif zaten olan bir şeyi bulma işidir. Dolayısıyla bu bir icat değil keşiftir. Yani kullanım doğrudur. İtiraz edeceğim diye bir tarafınızdan kavram uydurmayın.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 2 yıl CaBr2
Orijinalden alıntı: CaBr2

Arkadaşlar kavramlarla kafayı yemişler sanırım; keşif zaten olan bir şeyi bulma işidir. Dolayısıyla bu bir icat değil keşiftir. Yani kullanım doğrudur. İtiraz edeceğim diye bir tarafınızdan kavram uydurmayın.

TDK'dan alıntıdır:

"Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması"
Kabloyla uzatmayı duymadın, bilmiyorsun herhalde.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drazy 2 yıl CaBr2
CaBr2
Arkadaşlar kavramlarla kafayı yemişler sanırım; keşif zaten olan bir şeyi bulma işidir. Dolayısıyla bu bir icat değil keşiftir. Yani kullanım doğrudur. İtiraz edeceğim diye bir tarafınızdan kavram uydurmayın.

yöntem veya çözüm ne demek bu konudada bilgilendirirsen sevinirim.
Yerçekimini bulmak bir keşiftir. Roket bir icattır.
Bu örnekte ne var olan bir şey ilk kez bulunmuş ne de birşey icat edilmiştir. Yapılan şey bir sorunu değişik bir yöntemle çözmektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bersgurs 2 yıl
Hareketli bir cihaza anten takıp adını hareketli anten koymak keşif değil bana göre dünyada olsun olmasın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6460 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, avrasya tüneli ve
6 etiket daha hareketli anten Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni bir AMD Polaris serisi gelebilir 2 yıl İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları 2 yıl Samsung, TouchWiz arayüzünü sonlandırdı Samsung Experience geliyor 2 yıl 2016 yılında YouTube'da en çok ne izledik? 2 yıl Razer Leviathan 5.1 incelemesi "Küçük gövdesinde Dev ses" 2 yıl Apple Store'u 15 saniye içinde GTA tarzı soydular 2 yıl Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz 2 yıl LG G6'da 3.5 mm kulaklık girişi ve çıkarılamayan pil görebiliriz 2 yıl Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine başlıyor 2 yıl Kanserin vücutta yayılmasına çözüm nitelikte gelişme 2 yıl Maserati, Levante'nin yüksek performanslı bir versiyonunu gözden geçiriyor 2 yıl Bluetooth 5 resmi olarak kullanıma sunuldu 2 yıl Google Maps artık ülkemizde toplu taşıma bilgilerini de gösteriyor 2 yıl LG V20'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu 2 yıl Apple Music toplamda 20 milyon abone sayısını geçti 2 yıl Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti 2 yıl Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi 2 yıl Android uygulamaların güncelleme boyutları yüzde 65 oranında azalıyor 2 yıl 2017 Dodge Challenger GT dört tekerden çekişle geliyor 2 yıl PlayStation oyunları mobile geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı Sonraki "Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı 2 yıl Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor 2 yıl Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak? 2 yıl Kuzey Kore, Güney Kore’yi hacklemekle suçlanıyor 2 yıl Samsung’un katlanabilir telefonu ilk kez ortaya çıktı 2 yıl Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkaracak 2 yıl Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV 2 yıl Panasonic’ten mobil cihazların performansını gerçek zamanlı ölçme imkanı tanıyan araç 2 yıl Touch Bar'lı yeni MacBook Pro'larda aniden kapanma sorunu başladı 2 yıl Hırsızlar botları kullanarak 6 saniyede visa kartlarınızı hackleyebilir 2 yıl Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında! 2 yıl Donald Trump teknoloji sektörü liderleriyle toplantı yapacak 2 yıl Apple sürpriz şekilde yapay zeka araştırmalarını yayınlamaya karar verdi 2 yıl YouTube fenomenleri 2016 yılında ne kadar kazandılar? 2 yıl Instagram'a yorum beğenme ve yanıtlama özellikleri geldi 2 yıl Counter Strike 1.6 efsanesi CS:GO moduyla geri dönüyor 2 yıl Yapay zeka desteğiyle Mastercard artık çok daha güvenli 2 yıl Hyundai’nin "2017 i20 Coupe WRC" aracı görücüye çıktı 2 yıl İTÜ öğrencilerinin geliştirdikleri otomobil 1 litre benzinle 300 km gidebiliyor 2 yıl Meizu Band fitness bilekliği resmiyete kavuştu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim