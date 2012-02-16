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Avrupa Birliği 4G ağları için 800Mhz bandını boşaltıyor

7 yıl
10,3b
1
16
Cep Telefonu Diğer
enderc
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar işlemcileri, bellekleri ve ekran kaliteleriyle birbiriyle yarışadursun farklı bir yarış da şebekeler ve onların sunduğu bağlantı hızları arasında yaşanıyor. Özellikle Amerikada ve Asyada hızla yayılan 4G / LTE altyapıları maalesef aynı ivmelenmenin Avrupada yaşanmadığını görüyoruz.
Avrupa Parlamentosu aldığı yeni bir kararla 800MHz frekansını 4G şebekeleri için boşaltma kararı aldı. Mevcut durumda 800MHz bandını bir çok üye ülke hali hazırda analog TV yayınlarını vermek için kullanıyor. 1 GHz ve üzeri bantlar daha farklı altyapılar ve daha farklı çözümler isterken bu sistemleri kurmak maliyet açısından firmalara yük bindiriyor. 800 MHz bandı ise hem uzak mesafelere ulaşabilmesi hem de binaların içinden geçebilmesiyle 4G altyapısı için oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler hali hazırda 800 MHz bandını 4G için temizlemişken diğer üye ülkelerin gerekli hazırlıkları yapmaları için 1 Ocak 2013’e kadar süresi olduğunu belirtelim.

http://www.theverge.com/2012/2/16/2801867/european-parliament-800mhz-band-4g Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Türkiyede analog TV yayınların frekansları 2015e kadar boşaltılacak diye biliyorum.. ama bizde boşalsa bile 4Gnin gelmesi çok mümkün değil.. düşük frekans değeri 3Gye oranla çok büyük bir avantaj. belki 3Gden elde edemediğimiz verimi 4G ile elde edebiliriz ama operatörlerin data veri ücretleri hala çok pahalı... hala 50MB internet kotası konuşuluyor kampanyalarda.. şaka gibi..
Türkiyede analog TV yayınların frekansları 2015e kadar boşaltılacak diye biliyorum.. ama bizde boşalsa bile 4Gnin gelmesi çok mümkün değil.. düşük frekans değer...
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umutarslan.com 7 yıl
Pritz21
Turkiyede 3G fiyatlari iyi, Amerika fiyatlari, Sinirsiz 4G kampanyasi soyle; 4G hiz 100MBa kadar, ondan sonra hiz 3Ge dusuyor. Uckagit. 200 Mb 3G; 15$ 2 GB 3G; 25$ 3 GB 3G; 35$ 4 GB 3G; 45$ 5 GB 3G; 50$ Tv fiyatlarini hic yazmiyorum bile, guzel sinema kanalli falan full bisey aylik 300$ dolara kadar yolu var :) ...

aylık gelir kaç dolar.onuda hesaplamak lazım ben tam bilmiyorum ama orada çalışıp kazanılan 1 dolarla burdaki 1 dolar aynı değildir.
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E_Aydin35 7 yıl
Ee tabi kaynak önemlii!:D
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murdocklawless 7 yıl
aylık 300 dolar tv yayını???? ne veriyorlar bu paraya merak ettim? vizyona bile girmeyen filmleri filan vermeleri lazım.
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gamefry 7 yıl
Turkiyede 3G fiyatlari iyi,

Amerika fiyatlari,

Sinirsiz 4G kampanyasi soyle;
4G hiz 100MB'a kadar, ondan sonra hiz 3G'e dusuyor. Uckagit.

200 Mb 3G; 15$
2 GB 3G; 25$
3 GB 3G; 35$
4 GB 3G; 45$
5 GB 3G; 50$

Tv fiyatlarini hic yazmiyorum bile, guzel sinema kanalli falan full bisey aylik 300$ dolara kadar yolu var :) ...
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tahir40 7 yıl
Millet analog tv bandını boşaltıyor, bizde dijital karasal yayın (DVB-T) 5 yıldır pilot bölgelerde(sanırım sadece trt var) deneniyor :)
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müntekim 7 yıl
DEMİRCİEFE
face1tr türkiye 3g yerine wimaxa yatırım yapmalıydı. bu aşamdan sonra yeni kurulan altyapıyı görmezden gelerek 4g ye geçemeyiz.
evet çok haklısınız.okuduğum kadarıyla wi-max ın birçok avantajı var.üstelik afrıka ülkelerinde ve komşumuz iran çokran wi-max a geçmişken biz de olmaması çok garip.wi max dünya haritası:http://www.wimaxturkiye.com/content/view/85/2/

Wimax kullandığı frekans aralığı çok önceden beri tsk tarafından kullanılıyor haliyle tsk nin tüm iletişim altyapısı ile ilgili cihazlarını değiştirmek gerekeceği için ve rekabet ortamının oluşması beklendiği için geçilemedi.
Wimax avantajlarına gelince herkes kendi ürününü önplana çıkarmaya çalışıyor çok olağan bişey bu , wimax ile ilgili ülkemizde bilinenler genelde telekomun kendi yaydığı bilgiler zaten wimax kullanmak istiyorlardı
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serkanguzel_ 7 yıl müntekim
müntekim

DEMİRCİEFE

face1tr türkiye 3g yerine wimaxa yatırım yapmalıydı. bu aşamdan sonra yeni kurulan altyapıyı görmezden gelerek 4g ye geçemeyiz.
evet çok haklısınız.okuduğum kadarıyla wi-max ın birçok avantajı var.üstelik afrıka ülkelerinde ve komşumuz iran çokran wi-max a geçmişken biz de olmaması çok garip.wi max dünya haritası:http://www.wimaxturkiye.com/content/view/85/2/


Wimax kullandığı frekans aralığı çok önceden beri tsk tarafından kullanılıyor haliyle tsk nin tüm iletişim altyapısı ile ilgili cihazlarını değiştirmek gerekeceği için ve rekabet ortamının oluşması beklendiği için geçilemedi.
Wimax avantajlarına gelince herkes kendi ürününü önplana çıkarmaya çalışıyor çok olağan bişey bu , wimax ile ilgili ülkemizde bilinenler genelde telekomun kendi yaydığı bilgiler zaten wimax kullanmak istiyorlardı

Askeriyeye tahsisli alan 5 Ghz. bandıdır. Bu askeriye standardı, tüm Nato ülkeri için aynıdır.

Wimax bildiğim kadarıyla 3500 Mhz (3,5 Ghz) bandında çalışacaktı Türkiye'de...

Ancak frekans alanındaki gelişmeler o kadar hızlı yaşanmaya başladıki, bu alanda teknoloji
üreten ülkeler; kullanılması düşünülen band' a göre, kendi geliştirdiği sistemleri standart
olarak kabul ettirme çabası içerisine girdi. Aynen bu başlık konusunun içeriğinde bahsedildiği
gibi.

Hal böyle olunca, Türkiye gelişmleri izleyip, yaygılaşan sistemleri bünyesine kabul etmeye
çalışıyor. Birde ülkemizde frekans tahsisi aynı gelişmiş avrupa ülkeleri gibi, önceden
lisanslandırılıyor. Bu şekilde hareket edilmesinin nedeni, hem gelişmiş ülkeler standartlarını
uygulamak, hemde devletin kasasına verdiği lisanlama ile önemli tutarda gelir akmaktadır.
Oysa, az gelişmiş avrupa ülkleri, ortadoğu ve asya ülkeleri gibi ülkelerde, lisanlama gibi
prosedürlerle uğraşılmıyor. Avrupanın ağabeyi konumundaki ülkeler, hangi standarda ağırlık
veriyorsa, hemen belirlenmiş standartlar üzerindeki ürünlere kapıyı açıyorlar.

Umarım ülkemizde standartlar yarışını izlemek yerine, bu yarışta yerini alır.

Saygılar, sevgiler.
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napolyon94 7 yıl
Utanmadan 10-20-50-100 mb lik kotaları fahiş fiyattan önümüze koyuyorlar
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karaköy_soğancısı 7 yıl
3g kotasına mb biçen firmaların Allah belasını versin :)
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darkaura 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i
3g kotasına mb biçen firmaların Allah belasını versin :)

Firmalara bela okumak yersiz. Zira 3g nin kapasitesi belli, kullanici sayisi belli. Kotalar kalksa hizin ne hallere dusecegini dusunmek istemiyorum.

Sorunun gercek kaynagi iletisimi hayati bir ihtiyac olrak degilde, vatandasi soyabilcegi bir gelir kapisi olrak goren devletin anlayisi. 3g yeni bir teknoloji degil. Nede turkiyeye 10yil gec geldi. Neden ihalelerine olmayacak sartlar konup, iahleler defalarca ihlal edildi. Cevap adsl e odenen paranin yarisindan fazlasinin vergiler ve tt de devletin sahip oldugu hisselerle devlete akmasi. Bu anlayis devam ettikce biz 4g yi biraz zor goruruz. Nitekim hem gec gelen 3g nin yatirim ve lisans maliyetinin cikmasi gerek, hemde devlet hala adsl den guzel para kazaniyor. Niye kurulu duzeni bozsun.
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hazarRS 7 yıl
teknoCat
maalesef durum avrupada daha vahim. Türkiye 3g ile geç tanıştı ama mobile internette avrupa taş çıkardırız. Elin hollandasında ayda 50 euroya 250mb int alıyosun, hızıda 3g.

bir yanlışlık olmalı,vodafone hollanda sitesinde 200mb internet 9 euro yazıyor.
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Zuko 7 yıl hazarRS
hazarRS
teknoCat
maalesef durum avrupada daha vahim. Türkiye 3g ile geç tanıştı ama mobile internette avrupa taş çıkardırız. Elin hollandasında ayda 50 euroya 250mb int alıyosun, hızıda 3g.

bir yanlışlık olmalı,vodafone hollanda sitesinde 200mb internet 9 euro yazıyor.

Yine pahalı. Bizde 500mb 9,5 TL.
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face1tr 7 yıl
türkiye 3g yerine wimax'a yatırım yapmalıydı. bu aşamdan sonra yeni kurulan altyapıyı görmezden gelerek 4g ye geçemeyiz.
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DEMİRCİEFE 7 yıl face1tr
face1tr

türkiye 3g yerine wimax'a yatırım yapmalıydı. bu aşamdan sonra yeni kurulan altyapıyı görmezden gelerek 4g ye geçemeyiz.

evet çok haklısınız.okuduğum kadarıyla wi-max ın birçok avantajı var.üstelik afrıka ülkelerinde ve komşumuz iran çokran wi-max a geçmişken biz de olmaması çok garip.wi max dünya haritası:http://www.wimaxturkiye.com/content/view/85/2/
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