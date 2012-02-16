Avrupa Birliği 4G ağları için 800Mhz bandını boşaltıyor

http://www.theverge.com/2012/2/16/2801867/european-parliament-800mhz-band-4g

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Akıllı telefonlar işlemcileri, bellekleri ve ekran kaliteleriyle birbiriyle yarışadursun farklı bir yarış da şebekeler ve onların sunduğu bağlantı hızları arasında yaşanıyor. Özellikle Amerikada ve Asyada hızla yayılan 4G / LTE altyapıları maalesef aynı ivmelenmenin Avrupada yaşanmadığını görüyoruz.Avrupa Parlamentosu aldığı yeni bir kararla 800MHz frekansını 4G şebekeleri için boşaltma kararı aldı. Mevcut durumda 800MHz bandını bir çok üye ülke hali hazırda analog TV yayınlarını vermek için kullanıyor. 1 GHz ve üzeri bantlar daha farklı altyapılar ve daha farklı çözümler isterken bu sistemleri kurmak maliyet açısından firmalara yük bindiriyor. 800 MHz bandı ise hem uzak mesafelere ulaşabilmesi hem de binaların içinden geçebilmesiyle 4G altyapısı için oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler hali hazırda 800 MHz bandını 4G için temizlemişken diğer üye ülkelerin gerekli hazırlıkları yapmaları için 1 Ocak 2013’e kadar süresi olduğunu belirtelim.