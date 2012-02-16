Avrupa Birliği 4G ağları için 800Mhz bandını boşaltıyor

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Akıllı telefonlar işlemcileri, bellekleri ve ekran kaliteleriyle birbiriyle yarışadursun farklı bir yarış da şebekeler ve onların sunduğu bağlantı hızları arasında yaşanıyor. Özellikle Amerikada ve Asyada hızla yayılan 4G / LTE altyapıları maalesef aynı ivmelenmenin Avrupada yaşanmadığını görüyoruz.
Avrupa Parlamentosu aldığı yeni bir kararla 800MHz frekansını 4G şebekeleri için boşaltma kararı aldı. Mevcut durumda 800MHz bandını bir çok üye ülke hali hazırda analog TV yayınlarını vermek için kullanıyor. 1 GHz ve üzeri bantlar daha farklı altyapılar ve daha farklı çözümler isterken bu sistemleri kurmak maliyet açısından firmalara yük bindiriyor. 800 MHz bandı ise hem uzak mesafelere ulaşabilmesi hem de binaların içinden geçebilmesiyle 4G altyapısı için oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler hali hazırda 800 MHz bandını 4G için temizlemişken diğer üye ülkelerin gerekli hazırlıkları yapmaları için 1 Ocak 2013’e kadar süresi olduğunu belirtelim.
http://www.theverge.com/2012/2/16/2801867/european-parliament-800mhz-band-4g Yorum Yaz Paylaş Tweetle
http://www.theverge.com/2012/2/16/2801867/european-parliament-800mhz-band-4g Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aylık gelir kaç dolar.onuda hesaplamak lazım ben tam bilmiyorum ama orada çalışıp kazanılan 1 dolarla burdaki 1 dolar aynı değildir.
Amerika fiyatlari,
Sinirsiz 4G kampanyasi soyle;
4G hiz 100MB'a kadar, ondan sonra hiz 3G'e dusuyor. Uckagit.
200 Mb 3G; 15$
2 GB 3G; 25$
3 GB 3G; 35$
4 GB 3G; 45$
5 GB 3G; 50$
Tv fiyatlarini hic yazmiyorum bile, guzel sinema kanalli falan full bisey aylik 300$ dolara kadar yolu var :) ...
Wimax kullandığı frekans aralığı çok önceden beri tsk tarafından kullanılıyor haliyle tsk nin tüm iletişim altyapısı ile ilgili cihazlarını değiştirmek gerekeceği için ve rekabet ortamının oluşması beklendiği için geçilemedi.
Wimax avantajlarına gelince herkes kendi ürününü önplana çıkarmaya çalışıyor çok olağan bişey bu , wimax ile ilgili ülkemizde bilinenler genelde telekomun kendi yaydığı bilgiler zaten wimax kullanmak istiyorlardı
Askeriyeye tahsisli alan 5 Ghz. bandıdır. Bu askeriye standardı, tüm Nato ülkeri için aynıdır.
Wimax bildiğim kadarıyla 3500 Mhz (3,5 Ghz) bandında çalışacaktı Türkiye'de...
Ancak frekans alanındaki gelişmeler o kadar hızlı yaşanmaya başladıki, bu alanda teknoloji
üreten ülkeler; kullanılması düşünülen band' a göre, kendi geliştirdiği sistemleri standart
olarak kabul ettirme çabası içerisine girdi. Aynen bu başlık konusunun içeriğinde bahsedildiği
gibi.
Hal böyle olunca, Türkiye gelişmleri izleyip, yaygılaşan sistemleri bünyesine kabul etmeye
çalışıyor. Birde ülkemizde frekans tahsisi aynı gelişmiş avrupa ülkeleri gibi, önceden
lisanslandırılıyor. Bu şekilde hareket edilmesinin nedeni, hem gelişmiş ülkeler standartlarını
uygulamak, hemde devletin kasasına verdiği lisanlama ile önemli tutarda gelir akmaktadır.
Oysa, az gelişmiş avrupa ülkleri, ortadoğu ve asya ülkeleri gibi ülkelerde, lisanlama gibi
prosedürlerle uğraşılmıyor. Avrupanın ağabeyi konumundaki ülkeler, hangi standarda ağırlık
veriyorsa, hemen belirlenmiş standartlar üzerindeki ürünlere kapıyı açıyorlar.
Umarım ülkemizde standartlar yarışını izlemek yerine, bu yarışta yerini alır.
Saygılar, sevgiler.
Firmalara bela okumak yersiz. Zira 3g nin kapasitesi belli, kullanici sayisi belli. Kotalar kalksa hizin ne hallere dusecegini dusunmek istemiyorum.
Sorunun gercek kaynagi iletisimi hayati bir ihtiyac olrak degilde, vatandasi soyabilcegi bir gelir kapisi olrak goren devletin anlayisi. 3g yeni bir teknoloji degil. Nede turkiyeye 10yil gec geldi. Neden ihalelerine olmayacak sartlar konup, iahleler defalarca ihlal edildi. Cevap adsl e odenen paranin yarisindan fazlasinin vergiler ve tt de devletin sahip oldugu hisselerle devlete akmasi. Bu anlayis devam ettikce biz 4g yi biraz zor goruruz. Nitekim hem gec gelen 3g nin yatirim ve lisans maliyetinin cikmasi gerek, hemde devlet hala adsl den guzel para kazaniyor. Niye kurulu duzeni bozsun.
bir yanlışlık olmalı,vodafone hollanda sitesinde 200mb internet 9 euro yazıyor.
Yine pahalı. Bizde 500mb 9,5 TL.
evet çok haklısınız.okuduğum kadarıyla wi-max ın birçok avantajı var.üstelik afrıka ülkelerinde ve komşumuz iran çokran wi-max a geçmişken biz de olmaması çok garip.wi max dünya haritası:http://www.wimaxturkiye.com/content/view/85/2/
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