Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti!

Avrupa Birliği, Google’ın AdSense reklam servisi ile piyasa hakimiyetini kötüye kullandığına karar verdi. Firmaya 1.5 milyar Euro para cezası kesildi. AdSense müşterilerine dayatılan zorunlulukların bu cezanın sebebi olduğu söylendi.

10 yıl boyunca devam etti

Avrupa Birliği rekabetten sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager basın toplantısında durum hakkında açıklamalarda bulundu. AdSense ile anlaşmalı site sahiplerinin, rakip firmaların reklamlarını koyamamasına sebep olan reklam kontratı, cezanın kesilmesine sebep oldu. Margrethe Vestager’in söylemine göre Google, bu hatalı tutumu 10 yıl boyunca devam ettirmiş.

Google'ın Avrupa Birliği tarafından çarptırıldığı ilk ceza bu değil. Geçtiğimiz sene mobil işletim sistemindeki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.3 milyar Euro ceza kesilmişti. Daha öncesinde ise alışveriş sonuçlarını manipüle ettiği için 2.4 milyar Euro ödedi. Kısacası bu yeni cezayla birlikte teknoloji devinin rekabeti engellemek sebebiyle Avrupa Birliği'ne ödediği toplam rakam 8.2 milyar Euro'ya ulaştı.

Cezanın sebebi ne?

Bu para cezası 2006 ve 2016 yılları arasında reklam hizmeti AdSense'in piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rakiplerin engellenmesi sebebiyle verildi. Google, müşterilere arama hizmeti sunuyordu. Bu hizmet sayesinde web sitelerine arama kutusu yerleştiriliyor. Ziyaretçilerin buradan yaptığı aramalarda AdSense reklamları gösteriliyor. Bu reklamlardan da hem Google hem de site sahibi pay alıyor. Google, bu hizmetini sunduğu müşterilere rakip arama motorlarını eklemelerini engelleyen sözleşmeler imzalattı. Cezanın ana sebebi de firmanın rekabet kurallarına aykırı bu tutumu oldu.

Konu hakkında Google yöneticilerinden Kent Walker "Gelişen pazarların herkesin yararına olduğuna katılıyoruz. Komisyonun kaygılarını gidermek için ürünlerimizde çeşitli değişiklikler yaptık. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, Avrupa'daki rakip firmalara daha fazla alan sağlamak için güncellemelere devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bkz.

"Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek"

Bu ceza açıklanmadan önce Google'ın, Avrupa’da Android kullanıcılarına varsayılan tarayıcı seçimi yapmasına izin vereceğini sizlere aktarmıştık. Kısacası Avrupa Birliği her sektörde Google'ın tekel olmasını engellemeye çalışıyor.