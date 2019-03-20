Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti!

10 yıl boyunca devam etti
Avrupa Birliği rekabetten sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager basın toplantısında durum hakkında açıklamalarda bulundu. AdSense ile anlaşmalı site sahiplerinin, rakip firmaların reklamlarını koyamamasına sebep olan reklam kontratı, cezanın kesilmesine sebep oldu. Margrethe Vestager’in söylemine göre Google, bu hatalı tutumu 10 yıl boyunca devam ettirmiş.
Cezanın sebebi ne?
Bu para cezası 2006 ve 2016 yılları arasında reklam hizmeti AdSense'in piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rakiplerin engellenmesi sebebiyle verildi. Google, müşterilere arama hizmeti sunuyordu. Bu hizmet sayesinde web sitelerine arama kutusu yerleştiriliyor. Ziyaretçilerin buradan yaptığı aramalarda AdSense reklamları gösteriliyor. Bu reklamlardan da hem Google hem de site sahibi pay alıyor. Google, bu hizmetini sunduğu müşterilere rakip arama motorlarını eklemelerini engelleyen sözleşmeler imzalattı. Cezanın ana sebebi de firmanın rekabet kurallarına aykırı bu tutumu oldu.
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Adam akıllı herşeyi tam düzgün bir tane işi yok.
Dünyanın en saf şirketiymişte felanda filan. Para için yamulmayan yok.
Reklam verenlerden nasıl para gasp ediyorlar açıklar mısınız? Benim başıma böyle bir gasp olayı gelmedi. Şikayetvara da yazanların doğru düzgün Türkçe yazamayan, 100 liralık hesapla muhtemelen Google'a maliyeti saati 100 liradan fazla olan çalışanlardan telefon ile destek bekleyen küçük esnaflar olduğu görülüyor.
Farkında mısın bilmiyorum fakat bütün Google hizmetleri karşılıklı kabul edilen bir sözleşme ile çalışıyor. Bir şeyin sözleşmeye aykırı olduğunu, bu sebeple Google'ın milletin parasını çaldığını düşünüyorsan yaz neymiş bilelim, bilgilenelim.
Google'ın düzgün bir tane işi yok demek de fazla komik. Madem öyle insanlar bütün Google ürünlerini/hizmetlerini neden kullanmaya devam ediyor? Android, Google, Google Docs, Google Earth, Google Maps, Google Translate, Google Cloud Platform...
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Konuya cevap
Bu tür rekabet yasaları özgürlüğe müdahaledir. Ayrıca bu GDPR saçmalığıyla Google tekelini kuvvetlendiren en büyük unsur Avrupa Birliğinin ta kendisidir.
Özellikle bizim ülkemizde garip bir hava var. Teknolojinin büyü ile çalıştığı zannediliyor. Bu büyüyü yapma yeteneğine sahip olanların da herkese zorunlu hizmet etmesi gerektiği. Kimse size hizmet etmek zorunda değil. Birisi size aranızda hiçbir anlaşma olmadığı halde hizmet etmek zorundaysa, o kişiye köle denir.