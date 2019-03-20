Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti!

Google’ın, reklam servisi AdSense ile piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 1.5 milyar Euro para cezası kesildi. Detaylar haberimizde.
2 ay
4b
1
18
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti!
Tam Boyutta Gör
Avrupa Birliği, Google’ın AdSense reklam servisi ile piyasa hakimiyetini kötüye kullandığına karar verdi. Firmaya 1.5 milyar Euro para cezası kesildi. AdSense müşterilerine dayatılan zorunlulukların bu cezanın sebebi olduğu söylendi.

10 yıl boyunca devam etti

Avrupa Birliği rekabetten sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager basın toplantısında durum hakkında açıklamalarda bulundu. AdSense ile anlaşmalı site sahiplerinin, rakip firmaların reklamlarını koyamamasına sebep olan reklam kontratı, cezanın kesilmesine sebep oldu. Margrethe Vestager’in söylemine göre Google, bu hatalı tutumu 10 yıl boyunca devam ettirmiş.

Google'ın Avrupa Birliği tarafından çarptırıldığı ilk ceza bu değil. Geçtiğimiz sene mobil işletim sistemindeki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.3 milyar Euro ceza kesilmişti. Daha öncesinde ise alışveriş sonuçlarını manipüle ettiği için 2.4 milyar Euro ödedi. Kısacası bu yeni cezayla birlikte teknoloji devinin rekabeti engellemek sebebiyle Avrupa Birliği'ne ödediği toplam rakam 8.2 milyar Euro'ya ulaştı.

Cezanın sebebi ne?

Bu para cezası 2006 ve 2016 yılları arasında reklam hizmeti AdSense'in piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rakiplerin engellenmesi sebebiyle verildi. Google, müşterilere arama hizmeti sunuyordu. Bu hizmet sayesinde web sitelerine arama kutusu yerleştiriliyor. Ziyaretçilerin buradan yaptığı aramalarda AdSense reklamları gösteriliyor. Bu reklamlardan da hem Google hem de site sahibi pay alıyor. Google, bu hizmetini sunduğu müşterilere rakip arama motorlarını eklemelerini engelleyen sözleşmeler imzalattı. Cezanın ana sebebi de firmanın rekabet kurallarına aykırı bu tutumu oldu. 

Konu hakkında Google yöneticilerinden Kent Walker "Gelişen pazarların herkesin yararına olduğuna katılıyoruz. Komisyonun kaygılarını gidermek için ürünlerimizde çeşitli değişiklikler yaptık. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, Avrupa'daki rakip firmalara daha fazla alan sağlamak için güncellemelere devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Ayrıca Bkz. "Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek"
Bu ceza açıklanmadan önce Google'ın, Avrupa’da Android kullanıcılarına varsayılan tarayıcı seçimi yapmasına izin vereceğini sizlere aktarmıştık. Kısacası Avrupa Birliği her sektörde Google'ın tekel olmasını engellemeye çalışıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alaz1903 2 ay
Çerez parası falan diyenler olmuş da 1,5 milyar Euro hiçbir yerde hiçbir koşulda ve hiç kimse için azımsanacak meblağ değildir. Apple, Samsung ve Huawei'in bu parayı çıkarabilmek için kaç tane telefon satması gerektiğini düşünün. Ciro olarak değil 1 telefondan elde elde edeceği kâr olarak hesaplayın. Dehşet bir ceza.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 2 ay
Bunlarin gercek olduguna inanan yoktur umarim, al gulum ver gulum meselesi hepsi, en fazla harac denebilir ama tamamen karsilikli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 ay
abd nin kestiği cezaları ufak ufak dengeliyor işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HalilŞen2001 2 ay
TBMM dava acınca devletin parası bitti diyenler nerede çok merak ediyorum ? AB nin asıl kasası boşaldı :((( Sömürge kalmadı artık...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fizisyen 2 ay
Aynisi bizim ulkede olunca , hökumete edilmeyen küfür kalmıyor. Ilginc degilmi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 2 ay
Haberi tam okumadım ama Google girdiği işten daha fazla kazanmadıysa bu cezayı yemezdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 2 ay
İyi yapmışlar. Bugün sitelerde saçma sapan ve bir sürü reklam görüyorsanız googleın suçu. Reklamverenlerin parasının büyük kısmını %85-95, çoğu zamanda tamamını gasp ediyorlar.
Adam akıllı herşeyi tam düzgün bir tane işi yok.
Dünyanın en saf şirketiymişte felanda filan. Para için yamulmayan yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hckr 2 ay BlackGhost12
Saçma sapan reklam görüyorsak neden Google'ın suçu? Google "saçma" reklam mı icat ediyor? Aksine adamlar kullanıcılara ilgili reklam göstermek için uğraşıyorlar. Google yerine başka bir reklam ağı olsa çok daha fazla saçma reklam görmeye başlarsın, bu net.
Reklam verenlerden nasıl para gasp ediyorlar açıklar mısınız? Benim başıma böyle bir gasp olayı gelmedi. Şikayetvara da yazanların doğru düzgün Türkçe yazamayan, 100 liralık hesapla muhtemelen Google'a maliyeti saati 100 liradan fazla olan çalışanlardan telefon ile destek bekleyen küçük esnaflar olduğu görülüyor.
Farkında mısın bilmiyorum fakat bütün Google hizmetleri karşılıklı kabul edilen bir sözleşme ile çalışıyor. Bir şeyin sözleşmeye aykırı olduğunu, bu sebeple Google'ın milletin parasını çaldığını düşünüyorsan yaz neymiş bilelim, bilgilenelim.
Google'ın düzgün bir tane işi yok demek de fazla komik. Madem öyle insanlar bütün Google ürünlerini/hizmetlerini neden kullanmaya devam ediyor? Android, Google, Google Docs, Google Earth, Google Maps, Google Translate, Google Cloud Platform...
**************
Konuya cevap
Bu tür rekabet yasaları özgürlüğe müdahaledir. Ayrıca bu GDPR saçmalığıyla Google tekelini kuvvetlendiren en büyük unsur Avrupa Birliğinin ta kendisidir.
Özellikle bizim ülkemizde garip bir hava var. Teknolojinin büyü ile çalıştığı zannediliyor. Bu büyüyü yapma yeteneğine sahip olanların da herkese zorunlu hizmet etmesi gerektiği. Kimse size hizmet etmek zorunda değil. Birisi size aranızda hiçbir anlaşma olmadığı halde hizmet etmek zorundaysa, o kişiye köle denir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 ay
Google icin para degil ayri ama gene de can yakmistir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 2 ay
Bu para Google bazında sadaka niyetine geçer google adsensele çok para çalıyor zaten.Bu hiç kalır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 ay
Bence AB Google'a nafaka bağlamalı 👍🏼
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4004 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, avrupa birliği ve
5 etiket daha ceza 1.5 milyar euro ceza Web Siteleri Internet Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda piyasaya sürülüyor 2 ay Yerli girişim Pixery Labs ödüllü yazılım turnuvası düzenliyor 2 ay Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' için ilk fragman geldi 2 ay Damla çentik ve Helio P35 işlemcili Oppo A5s resmen duyuruldu 2 ay Opera tarayıcısının Android uygulamasına dahili VPN özelliği geldi 2 ay Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı 2 ay Galaxy S10 ailesinde Bixby butonunun işlevi nasıl değiştirilir? 2 ay GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi 2 ay Milyon dolarlık süper otomobil Koenigsegg Jesko, tanıtıldığı gibi yok sattı 2 ay İşte karşınızda yeni Apple AirPods 2 ay Samsung, yüzde 1 pazar payı olan Çin'de yükselişe geçmeyi hedefliyor 2 ay Stranger Things 3. Sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 ay BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin ilk görseli paylaşıldı 2 ay Google depolama alanında nasıl yer açabilirim? 2 ay Mac ürünlerinde bileşen seçenekleri fiyat indirimine girdi 2 ay Ortak çalışma platformu Trello pano kullanımını değiştiriyor 2 ay Glifosat davasında jüri, “Kanser yapıyor.” kararı verdi 2 ay Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı 2 ay Firefox'un yeni sürümü, web sitelerindeki rahatsızlık veren durumları en aza indirmeyi hedefliyor 2 ay Turkcell'in eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yeni şirketi belli oldu 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti! Sonraki 5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia 2 ay 2019 Mercedes Benz GLC Coupe yenilenen yüzüyle tanıtıldı 2 ay Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu 2 ay Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek 2 ay Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı 2 ay NASA’nın küp uydu adayları açıklandı 2 ay Galaxy Fold'un sızan videosunda, ekranın ortasında katlama izi olduğu görülüyor 2 ay Yeni Opel Combo'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı 2 ay Tamamen çerçevesiz Vivo X27 duyuruldu 2 ay Tesla'nın araç teslim etmeleri için çalışanlarına baskı yaptığı iddia ediliyor 2 ay iMac modelleri de güncellendi 2 ay Amiral gemisi Netgear Nighthawk AX12 yönlendirici satışa çıkıyor 2 ay Angry Birds yeni bir zengin gerçeklik oyunu olarak karşımızda 2 ay 'Our Planet': Netflix'in dev belgesel serisinden ilk fragman geldi 2 ay 41 bin TL farkla iMac Pro için 256GB RAM bellek takviyesi 2 ay Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri 2 ay Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey 2 ay Ukrayna’ya satılan Türk yapımı silahlı İHA’lar göreve hızlı başladı 2 ay İlk yardım ve teslimat servislerine üç tekerlekli elektrikli araç: Arcimoto 2 ay Daha ucuz Nvidia Jetson Nano geliştirici kartı duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim