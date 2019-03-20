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Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek

Avrupa Komisyonu’nun muhtemel bir tazminat cezasından kaçınmak isteyen Google, Android kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ve arama motoru seçimi yapmasını isteyecek.
2 ay
1,9b
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18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Komisyonu tarafından tekel oluşturma suçlamasıyla 5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilen Google tabiri yerindeyse ayranı üfleyerek içmeye başladı. Avrupa’daki Android kullanıcılarına artık varsayılan tarayıcı seçimi sunuluyor.

Tedbiri erken aldı

Genelde Android işletim sisteminde Chrome tarayıcısı ve Google arama motoru varsayılan olarak geliyor. Kullanıcılar yeni uygulamalar yükledikçe varsayılan atamasını değiştirebiliyor. Avrupa’da artık bu olmayacak.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Netgear Nighthawk AX12 yönlendirici satışa çıkıyor"

Google’ın şeffaf ve prensipli olduğunu Komisyona göstermek açısından böyle bir karar aldığı ifade ediliyor. Yeni karar gereği mevcut ve yeni Android kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ile arama motoru seçimi sorulacak. Kullanıcı da kararını buna göre verecek.

Benzer bir durumu yıllar önce Microsoft da yaşamıştı ve varsayılan olarak Internet Explorer tarayıcısını sunmak yerine Windows kurulumu sonrasında bir seçim penceresi çıkarmaya başlamıştı. Google ise daha zor bir durumda kaldı. Tazminat cezası gereği Avrupa’da satılan Android telefonlarda Google uygulamaları zorunlu olmayacak ve üreticiler seçim yapabilecekler. Bu da pek çok Google uygulamasının alternatifine fırsat tanımış oluyor.

 

https://www.engadget.com/2019/03/20/google-european-android-users-browser-choice/ Yorum Yaz
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hamzasoph 2 ay en beğenilen
Diğer uygulamalarda sisteme gömülü olmamalı, silinebilmeli. İsteyen yükler play storedan
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alaz1903 2 ay intel7mix
Birincisi herkes root atmayı bilmez,
İkincisi root atmak güvenlik problemlerini de beraberinde getirir,
Üçüncüsü telefon üreticileri telefona root atmışsın garanti dışı olmuş diye çamura yatabiliyor,
Dördüncüsü banka uygulamalarını yüklediğiniz zaman "Telefonunuza root atılmış, oluşacak riskleri kabul ediyor musunuz?" diye onay istiyor. "Evet" dersen ileride banka hesabına saldırı olduğunda "Biz seni uyarmıştık root'lu telefonda işlem yapmışsın" diye sorumluluğu sana atabilirler.
Birincisi herkes root atmayı bilmez,İkincisi root atmak güvenlik problemlerini de beraberinde getirir,Üçüncüsü telefon üreticileri telefona root atmışs...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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pUnduli 1 ay
Bir gün mecburen Android telefon alınca ilk işim bırak Google Chrome'u Google hesabı olmadan çalıştırabilir miyim ona bakmak olacak. Onun içinde ya Lineage OS gibi bir çözüm lazım ya da sistemin müdahale edilebilir olması.
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seglopsi 1 ay
bence googleplay dışında tüm gereksiz ve saçma uygulamalar kalkmalı telefondan. isteyen gidip marketten istediği uygulamayı kurmalı. hatta üreticilerin reklam alarak koyduğu uygulamalardan tutun, sistem arayüzlerine kadar herşey mağaza üzerinden indirilmeli.
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hamzasoph 2 ay en beğenilen
Diğer uygulamalarda sisteme gömülü olmamalı, silinebilmeli. İsteyen yükler play storedan
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intel7mix 2 ay hamzasoph
Root at sil, çok zor değil yani
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astegon 2 ay
Benzer bir ceza IE yüzünden Microsoft'a da kesilmişti. Netscape açmıştı sanırım.
money.cnn.com/...
Daha google 4 yaşında düşün. Ortada yok pek. :D
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yorumculuklar 2 ay
Microsoft sanırım daha uygulamıyor bunu veya bizim ülkede geçerli değil bilemiyorum. Ama anlaşma Internet Explorer için yapılmışsa Microsoft Edge'i varsayılan yapmak konusunda bir sıkıntı olmaz :) Google'dan da benzer hamleyi beklerim ileride
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fuckulteli 2 ay
Üreticisin, Android işletim sistemini hazırlıyorsun ama yine senin tarayıcın ön yüklü gelemiyor, telefonda kendi arama motorun ön yüklü gelemiyor. Ben bunu mantıklı bulmuyorum. İşletim sistemini hazırlıyorsa geliştiriyorsa, tarayıcısını, mesajlaşma uygulamasını ön yüklü bulundurabilir. Tabi tek bir şartla gerektiğinde kaldırılabilir olması şartıyla.
Kullanıcı satın aldığında üreticinin tarayıcısını, arama motorunu kullanmak yerine kendi indirdiği tarayıcıyı varsayılan yapabilir. Arama motorunu değiştirebilir.
Dediğim gibi kaldırılabilir olması şart.
Madem tarayıcı sorun oluşturuyor, Play Store, Youtube, Fotoğraflar, Haritalar ve Asistan da yüklü gelmesin. Google böyle yapıp ön yüklü gelmeyen cihazlar için sonradan yüklemelerde ücret istese hakkıdır.
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yorumculuklar 2 ay fuckulteli
Android başladığında tek başına Google'ın bir ürünü değil. Open Handset Allience adında şirketler grubunun bir ürünü, grubu yönlendiren ise Google. Donanım üreticilerin sürücü desteği olmasa bu kadar yayılamazdı zaten. Tabii Google'da kendi kapalı kaynak ama kullanıcı kitlesi bulunan servislerini sunuyor ve üreticiler bunu paket olarak sisteme eklemek zorunda. Yani Play Store'u ekleyince Chrome ve diğerleri de zorunlu geliyor ki sıkıntı burada zaten. Bu servisler ayrı ayrı sunulabilir...
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