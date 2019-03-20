Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek

Avrupa Komisyonu tarafından tekel oluşturma suçlamasıyla 5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilen Google tabiri yerindeyse ayranı üfleyerek içmeye başladı. Avrupa’daki Android kullanıcılarına artık varsayılan tarayıcı seçimi sunuluyor.

Tedbiri erken aldı

Genelde Android işletim sisteminde Chrome tarayıcısı ve Google arama motoru varsayılan olarak geliyor. Kullanıcılar yeni uygulamalar yükledikçe varsayılan atamasını değiştirebiliyor. Avrupa’da artık bu olmayacak.

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Google’ın şeffaf ve prensipli olduğunu Komisyona göstermek açısından böyle bir karar aldığı ifade ediliyor. Yeni karar gereği mevcut ve yeni Android kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ile arama motoru seçimi sorulacak. Kullanıcı da kararını buna göre verecek.

Benzer bir durumu yıllar önce Microsoft da yaşamıştı ve varsayılan olarak Internet Explorer tarayıcısını sunmak yerine Windows kurulumu sonrasında bir seçim penceresi çıkarmaya başlamıştı. Google ise daha zor bir durumda kaldı. Tazminat cezası gereği Avrupa’da satılan Android telefonlarda Google uygulamaları zorunlu olmayacak ve üreticiler seçim yapabilecekler. Bu da pek çok Google uygulamasının alternatifine fırsat tanımış oluyor.